KKDS Plzeň 2023: Telekomunikace ve 21. století

Nosná témata konference KKDS v Plzni se budou zabývat především telekomunikacemi, hlavně otázkám malého a středního podnikání.

Trh v ISP segmentu u nás a ve světě. Jaké výhledy mají malé a střední podniky na telekomunikačním trhu řečí čísel a faktů. Telekomunikační svět v celé Evropě zažívá post covidový útlum. Společně s Martinem Tuzarem z Českého telekomunikačního klastru se chceme, především řeší čísel, věnovat budoucnosti podnikání menších poskytovatelů připojení k síti Internet. Součástí programového pásma je také představení podnětů do národní Strategie správy kmitočtového spektra a s ním také důvody, proč mají poskytovatelé pevných služeb připojení k internetu dostávat stejné příděly kmitočtů ve spektru, jaké jsou plánované pro rozšiřování mobilních sítí.

Komplexní rekodifikace Stavebního zákona. Výstavba sítí elektronických komunikací je pro rozvoj ICT infrastruktury paralelou k pevným základům klíčové budovy. Požadavky na zahuštění optických sítí, jejich vzájemnou redundanci a dostatečnou kapacitu podtrhuje číslo z výroční zprávy ČTÚ – objem dat zkonzumovaných na domácí přípojku se od roku 2019 bezmála zdvojnásobil. Úplně nová stavební legislativa začne platit od 1.1.2024, stavební řízení bude nově plně digitalizované. Jiří Havránek, člen Podvýboru pro ICT a jeden ze spolutvůrců rekodifikace stavebního práva představí, připraví úvod do problematiky s porovnáním změn. V programu máme pro téma vyhrazenou ještě další přednášky k tématu: AK Pokorný shrne dopad na stávající projekty, v přednášce Ladislava Bláhy zjistí auditorium, co vše je třeba zajistit pro digitalizaci dokumentace o vlastní infrastruktuře do Digitálně technické mapy.

Spolky a spolkové poskytování internetu. Plzeň, město největšího českého freenetu, PilsFree. V dřevních dobách českého internetu, v době ADSL2 a velké poptávky po digitálních službách, se s regionálním poskytováním objevila celá řada spolků, které se svými členy začali „dělat internet“. Některé z nich jsou ve svých regionech významnými platformami pro připojení, u největších ze spolků s desítkami tisíc plně optických přípojek. Se systémem lokálních správců oblastí spolky vygenerovaly davy digitálně kvalifikovaných techniků, kteří jsou dnes žádanou posilou pro celou českou ekonomiku (což ostatně platí pro všechny regionální poskytovatele). Jaká je dnes, v 21. století, budoucnost spolkového internetu? Jaká je vlastně regulace spolků? Čeká nás otevřená diskuze s přihlášenými účastníky konference.

Predatorní ceny: Jedno z témat, které hýbe trhem. Jak se bránit konkurenci, která využívá finanční polštář z jiného trhu a rozhodla se použít praktiku predátorské cenotvorby. I podle metodiky nákladové ceny Českého telekomunikačního úřadu není dost dobře možné poskytovat beze ztráty služby pevného připojení k internetu za 120 korun měsíčně včetně DPH. Jak je tedy možné, že se zejména v sídlištních lokalitách takové nabídky objevují? Společně s odborníky na soutěžní právo představíme nutné předpoklady pro podání podnětu Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Kyberbezpečnost: Nezbytná část světa ICT. Z bezpečnostních témat vypichujeme přednášky Jana Koloucha, jednoho z největších kyberbezpečnostních odborníků v České republice. Docent Kolouch a jeho přednáška Aktivity hackerských skupin a jejich skutečná operabilita naznačí pozadí aktivit zločineckých skupin, jejich motivace, a především modus operandi. Pro odpovědné za bezpečnost se jedná o klíčovou přednášku. Neméně ta od Ladislava Růžičky z ISP Alliance o výhodách využívání IPv6 při ochraně před DDOS útoky. Přinese však přechod na IPv6 vyšší obecnou bezpečnost našich informačních dálnic? Technická přednáška plná čísel, argumentů a návodů na lepší odolnost ICT infrastruktury. V kyberbezpečnosti toho bude více, například od Fortinetu nebo FlowCutter.



Projekt virtuálního mobilního operátora pro Českou republiku a Slovensko: V České republice v současné době působí mnoho virtuálních operátorů, kteří nemají vůči mobilním operátorům žádnou reálnou vyjednávací sílu. Jak tedy vybudovat životaschopný projekt MVNO? Na Slovensku je situace ještě horší, na trhu zatím nepůsobí žádný MVNO. Ne že by o to nikdo nestál, tržní podmínky tomu nejsou nakloněny. Jak tuto situaci změnit? Jaké změny se připravují a v jaké fázi se projekt nachází? Bude tím řešením projekt Uniphone s využitém evropské regulace? Pro každého z oboru se jedná o velmi zajímavé téma.

