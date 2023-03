Jak usnadnit uživatelům nakupování pomocí UX a zlepšit tak byznysové výsledky

Nejčerstvější case studies inspirativních redesignů webů či zcela nových řešení, které své zadavatele posunuly v očích svých zákazníků zase o něco dále, přináší konference UX Day. 7 přednášejících poradí, jak nasměrovat zákazníky na správnou cestu, odstranit překážky, o které by mohli zakopnout, a pomoct jim se správně rozhodnout. Zaměří se na růst byznysu pomocí inovací webu, UX technik a behaviorálních dat o zákaznících. Naservírují efektivní procesní řízení vývoje webu, které eliminuje růst rozsahu projektu, nastavuje jasné výsledky a zjednodušuje komunikaci. Podívá se na to, jak důležité je zákaznické testování a správně položená otázka, jak na úspěšný redesign webu i aplikace, i to, jak UX pomáhá udržovat CI (Customer insight) na více webech a šetřit čas při jeho správě a rozvoji.

Konference proběhne 23. března online pod hlavičkou soutěže digitálních projektů WebTop100.

Přednášky, které uslyšíte:

Jak nastartovat dramatický růst byznysu pomocí kombinace UX technik s behaviorálními daty o zákaznících vysvětlí ředitel Sherpas Luboš Plotěný .

o zákaznících vysvětlí ředitel Sherpas . Jan Hanzelka ze studia SKOUMAL ukáže, jak pomocí UX designu zvýšili propustnost onboardovacího procesu aplikace Záchranka o 60 % ve všech šesti zemích.

ze studia SKOUMAL ukáže, jak pomocí UX designu zvýšili o 60 % ve všech šesti zemích. UX designerka z FG Forrest Eva Máchová představí případovou studii redesignu webu pojišťovny Kooperativa – jak udržovat CI na více webech, ale i úspěchy a zádrhele.

představí případovou studii – jak udržovat CI na více webech, ale i úspěchy a zádrhele. Jak upgradovat UX webu pomocí umělé inteligence ? Jaké problémy může řešit a jaké možnosti otevírá pro interakci s uživatelem? To ukáže kreativní ředitel Lukáš Pilka z agentury BlueGhost.cz

? Jaké problémy může řešit a jaké možnosti otevírá pro interakci s uživatelem? To ukáže kreativní ředitel z agentury BlueGhost.cz Efektivní nástroj procesního řízení vývoje webu, který snižuje růst rozsahu projektu a výslednou cenu, zlepšuje komunikaci v produkčním týmu a odbourává obavy klientů, vám představí Jakub Ondrášek z agentury SYMBIO.

a výslednou cenu, zlepšuje komunikaci v produkčním týmu a odbourává obavy klientů, vám představí z agentury SYMBIO. Jan Bezděk ze SiteOne pro vás připravil exkurzi za oponu návrhu UX a designu projektu MojeEUC , revoluční aplikace v oblasti digitalizace českého zdravotnictví.

ze SiteOne pro vás připravil exkurzi za oponu návrhu , revoluční aplikace v oblasti digitalizace českého zdravotnictví. Pro skvělé UX je potřeba neustálá komunikace se zákazníky. Daniel Musil z AITOM Digital se s vámi podělí o cestu startupu Toys And Stories – od prvotního návrhu přes hloubkové rozhovory, uživatelské testování, redesign služby a webu až po dodatečné ladění a neustálé iterace.

Autor: Internet Info

Přijďte si pro inspirativní případovky, inovace a postupy, jak zlepšovat zákaznickou zkušenost na vašem webu nebo aplikaci a to 23. března 2023 v 9:00 všude, kde máte internetové připojení. Program konference UX Day najdete na našich stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat.