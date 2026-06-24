Kam míří český digitál? WebTop100 představuje první řečníky listopadové konference

Pokud chcete získat ucelený nadhled a inspirovat se reálnými zkušenostmi kolegů z oboru, v kalendáři by vám nemělo uniknout datum 12. listopadu. Právě tehdy se totiž v Praze po roce uskuteční konference WebTop100, která tradičně spojuje lidi z marketingu, e-commerce, agentur a digitální tvůrce.
Letošní ročník slibuje ucelený pohled na klíčové oblasti od SEO a UX přes e-commerce až po influencer marketing. Tradičním a očekávaným vrcholem dne pak bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže WebTop100, která ocení nejlepší české digitální projekty, jejich autory i zadavatele.
Novinkou letošního ročníku bude speciální programová linka, v níž naživo vystoupí vybraní hosté podcastu WebTop100.
Kompletní program a profily řečníků najdete na oficiálních stránkách akce WebTop100. Pokud plánujete dorazit, s nákupem lístků neotálejte – pouze do 30. června máte totiž možnost pořídit vstupenky za vůbec nejvýhodnější Super Early Bird cenu.
Na co se můžete těšit? První potvrzení speakeři a témata
Anotace přednášek se sice ještě finálně ladí, ale jména prvních potvrzených řečníků slibují nabitý program plný praktických případových studií a reálných čísel z trhu. Na pódiu se představí:
- Roman Dobiáš: Online vyhledávání v roce 2027 – Pohled do blízké budoucnosti. Jak budeme za pár let hledat informace, zboží a služby a jak na tyto změny připravit weby už dnes?
- Ondřej Sláma: YouTube místo TV reklamy? – Přelévání rozpočtů z tradiční televize do online videa je realitou. Přednáška přinese zkušenosti z kampaní, kde YouTube úspěšně převzal roli hlavního budovatele brandu.
- Matěj Kapošváry: Půl cesty za sebou: česká e-commerce v datech a kontextu – Kam se posunula česká e-commerce v letošním roce a co nás čeká dál? Očekávejte pohled opřený o reálná data a zasazení vývoje českých e-shopů do širšího tržního kontextu.
- Pavel Ungr: Koupili jste si GEO? Podvedli vás, dostanete SEO – Generative Engine Optimization (GEO) je buzzwordem poslední doby. Přednáška nahlédne pod pokličku mýtů a ukáže, proč klasické, poctivé SEO stále zůstává základním kamenem úspěchu i v éře AI vyhledávačů.
- Petr Srna: Zpráva o influencer marketingu – Divoký západ influencer marketingu dostává jasnější pravidla a strukturu. Petr přinese ucelený přehled o tom, co v této disciplíně aktuálně generuje reálné prodeje a co jsou jen vyhozené peníze.
- Michal Strnadel: Budoucnost českého UX – Design zaměřený na uživatele prochází transformací. Přednáška se zaměří na nové trendy v chování uživatelů a na to, jak navrhovat weby, které nejen dobře vypadají, ale především přinášejí konverze.
- Honza Makovička: Customer obsession přístup – Zákaznicky orientovaný přístup není jen fráze, ale funkční byznysová strategie. Honza vysvětlí, jak nastavit firemní kulturu a procesy tak, aby se potřeby klientů staly hlavním motorem růstu.
- Barbora Truksová: Rozpoznatelná značku podle zvuku – Sonic branding využívá zvuk jako strategický nástroj, který v dnešním přehlceném světě zásadně ovlivňuje, jak lidé značku vnímají a jak si ji pamatují.
Místem konání letošního ročníku konference WebTop100 bude 12. listopadu 2026 pražský Hotel Duo. První odhalené řečníky a témata najdete na oficiální stránce akce. Možnost pořídit vstupenky za ty vůbec nejvýhodnější podmínky končí už 30. června.
Vážíme si podpory všech partnerů. Děkujeme generálnímu partnerovi SiteOne i hlavnímu partnerovi Dognet. Produktovým partnerem je EasyEvent, odborným garantem pak Sherpas a mediálními partnery jsou Marketing Journal, Lupa.cz, Podnikatel.cz a Ecommerce Bridge. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.