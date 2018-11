 »   »  Kde Siemens vyvíjí řídicí systémy pro celý svět? V Plzni!

Plzeň se vedle Prahy a Brna a Ostravy zařadila mezi místa, kde v prestižních vývojových a prototypových centech vznikají chytrá softwarová a hardwarová řešení pro internet věcí, prototypy a nové konstrukce pro průmyslové obory i infrastrukturu. Vývojová centra se zaměřují na řešení, která dávají smysl a vydrží dlouhá léta i v těch nejtěžších podmínkách, a přispívají tak k udržitelnosti.

Plzeňské centrum už narostlo o desítky nových kolegů, dál se rychle rozrůstá a nabízí příležitost pro celou škálu vývojových profesí. Softwarová a konstrukční řešení řídicích systémů, která vznikají v Plzni, se uplatňují u zákazníků z celého světa. Řídí všechno od jednoduchého stroje až po celou digitální továrnu.

„Jen v posledním roce jsme vyrostli o 20 % a příležitost růst má i každý, kdo u nás pracuje. Jsme světová jednička v oblasti nejmodernějších řídicích systémů pro automatizaci a robotiku a každý vývojář, architekt, tester, projektový vedoucí nebo team leader u nás najde práci, která ho bude bavit a naplňovat.“ říká Vladimír Kulla, šéf českých vývojových center. Noví zaměstnanci se navíc mohou těšit i na nástupní bonus 50 až 100 tisíc, pokud ve firmě zůstanou.

A jak se ve vývojovém a prototypovém centru pracuje? Na to jsme se zeptali dřív vývojáře a dnes již vedoucího 30 vývojářů Iva Veselého.

Jak ses vlastně do Vývojového a prototypového centra v Siemens dostal?

IV: Během studií na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně jsem hledal brigádu, ideálně ve svém oboru, tedy v technice. Bývalý spolužák mi dal tip na Siemens. Bylo super, jak jsem se se svým novým šéfem rychle domluvil. Mohl jsem si vzít nejen brigádu, ale hned částečný úvazek, který jsem pak mohl variabilně měnit, než jsem studia dokončil. Siemens se pak logicky stal mým prvním zaměstnavatelem na plný úvazek.

Pracuješ tu již osmým rokem. Jak bys svou zkušenost popsal?

IV: Na práci ve vývojovém a prototypovém centru v Siemens oceňuji viditelnou možnost kariérního růstu. Vlastně hned o začátku jsem cítil velkou volnost a současně zodpovědnost. To lidi hodně motivuje. Dostal jsem projekt pro zákazníka, který jsem si vedl od začátku do konce. Samozřejmě i tady, jako všude, funguje systém kontroly, ale určitě to není tak, že by vám bez jakéhokoliv kontextu dal nadřízený práci stylem, udělej tohle a pak zase tohle. Vyhovuje mi i souvislé vedení projektů, které mám na starost. Později jsem se přesunul z Brna do Prahy a vedu tým 30 lidí, to je velká příležitost. Navíc mám i možnost dalšího vzdělávání, třeba se zaměřením na vedení lidí.

Co tě na práci ve vývojovém a prototypovém centru baví?

IV: Napadnou mě hned bez přemýšlení tato slova: Volnost. Zodpovědnost. Stabilita. Práce, která má smysl. Neformální, cool prostředí. A velmi dobrý tým. Na svých šéfech oceňuji to, že mezi námi necítím příliš velké bariéry. Kdykoliv mohu požádat o brainstorming, radu, support, vždy mám dveře otevřené. Baví mě také cestování. Zhruba každý měsíc jezdím na centrálu v německém Erlangenu, kde se opět učím nové věci od zahraničních kolegů. Celkově musím říct, že jsem opravdu hrdý, že pracuji pro Siemens. Vše tady má svůj zavedený systém, který kvalitně funguje. Z doby studií mám zkušenost i z menších lokálních firem, takže to mohu porovnávat. V týmu se držíme hesla, jehož autorem je náš šéf, Vladimír Kulla „We will find a way or make one.“ To si myslím, že je opravdu dobrá myšlenka, která naši práci tady vystihuje.

Více informací naleznete na http://siemensvyvojar.cz/