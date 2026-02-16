Lupa.cz  »  Články  »  Když se potká efektivní HR a „interka“ v době technologických změn

Když se potká efektivní HR a „interka“ v době technologických změn

HR
Autor: Internet Info
Technologie a AI zrychlují procesy, ale firmy vyhrávají hlavně tím, jak umí pracovat s lidmi. Konference HR & In-Comms ®Evoluce nabídne konkrétní postupy pro vedení, jak vést týmy v době změn i na dálku, posilovat kulturu a nastavovat efektivní komunikaci.
Dnes
pr článek

Řečníci konference HR & InComms ®Evoluce poskytnou inspiraci, kde dává při náboru smysl zapojit AI (a kde naopak ne), jak nastavit pravidla a očekávání v hybridu, jak posunout HR marketing z „podpory“ do strategické role a jak budovat employer branding na datech.

Zaměří se také na to, jak dělat interní komunikaci srozumitelně, aby nevyčerpávala, ale naopak lidem pomohla držet společný směr. A chybět nebudou ani témata jako ambasadoring zaměstnanců na LinkedInu a inspirace z principů sociálních sítí. Do programu patří i leadershipové téma CEO jako vypravěče, ukázky z prostředí extrémního tempa nebo praktické sjednocení HR agend do jedné platformy.

Akce proběhne 19. března 2026 v hotelu Jalta v Praze ve dvou paralelních sálech (HR stage a In-Comms stage), program si snadno poskládáte podle toho, co je pro vás teď ve firmě nejvíc důležité.

Podívejte se na přehled témat a přednášejících:

HR stage

  • CEO jako vypravěč a důvěra v době změn – Iva Welker (VML)
  • Sociální sítě v HR bez pozlátka – Jana Jáčová (UOL)
  • Hybrid, který reálně drží pohromadě – Beáta Holá (PeopleBoard)
  • AI v náborové kampani krok za krokem – Petra Vrbová (Digital HR marketing)
  • Employer branding postavený na datech – Michaela Raková (52pages)
  • HR marketing jako strategická disciplína – Daniel Horník a Jana Rebicerová (Effectix.com)
  • AI v recruitmentu: přínosy, limity i fuckupy – Jan Řehák (ATLAS GROUP)
  • Nástroj pro docházku, HR a bezpečnost – Kristýna Vocásková (EFG CZ)
  • HR v prostředí extrémního tempa – Jiří Havel (OKTAGON.CZ)
  • Kde končí užitečné nástroje a kde začíná příběh HRaček – Filip Lepier (Selfish Kiwi)
hrAutor: Internet Info

In-Comms stage

  • Employee advocacy na LinkedInu v Česku – Jakub Křenek a Hana Křenková (Adison)
  • Interní komunikace bez šumu (i v multikulturním prostředí) – Ondřej Švrček (MUNIPOLIS)
  • Srozumitelnost, která šetří energii – Irena Zatloukalová (Diversight.ai)
  • Příběhy zaměstnanců, které fungují i navenek – Tereza Palátová (StoryMatters.online)
  • Méně korporátu, víc člověčiny – František Šašek (IKEA)
  • Interní komunikace jako živý organismus – Nela Maťašeje (Dr. Digital)
  • Content v době přehlcení – Jan Kopecký (L’Oréal Česká republika)
hrAutor: Internet Info

Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026 a inspirujte se, jak se stát firmou, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat.

Program konference, anotace a medailonky přednášejících najdete na stránkách konference, kde se můžete zaregistrovat.

Partnery konference jsou společnosti EFG CZ a MUNIPOLIS, za podpory Svaz personalistů České republiky, International Graduate Academy s.r.o. a PŘEDVÝBĚR.CZ. Mediálním partnerem je HR News. Produktovým partnerem je EasyEvent, organizátorem je TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.

