Jednotná správa tisíců kamer: Spojení všech značek do jediného systému

Modernizace rozsáhlých kamerových systémů v průmyslových areálech či ve městech často naráží na technologickou roztříštěnost.
Provozovatelé běžně využívají kamery různých značek v oddělených softwarových prostředích, což zvyšuje náklady i riziko chyb. Ideálním řešením by bylo sjednotit kamery napříč výrobci do jednoho centrálního rozhraní. A právě takový systém na český a slovenský trh exkluzivně dodává Konica Minolta, která jej doplňuje ještě o servisní program VideoCare.

„Naším cílem je nabídnout řešení, které není limitováno značkou hardwaru a de facto ani počtem připojených zařízení. Systém Luxriot umožňuje integrovat jak prémiové kamery i-PRO a Mobotix, tak i kamery jiných značek jako jsou například Axis, Avigilon a Hanwha. Jeho zavedení jednak ochrání dřívější investice do kamerových technologií a dále pak otevře dveře k pokročilým analytickým funkcím,“ říká Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services Konica Minolta.

Propojí až 100 000 kamer

Systém Luxriot se v rámci podnikového segmentu řadí ke špičce z hlediska škálovatelnosti. Software je navržen tak, aby stabilně obsloužil až 100 000 kamer v rámci jedné instalace. V České republice a na Slovensku již toto řešení pod hlavičkou Konica Minolta využívá více než 100 firem a institucí.

Technologie funguje jako integrovaný ekosystém podporující AI analytiku, cloudové služby i mobilní přístup. Uplatnění nachází v segmentech od kritické infrastruktury přes výrobní provozy až po městské dohledové systémy. Jednotné rozhraní poskytuje managementu okamžitý přehled o dění a podporuje rychlé rozhodování v krizových situacích.

Konica MinoltaAutor: Konica Minolta

„Firmy mohou tímto způsobem výrazně zmodernizovat svůj dohledový systém, aniž by musely měnit funkční hardware. Výsledkem je vždy komplexní a funkční přehled nad sledovanými objekty, prostory či provozy. Současně dochází k výraznému snížení nákladů na obsluhu díky související pokročilé automatizaci,“vysvětlil M. Šotek.

Servis, který myslí za vás

Bezproblémový provoz pak zajistí i související servis. Konica Minolta v této oblasti rozšířila své portfolio o službu s názvem VideoCare, která je k dispozici hned v několika úrovních – od základní technické podpory až po nejvyšší stupeň komplexní správy systému, kdy přebírá odpovědnost za provoz celého řešení a systematicky monitoruje klíčové parametry, jako jsou stav kamer, kapacita úložišť nebo aktuálnost firmwaru. Potenciální problémy tak mohou být identifikovány dříve, než ovlivní provoz.

Konica MinoltaAutor: Konica Minolta

Kromě automatické kontroly a údržby hardwaru nabízí VideoCare i funkci tzv. Smart Reportingu, jež maximalizuje využití dat z kamer pro navazující analýzy. Management firem tím získá přístup ke zpracovaným a k vyhodnoceným informacím v podobě pravidelných reportů nejen o stavu samotné infrastruktury ale i o výrobním procesu, efektivitě provozu či zhodnocení vybraných událostí. Kamerový systém se tím tak stává aktivním nástrojem řízení, jenž pomáhá jak se zabezpečením, tak i s optimalizací procesů, například v logistice či v oblasti bezpečnosti práce.  

„VideoCare není jen servisní nástroj. Jde o partnerství, které zaručuje, že kamerový systém bude vždy stabilní a bude přinášet reálnou informační přidanou hodnotu pro podporu při rozhodování,“ uzavřel M. Šotek.

