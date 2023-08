Jak se vypořádat s věčným ransomwarem?

Podle zprávy Veeam Ransomware Trends Report 2023, která zjišťovala názory 1 200 nezaujatých IT manažerů, kteří se v uplynulých dvanácti měsících stali obětí kybernetických útoků, vzrostl počet útoků ransomwaru meziročně o 12 %, což je více než dvojnásobek míry globální inflace. 87 % firem pak uvedlo, že sice mají program na řízení rizik, který určuje jejich bezpečnostní plány, nicméně pouhých 35 % z nich má pocit, že funguje.

Pojišťujeme, platíme, ale neobnovujeme

Podle účastníků studie bylo až 85 % společností v posledním roce vystaveno útoku ransomwaru a 8 z 10 z nich zaplatilo výkupné, aby se vypořádaly s krizí a obnovily svá data. Ukázalo se však, že ani zaplacení není zárukou obnovy dat – každá pátá společnost, která zločincům zaplatila, nebyla schopna svá data obnovit.

Ze 350 postižených organizací v regionu EMEA pak zaplatila výkupné 82 % s pomocí pojišťoven, 20 % ale nemohlo svá data obnovit a 12 % uvedlo, že jejich pojišťovny nyní ransomware z pojistných smluv vylučují.

Ani pojištění (navíc při zpřísňujících se podmínkách kybernetického pojištění), ani zaplacení výkupného tedy negarantují návrat systémů a dat do původního stavu, spoléhat se lze pouze na zálohy. Alarmující však je, že pouze 13 % účastníků zmíněné studie má v současné době zálohy, které by byly dostatečně odolné, aby je mohli obnovit bez placení výkupného. Pokud je nejlepší obranou útok, pak je jasné, že zálohy musí odolat a že je nelze smazat nebo poškodit.

Cesta k neměnnosti, odolnosti a obnově dat

Ransomware tu už zůstane a firmy se musí této nové realitě přizpůsobit, nastavit efektivní bezpečnostní procesy a rozšířit svou obranu. Jak toho mohou české podniky dosáhnout, ukáže program konference VeeamON Tour Česká republika a Slovensko, která se uskuteční 12. září 2023 v hybridním formátu – fyzicky v konferenčním centru Spojka Events Karlín v Praze a online.

V devíti specificky zaměřených prezentacích této komunitní konference experti na obnovu dat odhalí, že pokud jde o překonání hrozby, kterou představují kybernetičtí zločinci, je útok tou nejlepší obranou. Jak ukázala zmíněná studie společnosti Veeam, 93 % kybernetických útoků je zaměřeno na zálohovací úložiště a 45 % cílí na produkční data – tato hrozba je tedy reálná a všudypřítomná. Program konference seznámí účastníky se třemi klíčovými taktikami, které by měli nasadit do svého arzenálu proti kybernetickému zločinu: neměnná úložiště, hybridní IT infrastruktury a vícestupňový program obnovy.

„Účastníci konference VeeamON Tour Česká republika a Slovensko budou mít mimo jiné i příležitost zjistit, jak využít více než 500 nových funkcí a vylepšení řešení Veeam Backup & Replication v12 k modernizaci své ochrany dat a implementaci neměnných řešení pro odolnost a obnovu dat, která zabrání útokům i dalším katastrofám. Program konference nabídne i detailní pohled na řešení Microsoft 365 Backup nebo Kubernetes Data Protection with Kasten K10,” láká účastníky na zajímavý program Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software.

Veeam je lídrem v oblasti řešení na ochranu dat a zotavení po ransomwaru. Potvrzuje to i jeho umístění do Kvadrantu lídrů v Magickém kvadrantu podnikových softwarových řešení na zálohování a obnovu dat pro rok 2023, který sestavuje společnost Gartner. Ta již posedmé v řadě označila Veeam za lídra magického kvadrantu a počtvrté v řadě jej umístila na nejvyšší příčku ve schopnosti realizace, což dokládá, proč si podniky vybírají právě řešení Veeam. Podle studie IDC Semiannual Software Tracker 2H'22 je Veeam i celosvětovou jedničkou na trhu softwaru pro replikaci a ochranu dat.

Účast na konferenci je zdarma a registrace je možná již nyní na stránkách konference.