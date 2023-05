Jaké jsou top studentské recepty: Vajíčka v akci nebo špagety?

Snad všechny studentské kuchařky obsahují známý studentský recept špagety s kečupem, vajíčka na několik způsobů nebo recepty s vtipnými názvy, jakým je třeba chleba obložený chlebem apod. Které studentské recepty jsou nejvíce top, aby byly opravdu chutné, rychlé a zároveň cenově dostupné?

Studentské recepty a kuchařky

Studentských receptů a kuchařek je k dostání celá řada, nejčastěji v online formě. Studentské recepty jsou typicky rychlé na přípravu, sestavené z pár surovin a především cenově dostupné. Studenti si častěji hlídají spíše průměr známek než nutriční hodnoty ve svém jídelníčku. Některé studentské recepty jsou spíše k pousmání a jedná se o snahu vytvořit opravdu z mála teplé jídlo, které nasytí prázdný žaludek. Příkladem jsou zmíněné špagety s kečupem nebo brambory s hořčicí a cibulí.

Většina studentských kuchařek naštěstí obsahuje i chutná jídla. Třeba vajíčka v akci na mnoho způsobů od vajíček na tvrdo přes míchaná vajíčka až po recepty, které vajíčka v akci obsahují (palačinky, lívance apod.). Hlavním předpokladem úspěšné studentské snídaně, obědu nebo večeře není pouze zahnat hlad, ale také nakoupit co možná nejlevnější suroviny v dobré kvalitě. Proto si někteří studenti hledají akční nabídky obchodních řetězců, kdy jich je většina k dohledání online.

Studentské snídaně jsou často konzumované za chodu, pokud vůbec nějaké jsou. Ne každý má čas chystat si vyváženou snídani. Oběd už bývá lepší, může se jednat třeba o vyhlášené špagety s kečupem, chleba obložený chlebem, chleba ve vajíčku, vajíčka na tvrdo, míchaná vajíčka nebo studený sendvič. Řada studentských receptů je bez nápadu a chuti, dá se ale najít povedený recept na chutnou večeři nebo oběd, za který by se nemusela stydět ani restaurace.

I z levných potravin je totiž možné nachystat výtečný pokrm, sytou polévku a dokonce rychlý vyvážený oběd. Nejedna restaurace se zaměřuje na tzv. zero-waste, vaření polévek ze zeleninových odkrojků a vymýšlení receptů, kdy se daná surovina zpracuje naprosto celá a nezůstane žádný odpad. Které studentské recepty za to opravdu stojí?

Top studentské recepty, které vykouzlí úsměv a nasytí

Lidský mozek je nejhladovější orgán v našem těle. Mozek spotřebuje až 260 kalorií denně. Studenti, kteří chtějí podávat dobré výkony ve škole a mít skvělé průměry známek, by se měli zaměřit i na to, co jedí a vymýšlet si dopředu nákupní seznamy potravin, podle kterých uvaří jídlo, jež nasytí, vykouzlí úsměv na tváři a potěší i peněženku. Mezi nejoblíbenější studentské recepty patří jednoznačně vajíčka v akci na sto způsobů.

Vajíčka se dají vylepšit kořením, čerstvými bylinkami (ručně nasbíraným medvědím česnekem, který je navíc zdarma), zeleninovým salátem, přidáním uzeniny nebo sýra. Vajíčka se podávají nejčastěji s pečivem nebo v kombinaci s bramborami (omeleta, francouzské brambory). Bramborové pokrmy jsou další oblíbená jídla, hlavně pro svou originalitu a univerzálnost. Ze zbytků vařených brambor si můžeme připravit chutné bramborové placky.

Stačí přidat trocha mouky, soli, těsto zpracovat a opéct na pánvi. Bramborové placky se dají připravit dokonce na sucho bez použití oleje, je však důležité mít nepřilnavou pánev. Po vajíčkách v akci a bramborách se na třetí místo řadí čínské nudle a různé těstoviny. Výhoda studentských receptů je především rychlá příprava. Pro chutnou teplou večeři stačí uvařit čínské nudle (někdy se používají i nudle z čínské instantní polévky) nebo jakýkoliv druh těstovin a přidat suroviny dle chuti a dostupnosti.

Použití je skutečně variabilní od mražené zeleniny, konzervovaný hrášek s mrkví a kukuřicí, surimi tyčinky, jogurtové a jiné zálivky, česnek, koření, cibulky, sojové omáčky, bylinky, sýry, klobásy, maso, sojové nudličky či plátky nebo vajíčka. Nápadům se meze nekladou, zásadní je těstoviny nebo nudle dochutit a nejlépe doplnit také o zdroj bílkovin.

Ze zbytků brambor je možné připravit bramboráky, bramborové placky, vaječnou omeletu z vajíček v akci, bramborové saláty nebo pokud je více času, tak bramborové šišky a bramborové knedlíky. Studentské recepty nejsou pouze jídla bez chuti s cílem naplnit kručící žaludek, mohou příjemně překvapit kombinací chutí a párováním různých ingrediencí, které se mohou zdát na první pohled neslučitelné.

Studentům, kteří si hlídají složení svého jídelníčku, a ne jen výborný průměr známek, se odvděčí jejich pevné zdraví a skvělá nálada. Láska prochází žaludkem a mozek spotřebuje hodně energie, je proto důležité jíst chutně a vyváženě. Chutné studentské recepty se dají jednoduše sestavit z potravin akčních letáků. Je pravdou, že některé levné potraviny mohou být nekvalitní nebo dokonce prošlé. Důležité je hlídat si datum expirace a u některých potravin dobu trvanlivosti.

Je pravdou, že některé levné potraviny mohou být nekvalitní nebo dokonce prošlé. Důležité je hlídat si datum expirace a u některých potravin dobu trvanlivosti. S dobrou studentskou kuchařkou nebo kreativním nápadem se dají sestavit bezvadná vajíčka na tvrdo, míchaná vajíčka, syté polévky nebo hlavní chody ze zbytků jídel z předešlého dne.