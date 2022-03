Jak uběhnout maraton: Mějte po ruce virtuálního trenéra s Huawei Watch GT Runner

Luxus osobního trenéra si teď ale mohou dopřát i amatérští běžci díky chytrým hodinkách Huawei Watch GT Runner, které vás provedou celým procesem příprav až k úspěšnému proběhnutí cílovou čárou.

Běh je označován za jednu z nejdostupnějších sportovních disciplín. Může ho provozovat téměř každý a s poměrně levným vybavením. Jenže často se chybně domníváme, že na rozdíl od jiných pohybových aktivit u běhu nepotřebujeme pomoc profesionálního trenéra, který by nás navedl k lepším výkonům a celkovému zlepšení tělesné kondice. Vždyť přece to jediné, co musíme při přípravě na maraton sledovat, je čas a vzdálenost, ne snad?

Trénink přesně na míru

Takhle snadné to bohužel opravdu není. Ke správnému nastavení našeho běžeckého tréninku je totiž důležité brát v úvahu celou řadu ukazatelů. O všech teď můžete mít neustálý aktuální přehled díky malému pomocníkovi na vašem zápěstí, chytrým hodinkám Huawei Watch GT Runner s funkcí virtuálního trenéra.

Podstatou hodinek Huawei Watch GT Runner je přesné sledování naměřených hodnot a jejich objektivní vyhodnocení, na základě kterého vám sestaví individuální tréninkový plán. To je možné pomocí indexu RAI (Running Ability Index) vyvinutému společností Huawei, což je komplexní index, který slouží k měření úrovně vytrvalosti a efektivity techniky běžce.

Tato inovace nabízí obyčejnému běžci možnost zařadit se do profesionálních referenčních standardů díky vyhodnocení jeho současného i předchozího běžeckého výkonu. Na rozdíl od většiny chytrých hodinek, které k vyhodnocení vašich schopností používají hlavně VO2max (údaje o maximálním příjmu kyslíku), vezmou v úvahu více faktorů a srovnávají je s vaším výkonem.

A začíná výzva!

Jakmile chytré hodinky definují úroveň vašich schopností, můžete se začít zamýšlet nad tím, co bude další krok k dokončení maratonu. Stejně jako každý dobrý osobní trenér vám i Huawei Watch GT Runner prostřednictvím aplikace Huawei Health App připraví individuální tréninkový plán, který se zaměří na váš hlavní cíl.

Hodinky zaznamenávají a analyzují údaje o vašich tréninkových aktivitách a podle nich identifikují aktuální úroveň sportovních schopností a cílů. Poté chytré hodinky přizpůsobí intenzitu tréninku a postupně zvyšují jeho rozsah, aby se vaše běžecké schopnosti před maratonem postupně zlepšovaly.

Stejně tak důležitá, jako dobře naplánovaný trénink, je také regenerace, aby si vaše tělo i mysl odpočinuly. Na to není radno zapomínat, protože nadměrná fyzická zátěž vašeho těla může skončit zraněním. Abyste předešli tréninkovému přetížení, nabízí hodinky Huawei Watch GT Runner upozornění ohledně míry únavy.

Posouvejte své hranice

Trénink na maraton od vás bude vyžadovat uběhnutí i několik desítek kilometrů týdně. Abyste si to více užili, můžete experimentovat s novými trasami a lokalitami, který vám zážitek z běhu zpestří. Hodinky navíc zaručují vysokou přesnost geolokace zásluhou skryté antény s technologií Dual-Band Five-System a přesnou offline navigaci. Kromě toho umí funkci navádění po zpáteční trase, takže se nemusíte bát, že zabloudíte, a můžete se plně soustředit na trénink.

Ať už bude výsledek v den maratonu jakýkoli, nezapomeňte, že jste do příprav vložili spoustu práce. Hlavně jste se postavili náročné výzvě, což je už samo o sobě obrovský úspěch! Hlavní je užívat si celý proces, sledovat svůj pokrok a kondici, tak abyste se postupně stávali lepší verzí svého předchozího já. A až jednou maraton pokoříte, víte už, jakému dalšímu velkému cíli se vydáte naproti?

Více informací o nových Huawei Watch GT Runner se můžete dočíst zde: https://consumer.huawei.com/cz/of­fer/new-product/. Zakoupit je můžete na oficiální webové stránce: https://consumer.huawei.com/cz/we­arables/watch-gt-runner/buy/.