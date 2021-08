Kam investovat? Do nemovitosti

Investovat se dá do mnoha produktů a komodit. Někdo má rád více adrenalinu, a tak se rozhodne pro investice na burze. Pokud chcete vsadit na jistotu, pak je nejlepší možností investice do nemovitosti.

Odborníci doporučují investovat především do malometrážních bytů.

A to hned z několika důvodů.

Lidé jsou v současné době mnohdy nuceni stěhovat se za zaměstnáním. Někdy jen dočasně. A právě pro tento způsob bydlení je malometrážní byt ideální. Dalším důvodem je to, že spousta lidí dnes žije single až do třicátého roku věku. Platit zbytečně velký byt by se jim tedy nevyplatilo. Třetí důvod už tak pozitivní není. Stále více párů se rozvádí nebo rozchází, a proto je řešením pořídit si dva menší byty.

Ne každý má dostatek financí na nákup bytu, proto volí přijatelnější řešení, kterým je pronájem.

Nejvyšší čas na rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí stále rostou, je určitě nejvyšší čas pro tuto investici do budoucna. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, pak můžete nákup bytu vyřešit hypotékou. Stačí si nezávazně srovnat půjčky a zjistit podrobnosti, které vám sdělí hypoteční kalkulačka a pak se rozmyslet, která nabídka by byla tou pravou.

Pokud pohodlně splácíte hypotéku na byt a rozhodnete se, že by bylo dobré pomalu ho začít zařizovat, pak vám může pomoci nebankovní půjčka nastavená podle vašich možností.

Jednou z variant je půjčka bez registru. Mezi další produkty patří půjčka bez doložení příjmů. Možností je celá řada. V případě okamžité nouze je vhodné využít některou z variant, u které je blesková doba vyřízení. Takzvaná rychlá půjčka vám poskytne hotovost už v řádu několika minut.