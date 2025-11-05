Poloha a dostupnost – jak se dostat do egyptského letoviska?
Obě oblíbené destinace – Hurghada i Marsa Alam – leží na pobřeží Rudého moře. Každá z nich ale nabízí trochu jiný rytmus dovolené a jinou atmosféru.
Hurghada se nachází na severu a patří k nejznámějším letoviskům Egypta.
- má vlastní mezinárodní letiště, kam často létají přímé spoje z Prahy, Brna i Ostravy,
- transfer do hotelů trvá jen několik minut,
- je ideální pro ty, kdo chtějí rychlý začátek dovolené bez zdlouhavého cestování.
Marsa Alam leží jižněji, na klidnějším a méně zastavěném úseku pobřeží.
- má také vlastní, menší letiště, které postupně rozšiřuje přímé lety z České republiky,
- transfer do hotelů trvá přibližně 30 až 60 minut, podle jejich umístění,
- díky své poloze působí autentičtěji a klidněji, daleko od rušných turistických center.
Zatímco Hurghada nabízí rušný život a spoustu zábavy, Marsa Alam působí klidně a nedotčeně jako místo, které si stále uchovalo svou přirozenou krásu.
Pokud hledáte dovolenou, kde máte vše snadno dostupné a na dosah, ideální volbou jsou právě tyto zájezdy. Egypt v Hurghadě láká svým pestrým nočním životem, řadou restaurací, kaváren i obchodů.
Toužíte-li spíš po klidu, čistém moři a panenské přírodě, nadchne vás jiný typ dovolené. Marsa Alam ukazuje svou poklidnou tvář, kde čas plyne pomaleji a moře hraje všemi odstíny tyrkysu.
Podmořský svět a potápění – dechberoucí korálové útesy
Rudé moře ukrývá neuvěřitelné bohatství, které je v oblasti Marsa Alam naprosto výjimečné. Její korálové útesy patří k nejzachovalejším v celém Egyptě, voda je dokonale průzračná a mořský život je zde neuvěřitelně pestrý. Často tu uvidíte mořské želvy a s trochou štěstí i vzácné dugongy. Můžete se třeba vydat do zátoky Marsa Mubarak, kterou potápěči nazývají skutečným rájem. Více se o ní dočtete v našem článku.
Hurghada má dlouhou tradici potápění, najdete zde řadu škol i kurzů PADI. Její útesy jsou však v některých oblastech poznamenané intenzivním turistickým ruchem. Šnorchlování si zde však rozhodně užijete. Stačí vybrat vhodné místo nebo se vydat lodí do vzdálenější lokality. Zatímco Hurghada láká snadným přístupem do vody a širokou nabídku služeb spíše začátečníky, Marsa Alam osloví ty, kdo touží po klidu, barevných korálech a přírodě, která si zachovala svou původní krásu.
Atmosféra a charakter letovisek – upřednostňujete rušné nebo spíše klidnější?
Ať už toužíte po rušném letovisku plném života nebo po tichém koutku u moře, kde budete slyšet jen šum vln, Egypt nabízí obojí. Hurghada nebo Marsa Alam? Každé místo má své kouzlo.
Hurghada – energie a život bez přestávky: Hurghada je symbolem živého a rušného letoviska, kde to žije od rána až do noci.V ulicích najdete nespočet barů, restaurací, trhů i nočních klubů.Promenády lemují obchody a kavárny, hotelové animace lákají na večerní programy. Je to ideální volba pro ty, kdo hledají aktivní dovolenou plnou zábavy, pohybu a společenského života.
Marsa Alam – klid, prostor a blízkost přírody: oproti tomu Marsa Alam působí jako oáza klidu a harmonie. Většina resortů stojí přímo u moře, daleko od městského ruchu. Atmosféra je intimní, přívětivá a ideální pro páry i rodiny s menšími dětmi. Večer tu místo diskoték slyšíte jen šumění moře a jemnou hudbu z hotelového baru.
Pokud hledáte dovolenou v Egyptě plnou zábavy, společenského života a nočního ruchu, vyberte si Hurghadu. Jestliže naopak sníte o dnech klidu, teplém moři a tichu pod hvězdami, Marsa Alam vás okouzlí svou přirozenou krásou a harmonií.
Hotely a ubytování – co vás čeká v obou letoviscích?
Hurghada nabízínejširší výběr hotelů v Egyptě – od jednoduchých a cenově dostupných po luxusní pětihvězdičkové resorty. Najdete tu rodinné komplexy se skluzavkami, All inclusive hotely i resorty vyhrazené pro dospělé.
