Kam kráčí digitální marketing odhalí konference WebTop100

Už 19. listopadu váš čeká to nejlepší z digitálního marketingu z domácí scény i inspirace ze zahraničí. Zaměříme se na konkrétní oblasti onlinu, jejich budoucí vývoj a na různé formáty (video, podcast ), které si digitál žádá. Navíc vás čekají případové case study, které uspěly v soutěži digitálních projektů roku.

Letos se na konferenci WebTop100 sejdeme u nabitého programu online, z moderního virtuálního studia.

Jaká témata a kdo vás čeká na obrazovkách:

· Digitální transformace

Tomáš Jindříšek z agentury Dark Side se zaměří na průběh úspěšné digitální transformace firmy.

· Nejefektivnější rozvoj webu

Ondřej Ilinčev, odborník na optimalizaci webu a UX, ukáže, jak umí tuzemští odborníci svými aktivitami pomáhat zlepšovat výkonnost firem s využitím webů.

· Umělá inteligence

Nejzajímavější případy implementace umělé inteligence v reálném consumer-facing prostředí přinese Jan Romportl z O2.

· Retenční marketing

V průběhu přednášky Petra Cikána z Sherpas nás čekají novinky z oblasti retenčního marketingu a výsledky každoročního průzkumu kvality komunikace firem z oblasti e-commerce se svými zákazníky.

· Výkonnostní reklama

Jaké příležitosti a hrozby nás čekají v oblasti výkonnostního digitálního marketingu v nebližších letech a jak se s nimi vypořádat ukáže Markéta Kabátová z uLab.

· Jak nezničit SEO

Pavel Ungr zhodnotí SEO v tuzemských končinách. Bude mluvit o tom, proč ho nepodcenit, jaká jsou jeho úskalí a jak by se kvalitní SEO mělo vlastně dělat.

· Obsahový marketing

Závislost na číslech u digitálního marketingu, ohýbání content marketingu do brainwashingu, mýtus contentu coby reklamní kampaně, to jsou témata Michala Schindlera z Creative Dock.

· Instagramový počin a influence marketing

Současným stavem influencer marketingu u nás i za kopečky a předpokládaným posunem do roku 2021 vás provede Petr Srna z Word of Online. A kdo jiný by se měl zaměřit na roli Instagramu v marketingu než Aki Votrubová.

· Videoreklama

O vývoji videomarketingu v Čechách a ve světě vám poví Andrea Hurychová, přední česká expertka na influencer marketing a videoreklamu z WeDigital.

A to zdaleka není všechno! Krom toho, že předseda poroty soutěže digitálních projektů WebTop100 Petr Kleiner zhodnotí rok 2020 v československém digitálu, vás v mezičase čekají krátké case study úspěšných digitálních projektů jako:

· Videoreklama Mapo plasma a nastartování firmy po koronaviru

· Instagramový počin: Relax instagram

· Nejefektivnější rozvoj webu: projekt Nazuby.cz

· Brandová kampaň: projekt #Nechamsi České spořitelny

Na konferenci WebTop100by neměl chybět žádný marketér, který má co do činění s digitálním marketingem. Sejdeme se 19. listopadu, tentokrát online.