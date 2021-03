Jaký potenciál má Clubhouse pro byznys?

Na osmém ročníku konference pro obsahové stratégy, copywritery, marketingové specialisty a všechny kreativce se podíváme na tvorbu obsahu, sociální sítě, konkrétní case studies, výzkumy a data. Je opravdu na co se těšit, seznamte se s programem. Na webu konference Content First najdete anotace přednášek i medailonky spíkrů.

Vybíráme z programu

Sociální síť Clubhouse vstoupila na český trh a doslova během pár dnů se stala fenoménem. Markéta Karman, marketingový specialista na volné noze, otevře otázku jejího využití pro byznys. Jaký má potenciál pro firmy? A jak nejlépe tuto sociální sít zahrnout do strategie, aby se to pozitivně odrazilo v podnikání.

Jana Štěpánková, obchodní ředitelka společnosti Ryor, dá účastníků nahlédnout do obsahových kampaní této rodinné firmy. Jak vznikají katalogy, tištěná inzerce, blog, sociální sítě nebo živá vysílání?

Jak vytvořit kreativní kampaň na produkt, který je stále stejný – na knihy? Navíc v době, kdy musí být kamenné prodejny zavřené? Knihy Dobrovský přišly s projektem Knižní Závisláci, jedná se o facebookovou komunitu, díky které se prodej zvýšil dokonce o stovky procent. Jak přesně projekt vznikl a jak to s ním vypadá do budoucna, prozradí Adam Pýcha, ředitel marketingu a e-commerce v Knihy Dobrovský.

Jedním ze stabilních zdrojů potenciálních zákazníků může být návštěvnost z vyhledávačů. Pro úspěch stačí často o obsahovém marketingu přestat přemýšlet jako o publikování článků a zaměřit se na obsah celého webu, včetně například mikro a meta obsahu, struktury a aplikování základních SEO principů při copywritingu. Jak propojit optimalizaci pro vyhledávače s technikami obsahového marketingu a postavit svoji obsahovou strategii na SEO návštěvnosti prozradí Josef Řezníček, marketingový stratég ze Včeliště. Těšit se můžete na konkrétní ukázky a výsledky z praxe.

Jak dopadlo zařazení sociální sítě TikTok do media mixu kampaně O2? Matouš Sudík, Team Leader Social Media and Content společnosti O2 Czech Republic, spolu s Tomášem Hanslem, Senior Social Ads Specialist z agentury Bistro Social, shrnou, jak kampaň na TikToku probíhala, co obnášely přípravy, jaké byly její výsledky a jaké jsou celkové dojmy z využití TikToku pro reklamu i jako sítě takové.

A to zdaleka není vše, seznamte se s letošním programem a spíkry už dnes. Moderování konference se chopí Eliška Vyhnánková. Akce proběhne on-line, prostřednictvím aplikace ZOOM. K účasti stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář a 6. května se k nám připojit.

Něco navíc: jako bonus k registraci dostanete zdarma vstupenku na dubnovou konferenci BRANDstorming.

Připomeňte si s námi loňský ročník krátkým videem:

