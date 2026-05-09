Kdy nestačí freelancer a vývoj potřebuje softwarovou firmu?

Vstup umělé inteligence do vývoje softwaru kromě vyšší efektivity znamená také nárůst freelancerů a vývojářů na volné noze. Ti vám za pár korun naprogramují prakticky cokoliv. Komplexní firemní software ale potřebuje víc než rychle napsaný a levný kód.
AI freelanceři mají ve vývoji svoje místo
Pro malé projekty jsou freelanceři, kteří pracují s umělou inteligencí, skvělá volba. Pracují rychleji, levněji a často jsou flexibilnější než velká softwarová firma. MVP, prototyp nebo nástroj pro jednoduchou interní evidenci zvládnou za zlomek času. Jejich práce ale má svoje limity.
Jakmile projekt roste, přibývají uživatelé, jejich role a nové integrace, nejde jenom o rychlost vývoje. V tu chvíli firma potřebuje promyšlenou architekturu, testování, dokumentaci a někoho, kdo se o systém postará i po jeho spuštění.
AI zrychlí vývoj hlavně u konkrétních úkolů
GitHub udělal v roce 2022 výzkum s 95 profesionálními vývojáři. Rozdělil je na dvě skupiny. Jedna k dokončení úkolu využívala AI nástroj Copilot, druhá pracovala postaru. Výsledek? Skupina s Copilotem dokončila úkol v průměru o 55 % rychleji.
Šlo ale o jasně ohraničený úkol – vytvoření https serveru v JavaScriptu. Dopad generativní umělé inteligence je sice pozitivní, ale pouze u konkrétních úloh. Jakmile jde o projekt vyžadující znalost širší architektury, AI si s ním neporadí tak dobře jako softwarová firma.
Firemní software potřebuje víc než rychlý vývoj
První verze levného interního nástroje funguje. Jak ale firma roste, přicházejí další požadavky. Systém používá více lidí, přidávají se role a oprávnění, integrace na nové systémy a vznikají větší nároky na reporting, audity a zabezpečení.
Z jednoduchého nástroje se stane klíčová součást firemní infrastruktury. Freelancer odvedl dobrou práci a postavil fungující nástroj. Vývoj firemního softwaru ale vyžaduje víc:
● Návrh architektury
● Návrh databází a datových toků
● UX/UI design
● Integraci na účetní, skladové, CRM, ERP a jiné systémy
● Testování a zabezpečení
● Dlouhodobou podporu a monitoring
Čím větší dopad má software na míru na podnikání, tím důležitější je profesionální řízení. Výběr dodavatele proto nespočívá v nejlevnější hodinové sazbě. Softwarové firmy ale efektivně řídí rizika, aby nedošlo ke zpoždění, vývoj nad rámec rozpočtu a počítají s dlouhodobým rozvojem.
Technický dluh prodraží váš software
Technický dluh vzniká v důsledku rychlých rozhodnutí bez znalosti kontextu. Firemní nástroj sice rychle vznikne, v dlouhodobém měřítku se ale prodraží údržba, zkomplikuje se jeho rozvoj a snižuje se stabilita systému.
Levným a rychle navrženým projektům chybí dokumentace, mají špatně navržené databáze a v kódu najdeme bezpečnostní rizika. Firmám nakonec stejně nezbyde nic jiného než oprava od softwarové firmy, která systém opraví a přizpůsobí potřebám organizace.
Rozdíl mezi vývojářskou firmou a freelancerem
Softwarová firma zahrnuje desítky rolí od programátorů přes analytiky, architekty a designéry. O zákazníka se stará obchodní zástupce a komunikuje s ním projektový manažer. Na každý úkol je přidělený profesionál a vývojářský tým si efektivně předává informace.
Freelancer vyvine firemní software, tím ale jeho práce končí. Problém spočívá také v jeho zastupitelnosti. Jakmile onemocní nebo se změní jeho priority, vývoj se pozastaví, zpozdí a prodraží. Softwarové firmy s těmito riziky počítají a dokážou efektivně delegovat úkoly.
Vývojář na volné noze se málokdy postará o dlouhodobý rozvoj projektu. Spuštěním firemního nástroje totiž práce nekončí a po nasazení přichází další neméně důležitá součást vývoje:
● Nové požadavky firmy
● Změny legislativy
● Nové integrace
● Růst počtu uživatelů
● Bezpečnostní aktualizace
Když má software řídit důležité firemní procesy, vyplatí se mít za zády zkušený tým. V MEMOS Software analyzujeme vaše podnikání a postavíme řešení, které dává smysl dnes i za několik let. Kromě toho poskytneme dlouhodobou podporu a staneme se vašimi partnery při rozvoji podnikání.
Autor: Ing. Martin Dušek, marketingová agentura PRESSPROJEKT