Kdy se nemusí platit povinné ručení a jak toho dosáhnout

Musí jej mít uzavřená všechna vozidla evidovaná v registru silničních vozidel, ať se pohybují v provozu, či nikoliv. Za jakých situací jsou auta od povinného ručení osvobozena? Co to znamená „dát auto do depozitu“ a jak funguje anonymní kalkulačka povinného ručení?

Povinné ručení neboli zákonné pojištění je zakotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud řidič pojištěným vozidlem způsobí dopravní nehodu a zejména škodu na majetku či zdraví třetí osoby, jsou tyto škody uhrazeny z platného pojištění.

Povinné ručení nekryje škody vzniklé na vozu, který autonehodu způsobil, k tomu je určeno dobrovolné, avšak rázně doporučované havarijní pojištění.

Neplacení povinného ručení je velkým rizikem, a to primárně z finančního hlediska. Pokud majitel či provozovatel auta při silniční kontrole nepředloží strážníkům zelenou kartu jako doklad o uzavřené pojistce, obdrží blokovou pokutu ve výši 3 000 Kč.

Pokud nemá uzavřené povinné ručení vůbec, čeká jej postih dosahující několika desítek tisíc korun. A to od České kanceláře pojistitelů. Dojde-li k nehodě, je ČKP oprávněna po viníkovi vymáhat až 300 tisíc korun na krytí způsobené újmy.

Povinné ručení je přísně kontrolováno a za jeho neplacení se majitel vozu může dostat i do exekuce. Autor: Pexels.com

Česká kancelář pojistitelů navíc vymáhá poplatky za každý den, kdy není registrované vozidlo pojištěno. Tato sazba se liší dle typu vozu a objemu válců. Sankce za osobní automobil se pohybují mezi 30 a 100 korunami denně.

Tyto sankce plynou do garančního fondu ČKP, jehož primární funkcí je hradit škody, které způsobila nepojištěná vozidla.

Kolik stojí povinné ručení

Roční pojistka na auto nemusí být vůbec drahou záležitostí. Cena se odvíjí od náročnosti a požadavků majitele vozu a dalších parametrů. Co ovlivňuje cenu povinného ručení? Především jsou to typ, značka a model auta.

Dále objem a výkon motoru, věk a bydliště vlastníka, počet předchozích nehod, délka minulého pojištění a v neposlední řadě způsob užití vozidla. Tím je myšleno například osobní užití, taxislužba nebo pronájem vozu.

Pokud jde o povinné ručení, kalkulačka anonymně vyhledá nejvýhodnější pojistku na základě zadaných parametrů. Cenu ovlivní také požadovaná výše krycích limitů, případné doplňkové služby a nadstavbové připojištění. Roční sazba povinného ručení tak může začínat již na zhruba tisíci korunách.

Jak obejít povinné ručení

Přestože se jedná o roční výdaj, nikoliv měsíční, hledají mnozí motoristé způsoby, jak ušetřit na povinném ručení. Děje se tak zejména tehdy, pokud nemají v úmyslu s automobilem delší dobu jezdit, případně je čeká dlouhodobý zahraniční pobyt, několikaměsíční zdravotní rekonvalescence apod.

Odstavené auto musí stát na soukromém pozemku a nesmí blokovat veřejnou silniční komunikaci. Autor: Pexels.com

Rozhodne-li se vlastník automobilu, že nechce delší dobu s autem jezdit, ať už pro to má jakýkoliv důvod, a nemá v úmyslu se vozu fyzicky zbavovat prodejem nebo likvidací, existuje možnost dočasného odhlášení z registru silničních vozidel.

Tento úkon je podmíněn odevzdáním obou registračních SPZ značek a technického průkazu do takzvaného depozitu. Depozit auta uloží SPZ na dobu až 12 měsíců za poplatek 200 Kč. Vlastník vozu může tímto způsobem odhlásit vůz z registru na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Součástí tohoto administrativního úkonu je prohlášení, že vozidlo nebude stát na veřejné komunikaci, a řidič zároveň musí uvést důvod odhlášení. Jakmile bude vozidlo administrativně odhlášeno, je možné zajít na pojišťovnu a zrušit povinné ručení. Během trvání odhlášení není majitel vozu povinen zákonné pojištění platit.