Jak správně vyřešit webdesign e-shopu?

Souhra mezi vizuálním vzhledem a uživatelskou přívětivostí by měla být primárním cílem každého designu. Zákazníci vyžadují nejen vizuálně přitažlivý design, ale také intuitivní a snadno použitelnou platformu, kde mohou s minimálním úsilím nalézt, co potřebují. Uživatelská navigace, konzistence prvků, barevná paleta a typografie by měly být navrženy tak, aby podporovaly celkovou identitu značky a zároveň maximalizovaly použitelnost a funkčnost e-shopu.

Mobile first: přístup orientovaný na responzivní zobrazení

V dnešním digitálním věku, kdy se stále více nákupů uskutečňuje prostřednictvím mobilních zařízení, je optimalizace pro tato zařízení nejen žádoucí, ale naprosto nezbytná. Design, který je plně responzivní a poskytuje bezproblémový zážitek na všech typech zařízení, je klíčem k zajištění, že e-shop je přístupný a pohodlně použitelný pro širokou škálu zákazníků. Vývojáři by měli prioritizovat mobilní první přístup, který se soustředí na rychlost, přístupnost a jednoduchost pro uživatele mobilních zařízení. Internetové vyhledávače v čele s Googlem navíc dnes weby procházejí primárně v mobilním zobrazení. Jeho odladění je proto klíčové také pro dosažení dobrých výsledků v organickém vyhledávání.

UX/UI Design: Cesta zákazníka na prvním místě

Kreativní prvek designu by měl jít ruku v ruce s praktickou a efektivní uživatelskou zkušeností (UX) a uživatelským rozhraním (UI). Uživatelská zkušenost by měla být plynulá, od prvního kontaktu s webem až po samotnou konverzi. UI, naproti tomu, by měl být navržen tak, aby aktivně podporoval a usnadňoval uživatelskou cestu – od intuitivní navigace po čitelnost textů a jasně vymezené CTA (call-to-action) prvky. Počáteční analýza a průběžné testování A/B variant mohou pomoci týmu přizpůsobit design tak, aby co nejvíce vyhovoval cílové skupině a jejím preferencím.

Jak webdesign řeší Upgates?

E-shopové řešení Upgates nemá po designové stránce v československém e-commerce prostředí konkurenci. Zájemci o e-shop mají hned dvě možnosti. Tou první je grafický modul Designer, který umožňuje vytvoření přetvoření jedné z přednastavených šablon podle svého gusta. Díky širokým možnostem, které dovolují přizpůsobení sebemenších detailů lze tyto šablony proměnit skutečně k nepoznání. I přesto má ovšem tento způsob své limity. A přesně pro ty, kteří na tyto limity narazí, nabízí e-shopové řešení Upgates mód Editor kódu. V něm můžete webdesign svého e-shopu od základu překódovat a vytvořit si tak vzhled skutečně na míru.