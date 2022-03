Jarní úklid firemních dat: neschraňujete jich až příliš?

Stejný průzkum však zároveň zjistil, že firem, které by dat potřebovaly více, je celých 67 %. Tento datový paradox, kdy firmy pociťují nedostatek dat, i když jich mají spoustu, poukazuje především na to, že dnes ještě neumí s daty pracovat, a to od jejich sběru, přes třídění až po efektivní využití.

„Úspěšné jsou v dnešní době ty firmy a společnosti, které pochopily, že k datům musí přistupovat byznysově a využívat je ideálně v reálném čase,“ poznamenává Ondřej Bajer, specialista na datová úložiště ze společnosti Dell Technologies.

Neúspěch však není jediným rizikem nehospodárného nakládání s daty. První karambol ve firmě, která shromažďuje obrovská množství dat, přichází při přechodu na nový hardware, což nastává cyklicky každých 5 až 7 let. Kompletní migrace systémů a aplikací, včetně jejich dat, totiž zabere i několik měsíců, během kterých mohou být firemní procesy ochromeny a další projekty stojí na vedlejší koleji. Nejvíce nepříjemností však přichází v souvislosti s kybernetickými hrozbami. Dříve či později bude každá firma čelit napadení virem ransomware, což s sebou přináší potřebu provést kompletní obnovu ze záloh.

„Obnovení nezřídka i petabajtů dat však opět trvá obrovské množství času, takže v těchto případech se nejdříve zprovozňují ty nejdůležitější systémy a další až postupně, dle priorit byznysu. Na konci tohoto zdlouhavého procesu se však často přijde na to, že i obnovovaná záloha je ransomwarem napadená, a tedy nepoužitelná,“ doplňuje Ondřej Bajer.

Udělejte si přehled o svých datech

Schraňovat na úložištích petabajty historických dat, která jsou promíchaná s aktuálními daty, tak pro firmy není nejrozumnější cestou a vyplatí se jim nad touto problematikou začít více uvažovat. Základním krokem na cestě ke správnému hospodaření s daty může být provedení analýzy stávajícího prostředí. Odborníci v Dellu pro ni využívají nástroj Live Optics, který umí poskytnout ucelený obrázek o využití diskových polí, serverů i souborových systémů.

Nástroj Live Optics pomůže změřit výkony a kapacity hardware, ale také analyzovat obsazení a strukturu souborových systémů. Informace je pak možné prostřednictvím webového portálu vizualizovat, a to od souhrnných hodnot na úrovni systému až po to, jak se jednotlivé pracovní zátěže ve sdíleném prostředí vzájemně ovlivňují.

„Přehled o využití datových úložišť a serverů je možné získat stažením jednoduché aplikace, která sbírá informace přímo z hardware, z operačních systémů či z virtualizačních vrstev. Nástroj přitom na serverech neprovádí žádné úpravy a informace shromažďuje pomocí běžných protokolů v lokální síti. Stejně tak přenos naměřených hodnot do webového portálu za účelem vygenerování přehledových dashboardů a reportů, nevyžaduje žádné změny ani úpravy firewallu,“ vysvětluje odborník z Dellu.

Vizualizace pomocí aplikace Live Optics: Autor: Dell

Live Optics také pomáhá při rozhodování, zda některé aplikace, společně s jejich daty, nepřemístit do veřejného cloudu. Umí totiž automaticky vyčíslit, jak by vypadaly měsíční provozní náklady u tří největších poskytovatelů cloudových služeb.

„Cloud bývá zpravidla o něco dražší než vlastní infrastruktura, lepší tedy bývá jej využít jen pro některé skupiny dat, zatímco jiné si ponechat u sebe. Zákazníkům v tomto případě umíme poradit tak, aby pro ně migrace do cloudu byla co nejvýhodnější,“ doplňuje Ondřej Bajer.

Výstupy z analýzy Live Optics bývají velmi komplexní a mohou vyžadovat konzultace s profesionály. Proto nástroj poskytuje také možnost informace bezpečně a anonymně sdílet a následně je probrat s kolegy, dodavateli či obchodními partnery.

Typický výstup analýzy souborového systému pomocí Live Optics: k 70 % svých dat firma přistupovala naposledy před více než dvěma lety Autor: Dell

Zaměřte se na nejčerstvější data a těch zastaralých se zbavte

Pomocí Live Optics si tedy lze udělat přehled o využití datových úložišť a serverů. Dále můžeme zjistit i to, jaký objem mají data, se kterými skutečně pracujeme.

„Často u firem zjišťujeme, že drtivou většinu svých souborů použili naposledy před dvěma a více roky,“ komentuje Ondřej Bajer s tím, že starší data jsou pro firmy většinou bezcenná, je však problém se jich zbavit.

Obzvláště, nejsou-li implementovány procesy ošetřující celý životní cyklus dat, přičemž chybějící správa životního cyklu se týká nejen souborových systémů, ale právě i samotných aplikací a jejich databází. Jedním z klíčů k řešení datového paradoxu může být využití objektových úložišť a moderních protokolů, jako je například Amazon S3, které umožňují snadnou implementaci všech potřebných procesů již ve fázi vývoje dané aplikace.

Obvyklým problémem však bývá, že firmy často zůstávají věrné postupům a technologiím, které u nich historicky fungují, což se ukazuje jako blok pro inovace a riziko pro udržitelný růst do budoucna. I samotní IT specialisté neradi zasahují do svých roky budovaných architekturních modelů. A jednou z příčin je i jejich nedostatečné propojení s byznysovým oddělením. Pokud IT specialista nemá možnost aktivně přispět k dosažení obchodních cílů firmy, těžko může nastavit efektivní model práce s daty.

„Místo zavádění inovací k zajištění větší konkurenceschopnosti tak firmy udržují při životě muzeální hardware a do nových diskových polí z něj opatrně přenášejí soubory a databáze vytvořené, nadneseně řečeno, ještě s pomocí Windows 3.1 a klínového písma,“ vysvětluje Ondřej Bajer a doporučuje, aby IT odborníci ve firmě fungovali spíše jako inovátoři, kteří přicházejí s nápady, jak data co nejlépe využít, než jako archeologové pečující o historické artefakty.

Úspěšné zvládnutí digitální transformace není jen o technologiích. Technologie, chytrý software i kvalitní hardware, to jsou jen nástroje, které nám pomáhají v cestě. Ve skutečnosti je to o lidech, o jejich nápadech, a o tom nebát se inovací. Protože právě dobře uchopené inovace přinášejí firmám okamžité obchodní výhody.