Jak vybavit home office: Jednoduše a výhodně

Pracujete z domova, ale vidíte, že vaše produktivita či komfort nejsou takové, jaké byste si představovali? Tak to je na čase vylepšit prostředí, ve kterém pracujete. Zároveň je dobré pamatovat na to, že za super pracovní místo nemusíte zaplatit desetitisíce.

Zaměřte se na priority

Někdy stačí změnit jednu nebo dvě zásadní věci a efekt je větší, než kdybyste překopali zbytek bytu. Pro počítačovou práci z domova jsou nejzásadnější tyto: stůl, sezení a monitor. Pokud nemáte samostatný pracovní stůl a víte, že z domova nebudete pracovat dlouho, obsaďte klidně ten jídelní. Obědvat se dá i na sedačce, s pořádnou prací je to ale horší. Židli kupte klidně zánovní, hlavně vyberte správnou ke své postavě. Zánovní zboží nabízejí i velcí prodejci, jako například Alza, kde ho můžete i snadno filtrovat. Na všechno takové je pak k dispozici samozřejmě Alza sleva.

V případě monitoru investujte do kvality, z dlouhodobého hlediska se vám to rozhodně vrátí. Trávíte-li u počítače opravdu hodně času, zvažte obrazovku s technologiemi pro šetření zraku (Blue Control, Flicker Free). Produktivitu vám neuvěřitelně zvýší velký monitor s jemným rozlišením. Za nás je ideálem úhlopříčka 27“ a rozlišení 2K (2560×1440 px). Takové monitory nepatří k nejlevnějším, ale pokud se vám do ruky dostane například Datart slevový kód, nebude nákup tolik bolet. Velkou službu vám ale udělá i „obyčejné“ FullHD, budete-li ho mít jako druhý monitor k notebooku. Čím měně musíte překlikávat mezi okny, tím lepší produktivita.

Dvě mouchy jednou ranou

Když se vám podaří využít jednu věc dvěma způsoby, pochopitelně tím ušetříte. Příkladem je velký monitor s TV tunerem: poslouží pro práci i zábavu, neboť nahradí televizi. Do malého bytu či pro jednotlivce je to skvělé řešení. Zabít dvě mouchy jednou ranou ale můžete imnohem prozaičtějším způsobem. Pokud řešíte echo v místnosti během videohovorů, pořiďte si závěsy. Přistíní slunce za oknem, zútulní místnost a zároveň brání odrazu zvuku, čímž efektivně ruší ozvěnu. Máte-li hladkou podlahu, hodí se i koberec. Koupit krásný bytový textil levně online vám pomůže mimo jiné HM sleva.

Myslete také na sebe

Pracovat do úmoru je nejlepší cesta, jak svůj skutečně produktivní věk výrazně zkrátit. Zároveň si takovým chováním koledujete o psychické problémy. Chcete-li se svému zaměstnání věnovat dlouhodobě nebo cítíte zodpovědnost za zaměstnance, neměli byste své zdraví podceňovat. Vyhraďte si čas na sport a koníčky. Ne „až to budu mít hotové“, ale striktní plánování předem. Jestliže patříte mezi milovníky a milovnice kreativních činností, neměla by vám utéct

Tchibo sleva

. Ocení ji ale také lidé, kteří rádi sportují. V případě, že vás nabídka sportovního oblečení na Tchibo nezaujme, zkuste zahraniční e-shop s dámskou módou

SheIn

.