V Marsa Alam je nabídka menší, ale často modernější a kvalitnější. Většina hotelů má vlastní soukromou pláž s přístupem na korálový útes, což ocení každý, kdo miluje šnorchlování hned po ránu. All inclusive je samozřejmostí a kvalita služeb bývá velmi vysoká. Cenově jsou obě destinace srovnatelné, ale Marsa Alam bývá o něco dražší, zejména pokud hledáte menší a klidnější resort s výborným servisem.
Pokud vás čeká dovolená, Egypt – Hurghada vás potěší širokým výběrem možností a snadnou dostupností. Ty, kdo hledají něco výjimečného, zaujme Egypt a dovolená v Marsa Alam jakožto klidné a stylové letovisko blízko přírody.
Aktivity a zábava – co dělat, když zrovna neležíte na pláži?
Hurghada je rájem pro aktivní cestovatele a rodiny s dětmi. Najdete tu vodní parky, nákupní centra, tržiště i noční kluby. Pro nejmenší jsou k dispozici zábavné programy a aktivity přímo v hotelích. Můžete si dopřát výlet lodí, safari na čtyřkolkách, nebo výlet do Luxoru – cesta odsud trvá přibližně čtyři hodiny.
Marsa Alam nabízí odlišný typ zážitků, vhodný pro rodiny, které chtějí spojit klid s přírodou. Hlavními lákadly jsou nedotčené pobřeží, úchvatné moře a poušť. Vydejte se na výlet džípem mezi beduíny, pozorujte hvězdy nad pouští nebo se potopte k želvám. I zde jsou dostupné rodinné aktivity a dětské programy v resortech. Luxor je odtud o něco dál, ale výlety se organizují pravidelně – stačí se přihlásit přímo na recepci hotelu.
Zatímco Hurghada je ideální pro aktivní dovolenou plnou pohybu, zábavy a nočního života, Marsa Alam láká ty cestovatele a rodiny, kteří chtějí zpomalit, vypnout a znovu se propojit s přírodou.
Pláže a koupání – dvě tváře Rudého moře
Při výběru destinace v Egyptě hraje klíčovou roli kvalita pláží a podmínky ke koupání. Zde je srovnání toho, co můžete očekávat v Hurghadě a Marsa Alam:
Charakter pláží: Hurghada nabízí pestrý mix. Najdete zde jak čistě písčité pláže, tak i místa, kde je vstup do vody skalnatý a jsou nutná mola. Marsa Alam má sice také písčité pláže, ale kvůli ochraně korálových útesů zde mnoho resortů vyžaduje vstup do hlubší vody přes ponton. Tato nutnost se však vyplatí kvůli snadnému přístupu k živému domácímu útesu.
Kvalita a průzračnost vody: Marsa Alam je všeobecně známá svou křišťálově čistou vodou, jelikož je méně zasažena masovou turistikou a je blíže k otevřenému moři.
Větrné podmínky: Hurghada bývá často větrnější, což ocení milovníci windsurfingu a kitesurfingu, ale v zimních měsících může být pro plážový odpočinek chladnější. V Marsa Alam obvykle panují klidnější podmínky.
Vybavení a krása: pláže v Hurghadě jsou plně vybavené, s komplexními službami a komerčním zázemím. Marsa Alam si zachovává více přírodní krásy a její pláže působí komorněji.
Vhodné podmínky pro děti a neplavce: pro neplavce a malé děti jsou často lepší mělké písčité pláže v Hurghadě. V Marsa Alam je kvůli útesům často nutné počítat s rychlejším spádem a doporučuje se koupání v chráněných zátokách nebo u bazénů.
Které letovisko je pro vás to pravé?
Obě destinace jsou skvělé pro milovníky slunce, All inclusive pohodlí i zimní dovolenou u moře.
Pokud jedete do Egypta poprvé, chcete spoustu zábavy, nakupování, restaurací a aktivního života, vyberte si Hurghadu. Je ideální pro rodiny s teenagery a cestovatele, kteří chtějí mít vše po ruce.
Jestliže milujete moře, potápění a klid, zvolte Marsa Alam. Zaujme páry, přírodně laděné cestovatele i pro ty, kteří už Egypt znají a chtějí něco nového.
Stále se nemůžete rozhodnout? Možná je ten pravý čas vyzkoušet Hurghadu letos aMarsa Alam příště. Každá z nich vám totiž ukáže jinou tvář Egypta, ale obě mají jedno společné: slunce, moře a pohostinnost, která vás okouzlí.