Kampaně, studie a výzkumy: Co žádají zákazníci po vaší značce?

Dynamické změny ve společnosti se promítly i do nákupního chování. Možná je i u vás čas na rebranding produktu nebo celé značky. Anebo budujete brand úplně od piky? Chcete vědět, jak více či méně úspěšné značky přistupují ke kreativitě? Vyplatí se reagovat na aktuální dění ve společnosti? Být společensky odpovědný? A na co musíte stále myslet, abyste neporušili platnou legislativu? Vše se dozvíte na konferenci BRANDstorming, kde vám úspěšní marketéři a brand manažeři ukáží, co stojí za jejich úspěchy. Sejdeme se 29. dubna online.

Ukázka z programu

Přístupy ke kreativitě a vizuální identitě značky

Pokud potřebujete změnit strategii značky nebo design, inspirujte se během přednášky brand architekta Lumíra Kajnara.

Martin Paukrt z e-shopu Footshop nechá ve své prezentaci nahlédnout do přípravy a realizace tří reklamních kampaní, které značka během loňského roku vytvořila. Pochlubí se kreativou od líbajících se párů v reklamě přes box na boty, který sloužil jako zenová zahrada, až po vlastní kolekci tenisek ve spolupráci s adidas.

Jak využít nové příležitosti a posunout svoji značku od běžných kampaní k dlouhodobé efektivitě ukáže na příkladech, studiích a výsledcích kreativec Michal Pastier z Darwin & the Machine.

Brandbuilding startupů

Startup z roku 2019 CityZen meziročně roste o 500 %. Zákazníci jim dávají fantastické reference a nadšeně se k nim vrací. Brand dělali po vesnicku, přesto uspěli. Jak? To vám na základě hlubšího rozpracování značky popíše marketér Janek Žežula.

Jak vytvořit úspěšný brand pro vlastní startup, aby se vám vaše úsilí, čas i peníze co nejlépe vrátily? Co byste jako majitel začínající nebo měnící se značky neměli v rámci marketingové a obchodní strategie podcenit? Prozradí Štěpán Kleník z kreativní skupiny Brainz Studios.

Společenská odpovědnost jako příležitost

Jaké mají zákazníci spotřebitelské preference a jak se projevují v jejich nákupním chování? Přednáška Jana Jelínka z B&T agency je zaměřena na trendy spojené s udržitelností, které vytváří nové příležitosti pro značky ve smyslu inovací a růstu.

I Sandra Feltham z konzultační agentury FLAGSHIP CSR se zaměří na společenskou odpovědnost a udržitelnost, především v době pandemie.

Společnost Coca-Coladíky rychlým reakcím na aktuální dění v době covidové plnila dlouhodobou strategii a dosáhla přitom obrovského společenského přesahu. O úspěšné kampani na sociálních sítích budou mluvit Zuzana Kadlečková z Coca-Cola a Martin Starý ze Saatchi & Saatchi.

Jak Igráček pomohl zdravotníkům, firmám s problémovým odbytem a také sám sobě prozradí na konkrétních výsledcích společensky prospěšného projektu jednatel EFKO – karton Miroslav Kotík.

Další úspěšné kampaně založené na CSR představí zástupci společností IKEA a Stavební spořitelna České spořitelny.

