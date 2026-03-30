Jak umělá inteligence posouvá firemní strategii i provoz

Umělá inteligence se rychle přesouvá z pilotních projektů do jádra strategií. Firmy již řeší konkrétní projekty a procesy, produktivitu vývojářů, bezpečnostní rizika, práci s daty i pravidla, která mají zajistit, aby se AI ve firmách nevymkla kontrole. Právě na tyto oblasti se zaměří konference AI transformace 2026.
Přijďte si pro zkušenosti z velkých organizací i praktické pohledy lidí, kteří AI skutečně nasazují. Setkat se s nimi můžete 28. dubna v hotelu Jalta v Praze.
Na jaká témata se zaměříme?
- Kde firmám uniká skutečný přínos AI Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence ukáže, proč se firmy často zaseknou mezi prvotním nadšením a skutečným byznysovým dopadem. Zaměří se na nejčastější chyby i na to, jak z AI udělat reálně fungující nástroj.
- Jak škálovat AI ve velké firmě Jakub Novotný z T-Mobile Czech Republic přiblíží, jak ve velké organizaci budovat AI platformu, nástroje i interní komunitu. Ukáže, proč úspěšná transformace nestojí jen na technologiích, ale i na lidech a firemní kultuře.
- Od chatbotů k AI agentům, kteří opravdu pracují Kde autonomní agenti přinášejí největší hodnotu a jaké výsledky už mohou firmám přinést? Adam Böhm z Enehano Solutions a Věra Janičinová ze Salesforce ukážou, jak dostat AI za hranici běžných chatbotů a bezpečně ji propojit s firemními daty a procesy.
- AI Governance bez zbytečné brzdy Jak nastavit pravidla pro používání AI tak, aby chránila firmu a zároveň neblokovala inovace, vysvětlí advokátka Petra Stupková z Legitas. Dojde i na praktický pohled na rizika, data a odpovědné řízení AI ve firmě.
- Firmy často bojují na špatné frontě Radim Kracík z Effectix.com ukáže, proč AI ambice často narážejí na nepřipravená data, procesy a týmy. Na konkrétní case study přiblíží, jak odhalit slabá místa a vyhnout se slepým investicím.
- AI agenti jako noví kolegové v týmu Jak mohou AI agenti pomáhat s incidenty, datovými dotazy i generováním kódu ukáže Miloš Vyletel z Kiwi.com. Jeho přednáška nabídne konkrétní pohled na to, jak může AI fungovat jako skutečná součást pracovního týmu.
- Proč AI transformace často selže Co ve skutečnosti rozhoduje o úspěchu adopce AI ukáže Tereza Ondroušková z Raiffeisenbank. Zaměří se na leadership, spolupráci i důvěru, bez kterých často nepomůžou ani dobrá strategie a dostatečný rozpočet.
- Kde jsme se s AI blýskli, kde jsme narazili Praktický pohled na úspěchy, chyby i reálné dopady AI ve společnosti nabídne Veronika Burešová z WPP Media Czech Republic. Zaměří se na to, co funguje v praxi a kde naopak bývají očekávání přehnaná.
- AI strategie nezačíná v systému, ale u lidí Ján Zajíc z BIQ Group ukáže, proč úspěšná AI transformace nezačíná softwarem, ale změnou myšlení a kompetencí. Čekají vás konkrétní příklady toho, jak dostat AI do firemní reality.
- Jak si udržet hodnotu práce v době AI Jak se mění pracovní role a proč je důležité umět se nové realitě přizpůsobit, to je téma pro Barboru Brabcovou z Bebecon. Ukáže vám, jak si vytvořit pozici, kterou automatizace jen tak nenahradí.
- Jak AI mění kyberbezpečnost Nové hrozby i nové možnosti obrany v době umělé inteligence představí Michael Bátrla ze společnosti Aisle. Předvede, jak AI proměňuje bezpečnostní prostředí a proč je potřeba reagovat rychleji než dřív.
Připojte se k nám 28. dubna v hotelu Jalta v Praze a získejte cenné informace pro budoucí kroky vaší organizace. Registrovat se můžete na stránkách konference, kde najdete i podrobný program a anotace přednášejících.
Partnerem konference jsou společnosti Emortiq a Salesforce. Produktovým partnerem je EasyEvent a mediálními partnery jsou Česká asociace umělé inteligence a Marketing Journal. Organizátory jsou CIOtrends, Computertrends, Lupa.cz a Podnikatel.cz. Produkci zajišťuje Internet Info.