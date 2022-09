Je notebook vhodný na hraní počítačových her?

Na úvod zcela jednoduše: Ano, ale…

Začněme velice obecnou odpovědí na obecnou otázku. Na každém notebooku si budete schopni zahrát nějakou hru a při správné volbě hry bude k takovému účelu i levný notebook více než vhodný.

Jenže pokud se na problematiku podíváme podrobněji, odpověď už tak jednoznačná není. Na většině běžných notebooků určených pro nenáročné uživatele si příliš mnoho her nezahrajete. Procesor, grafická karta i další parametry notebooku zkrátka nejsou na hraní dostatečně výkonné.

Ani pracovní laptop, který má zpravidla dostatek paměti RAM a relativně výkonný procesor, obvykle na hraní většiny novějších her nestačí kvůli nepříliš výkonné grafické kartě.

Vybírat musíte mezi herní mi notebooky

Zajímá-li vás notebook jako herní počítač, musíte zcela zapomenout na tenká zařízení pro manažery. Ani MacBooky od Applu pro vás nebudou tím pravým.

Zajímat vás budou herní řady notebooků od renomovaných značek i od menších výrobců. Tyto notebooky zpravidla mají větší základnu, díky níž mohou obsahovat nejvýkonnější komponenty. Ty se zároveň ve větším těle dokážou i při extrémní zátěži dostatečně efektivně chladit.

Právě otázka chlazení je totiž jednou z nejdůležitějších. Skrz notebook musí proudit dostatek vzduchu na to, aby maximálně vybavený notebook dokázal generované teplo chladit přiváděným vzduchem.

Velkou výhodou je mobilita

Oproti alternativním řešením, jako je herní konzole nebo klasický stolní počítač, mají herní notebooky jednu velkou výhodu. Lze je snadno přenášet. Herní notebook si pak můžete vzít s sebou na chalupu nebo třeba na prázdniny k prarodičům. V jednom stále poměrně kompaktním balení máte nejen počítač jako takový, ale i displej nebo ovládací prvky (klávesnici).

Ze všech možných zařízení dokáže být herní notebook nejvíce všestrannou variantou.

Vždy počítejte s kompromisy

Sestavit herní notebook je pro výrobce velkou výzvou. Do omezeného prostoru musí integrovat velice výkonné komponenty. Současně musí být součástí notebooku i pohodlná klávesnice a kvalitní displej. Notebook také musí mít určitou životnost, ale i atraktivní design v rámci kategorie gamingových laptopů. Nic z toho by pravděpodobně nebyl zase takový problém, pokud by zde nebyl poslední faktor v podobě omezené ceny. Vyvinout kvalitní herní notebook do 50 000 Kč není zrovna samozřejmost.

Počítejte proto s tím, že pokud budete hledět čistě na poměr cena / herní výkon, pravděpodobně zvítězí klasický stolní počítač. Bude-li vaším kritériem primárně cena, bude asi lepší sáhnout po herní konzoli. Herní notebooky ale nabízejí velice zajímavou střední cestu, kterou volí stále větší procento zákazníků.