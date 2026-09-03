Jak uspět jako značka v gamingu a využít potenciál mobilních aplikací

Gaming je dnes mainstreamovou zábavou, která oslovuje lidi napříč věkovými kategoriemi. Zároveň se stal významným mediálním kanálem s vysoce angažovaným publikem. Značkám tak nabízí nové možnosti, jak pracovat s pozorností a zapojením publika – prostřednictvím integrace do her, esportu, streamů nebo budování vlastních komunit.
Podobně důležitou roli hrají mobilní aplikace. Pro firmy představují jeden z nejpřímějších způsobů komunikace se zákazníkem a mohou se stát důležitou součástí jeho nákupní cesty i dlouhodobého vztahu se značkou.
Jak oba tyto světy správně uchopit a využít jejich potenciál? Odpovědi přinese zářijový online MARKETING MEETING s podtitulem Hravý marketing – jak na mobilní aplikace a gaming, který proběhne 24. září 2026 od 10:00 hodin.
Co přesně nabídne program?
Gaming jako médium
Martin Žežulka (Publicis Groupe) představí aktuální demografii hráčů i velikost trhu. Ukáže také konkrétní přešlapy, kvůli kterým značky při vstupu do herního prostředí zbytečně selhávají.
Hry jako popkultura dnešní doby
Jakub Kuneš na případové studii České spořitelny představí cestu banky, která se stala průkopníkem v esportu. Vysvětlí, jak funguje její přítomnost na Twitchi i tvorba vlastních reklamních spotů v Unreal Enginu.
Jak značka Mentos vstoupila do světa gamingu
Do zákulisí kampaně Mentos Fizzooka, která získala bronzového lva v Cannes, nahlédnou Michaela Krchová a Hanka Teplá (WPP Media). Ukážou, jak lze globální myšlenku přizpůsobit lokálnímu trhu.
Jak řídit hodnocení, zpětnou vazbu a viditelnost mobilních aplikací
Ondřej Franek (Etnetera Flow) představí praktické postupy pro péči o aplikaci po jejím spuštění. Zaměří se na optimalizaci viditelnosti aplikací v obchodech s aplikacemi (ASO), využití AI při analýze recenzí i strategie pro zlepšování hodnocení.
Příběh Decathlon Revampu: Od svázaných rukou k digitálnímu flagshipu
Případová studie se zaměří na kompletní proměnu mobilní aplikace a e-shopu Decathlonu. Jakub Šebesta (Decathlon) ukáže, jak lze z nepřehledného systému vytvořit moderní digitální nástroj, který zákazníkům usnadňuje nákup.
Nemusí pršet, hlavně když scrape
Právní pohled na automatizovaný sběr dat a scraping přinese Martin Bartoň (eLegal). Vysvětlí, jak bezpečně pracovat s uživatelskými daty i daty konkurence, aniž by se firmy dostaly do konfliktu se zákonem.
Konference v jednom půldni shrne klíčové pilíře moderního digitálního marketingu: autentický vstup do herního prostředí, přetavení nápadů do funkčních kampaní i dlouhodobou optimalizaci a právní bezpečnost mobilních aplikací. Akce je určena pro marketingové a produktové manažery, kreativce a obsahové stratégy.
Program i přehled řečníků konference MARKETING MEETING: Hravý marketing – jak na mobilní aplikace a gaming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.