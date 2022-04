Kdy sjednat havarijní pojištění a na co dát pozor?

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Povinné ručení hradí pouze škody, které způsobíte ostatním účastníkům silničního provozu. V případě, že zaviníte dopravní nehodu, z povinného ručení budou uhrazeny škody všem zúčastněným, kromě vás.

Pro ochranu vašeho auta nebo motorky je tu havarijní pojištění, které vás chrání proti všem možným nebezpečím. Od dopravních nehod přes krádeže, živelné katastrofy nebo vandalismu až po případy, kdy pachatel ujede z místa činu.

Kolik stojí havarijní pojištění?

Cena havarijního pojištění se odvíjí od výše krytí a spoluúčasti. Do celkové ceny vstupuje také značka, stáří, typ vozidla a samozřejmě také profil řidiče (bydliště, věk apod.). Sjednat si můžete i doplňková pojištění, díky kterým se nemusíte bát například srážky s divokou zvěří nebo rozbitého skla. Záleží pouze na vás, co všechno bude havarijní pojištění krýt.

Podle čeho vybrat havarijní pojištění?

Nejprve zvažte, jestli toto havarijní pojištění vůbec potřebujete. Pokud například vlastníte opravdu starý automobil, nemuselo by se vám havarijní pojištění vyplatit. Platí zde také, že čím novější a luxusnější auto máte, tím vyšší je cena pojištění. Pro výběr použijte online srovnávače havarijního pojištění nebo online kalkulačky na stránkách pojišťoven. Nejoblíbenejším srovnávačem se v minulém roce stal portál Srovnejto.cz.

Vždy je ale dobré zohlednit tato kritéria

Na základě čeho se rozhodovat?

Výše krytí

Pojistný limit značí částku, do které vaše pojišťovna uhradí škody. Vybírejte proto pojistku s vysokými limity, které se vám budou hodit při nákladnějších opravách.

Spoluúčast

Spoluúčast vyjadřuje částku, kterou budete muset zaplatit vy z vlastních prostředků v případě pojistné události. U havarijního pojištění bývá vyjádřena v procentech a vždy máte stanovenou minimální hodnotu. Čím vyšší spoluúčast si vyberete, tím levnější budete mít havarijní pojištění.

V praxi to znamená, že pokud například odřete své auto a v servisu vám naúčtují opravu 20 000 Kč, zaplatíte z této částky pouze domluvenou spoluúčast. Dejme tomu, že ji máte sjednanou na 1 %. Z vlastních prostředků tedy uhradíte pouze 1 000 Kč a zbytek zaplatí pojišťovna.

Dejte si pozor na výjimky z pojištění

Jako každé jiné pojištění, i to havarijní má své výluky, na které se pojistka nevztahuje. Ty se dozvíte přímo ve smlouvě. Zpravidla se jedná a o řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, běžné opotřebení vozidla, nesprávná obsluha vozidla apod.

Doplňková připojištění

Ke každému havarijnímu pojištění lze sjednat i tzv. doplňková připojištění. Většinou se jedná o pojištění skel, zavazadel, celé posádky auta apod.

Kdy se havarijní pojištění vyplatí?

Obecně se dá říct, že havarijní pojištění má větší smysl v případě nových a dražších aut. Pro vozy starší 7 let se hodí spíše různá připojištění, která bývají levnější. Pojištění je také dobré zvážit, pokud se chystáte do zahraničí, kde vás oprava auta může přijít opravdu draho. Jestliže vám na vašem majetku a peněžence záleží, chraňte jej co nejlépe pomocí vhodného pojiště