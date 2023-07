Jak ušetřit 2 dny práce měsíčně? Zavést biometrický docházkový systém

Digitalizace přístupových a docházkových systémů uživatelům poskytuje spolehlivé a přesné biometrické ověřování pomocí otisků prstů a skenů obličeje a mobilní aplikace. Zaměstnanec tak při příchodu do práce pouze přiloží prst na terminál umístěný u vchodu na pracoviště a systém zajistí, aby byl jeho příchod zaevidován. Stejný proces zopakuje při odchodu z práce a evidenci své docházky může pustit z hlavy.

Jedním z takových řešení je třeba systém české společnosti Fingera. V něm jsou veškerá data zobrazena v přehledném rozhraní, které k jejich následnému zpracování využívá pokročilou automatizaci. Systém tak jednotně shromažďuje informace o přístupech, docházce, přesčasech či dovolených. Navíc je databáze kompatibilní s více než 30 účetními systémy a zaměstnanec se k ní může kdykoliv připojit v rámci mobilní aplikace pro Android a iOS. Usnadní se tak administrativa okolo odpracovaných hodin a mezd. A příklady nasazení v terénu naznačují, že celkové úspory sahají až ke dvěma dnům práce v měsíci.

Úspora času ve velkých firmách

Společnost Delikomat je přední dodavatel a provozovatel nápojových a potravinových automatů v ČR. Ve svých 17 pobočkách po celé ČR zaměstnává přes 700 lidí. Před 5 lety hledala při své expanzi takové řešení docházky, které by zlepšilo přehled docházky zvyšujícího se počtu zaměstnanců, digitalizovalo procesy a zrychlilo administrativu. Dosavadní ruční zaznamenávání docházky u vysokého počtu zaměstnanců zkrátka přestalo být efektivní. Po pečlivém uvážení se tak obrátila na společnost Fingera. Nyní využívá jak docházkový, tak přístupový systém, přičemž oba šetří HR oddělení cenné dny práce.

„Při rostoucím počtu zaměstnanců bylo složité udržovat přehled o tom, zda jsou všichni zaměstnanci tam, kde mají být, a udržovat evidenci jejich docházky. Potřebovali jsme řešení, které by eliminovalo manuální procesy, zefektivnilo provoz a zvýšilo zabezpečení. Na řešení od Fingery se nám nejvíce líbilo to, že je vše možné ověřovat pomocí otisku prstů. Zhruba před rokem jsme s radostí přidali ověřování pomocí tváře,“ vysvětluje situaci Daniel Novák, vedoucí IT oddělení společnosti Delikomat s.r.o.

Společnost odhaduje, že úspora času a zvýšení efektivity personálních procesů jí ušetřila přibližně dva pracovní dny měsíčně.

Biometrie jako bezpečné lokální řešení

Fingera je vyvíjená v České republice, a k softwaru tudíž nemá přístup žádná třetí strana. Veškerá data jsou pak šifrována tak, aby nešla spojit s konkrétními osobami. Celá služba je postavená na cloudové platformě Amazon Web Services, což zaručuje vysokou úroveň zabezpečení a spolehlivosti. Využívány jsou přitom výhradně servery nacházející se na území Evropské unie.

„Na Fingeře si ceníme výborné a pohotové podpory a dobré komunikace s obchodními zástupci. Rovněž je nám sympatické, že jde o lokální produkt pocházející z Brna. Veškerá komunikace tak probíhá v češtině a bez problému,“ zmiňuje Daniel Novák, vedoucí IT oddělení společnosti Delikomat s.r.o.

Nezapomíná se však ani na bezpečnost přímo ve firmách. Fingera třeba umožňuje rozdělit pracoviště na více zón s odlišnými přístupovými právy, aby se na určitá místa dostali jen proškolení pracovníci. Stejně tak disponuje tzv. detekcí živosti – systémem, který rozliší skutečnou osobu od fotografie, videa nebo masky. Zabrání tak pokusům o podvod nebo neoprávněný vstup.

Ke chvále biometrických řešení se přidává řada společností, včetně stavební společnosti Ismont s více než 400 zaměstnanci. Firmy je postupně přijímají jako efektivní a progresivní inovaci pro velké i malé firmy, která je navíc spolehlivě modulární. Hardware potřebný ke čtení biometrických údajů si každá společnost může poskládat přesně podle svých potřeb, a využívat tak plně digitální přístupy nebo hybridní řešení s biometrií i klasickými čipy.