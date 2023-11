Je privátní 5G síť jen zaklínadlo nebo samozřejmostí podnikových sítí?

NOKIA 5G summit v hlavách mnoha manažerů změnil pohled na privátní 5G sítě, především s ohledem na kalkulace řešení. Mít svojí 5G síť a být vlastně malým operátorem nestojí opravdu desítky milionu korun. Výhody při instalaci, dosah, parametry a především stabilita celého řešení překlápí kalkulace mnoha projektů právě ve prospěch tohoto řešení.

Souvisí s tím i dostupnost koncových zařízení, v našem labu testujeme výrobky značek ACER, OMRON, ZEBRA a dalších, které slouží v logistice, ale třeba i pro připojení notebooků, tabletů i samotných specializovaných zařízení k 5G podnikové síti. Množina těchto zařízení se neustále rozšiřuje a již nyní je dostatečná pro většinu aplikací.

V oblasti bezpečnosti řešíme management oprávnění přístupů v perimetru zákazníka. Přenos obrazu z kamer je řešena přes 5G privátní síť, mozkem projektu je software společnosti Quantasoft. Ten vyhodnocuje biometrické údaje z obrazu kamer. Jako snímací zařízení jsou použity buďto přímo 5G kamery, které vyrábí přímo společnost COM PLUS, nebo komerčně dostupné IP kamery připojené přes 5G routr a napájené přes PoE. Celý systém je napojen na ovírání dveří a vjezdů v rámci areálu. V tomto případě nebyla potřeba výměna zámků, projekt počítal s napojením stávajícího přístupového systému na novou logiku. Pilotní projekt ukazuje mimo jiné i to, jak byl stávající přístupový systém obcházen (půjčování čipů). Tento typ přístupového systému je vhodný pro rozlehlé areály nebo budovy, a to i v místech, kam nesahá stávající datové pokrytí.

Ve spolupráci s výzkumníky z akademické oblasti řešíme měření 5G signálu v rámci vojenských prostorů, tedy kompatabilitu stávajících zařízení s 5G sítí a sílu signálu v jednotlivých místech v terénu.

Pokračuje rozšiřování již implementované 5G sítě na další lokality naši přední automotiv společnosti. Další rozšiřování se týká i hlavního areálu ve středočeském kraji. Architektura NDAC 5G privátních sítí umožňuje přistupovat ke vzdáleným lokalitám dvojím způsobem. Ten první si můžeme představit zjednodušeně tak, že máme v dislokovaných areálech pouze „anténu“, která je připojena k mateřskému zařízení speciálním zařízením zabezpečujícím potřebné parametry přenosu a použitý protokol. Druhou možností je mít v lokalitě další base band unitu, která ale není plnohodnotná, např. management SIM karet a všechna nastavení probíhají nadále centrálně.

Výrazný posun a úspěch vnímáme ve spolupráci s naším velkým partnerem, kde se podařilo získat zakázku v oblasti energetiky, jde o pilotní projekt na pokrytí vnitřních i venkovních prostor v areálu s režimem kritické infrastruktury. V této oblasti máme dále poptávky na střežení perimetru lokalit dronem. S naším partnerem, společností AgentFly, jsme vyřešili připojení dronu k 5G síti a přenos obrazu z dronu ve vysokém rozlišení a reálném čase. Obraz (nejen ve viditelném spektru) je následně analyzován a napojen na systém varování.

Zaznamenáváme velký nárůst firem, které o řešení privátní 5G sítě uvažují a ve spolupráci s námi kalkulují návratnost investice. Na tomto místě je třeba říci, že přístup ČTU k celé problematice privátních sítí a povolování jejich provozu je velmi konstruktivní. Nenarazili jsme zatím u žádného zákazníka na problémy s povolením provozu sítě.

Již dnes je jasné, že privátní 5G sítě se stanou nedílnou součástí ICT infrastruktury mnoha podniků. Tuto skutečnost umocní ještě připravovaný release 18 standardu 5G, který vnese do řešení přesný pozicioning bez nutnosti přídavných zařízení.