Když se potká efektivní HR a „interka“ v době technologických změn

Řečníci konference HR & InComms ®Evoluce poskytnou inspiraci, kde dává při náboru smysl zapojit AI (a kde naopak ne), jak nastavit pravidla a očekávání v hybridu, jak posunout HR marketing z „podpory“ do strategické role a jak budovat employer branding na datech.
Zaměří se také na to, jak dělat interní komunikaci srozumitelně, aby nevyčerpávala, ale naopak lidem pomohla držet společný směr. A chybět nebudou ani témata jako ambasadoring zaměstnanců na LinkedInu a inspirace z principů sociálních sítí. Do programu patří i leadershipové téma CEO jako vypravěče, ukázky z prostředí extrémního tempa nebo praktické sjednocení HR agend do jedné platformy.
Akce proběhne 19. března 2026 v hotelu Jalta v Praze ve dvou paralelních sálech (HR stage a In-Comms stage), program si snadno poskládáte podle toho, co je pro vás teď ve firmě nejvíc důležité.
Podívejte se na přehled témat a přednášejících:
HR stage
- CEO jako vypravěč a důvěra v době změn – Iva Welker (VML)
- Sociální sítě v HR bez pozlátka – Jana Jáčová (UOL)
- Hybrid, který reálně drží pohromadě – Beáta Holá (PeopleBoard)
- AI v náborové kampani krok za krokem – Petra Vrbová (Digital HR marketing)
- Employer branding postavený na datech – Michaela Raková (52pages)
- HR marketing jako strategická disciplína – Daniel Horník a Jana Rebicerová (Effectix.com)
- AI v recruitmentu: přínosy, limity i fuckupy – Jan Řehák (ATLAS GROUP)
- Nástroj pro docházku, HR a bezpečnost – Kristýna Vocásková (EFG CZ)
- HR v prostředí extrémního tempa – Jiří Havel (OKTAGON.CZ)
- Kde končí užitečné nástroje a kde začíná příběh HRaček – Filip Lepier (Selfish Kiwi)
In-Comms stage
- Employee advocacy na LinkedInu v Česku – Jakub Křenek a Hana Křenková (Adison)
- Interní komunikace bez šumu (i v multikulturním prostředí) – Ondřej Švrček (MUNIPOLIS)
- Srozumitelnost, která šetří energii – Irena Zatloukalová (Diversight.ai)
- Příběhy zaměstnanců, které fungují i navenek – Tereza Palátová (StoryMatters.online)
- Méně korporátu, víc člověčiny – František Šašek (IKEA)
- Interní komunikace jako živý organismus – Nela Maťašeje (Dr. Digital)
- Content v době přehlcení – Jan Kopecký (L’Oréal Česká republika)
Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026 a inspirujte se, jak se stát firmou, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat.
Program konference, anotace a medailonky přednášejících najdete na stránkách konference, kde se můžete zaregistrovat.
