Konec nekonečného přetáčení záznamů. ReoNeura AI najde vše za vás

Bezpečnostní kamery dnes dokážou zaznamenat prakticky vše, co se děje kolem domu nebo firmy. Když ale potřebujete zpětně dohledat konkrétní událost, bývá hledání v hodinách záznamů zdlouhavé a nepřehledné. Právě tento problém řeší technologie ReoNeura od Reolinku, která využívá umělou inteligenci k rychlejšímu vyhledávání, přesnější detekci událostí a efektivnější správě kamerových záznamů.
Když kamera rozumí tomu, co vidí
Moderní AI kamery už nejsou pouze pasivními záznamovými zařízeními. Technologie ReoNeura umožňuje kamerám analyzovat dění v obraze a rozpoznávat osoby, vozidla, domácí zvířata, balíčky i další objekty. Díky tomu dokáže systém pracovat s obrazem mnohem chytřeji než běžná detekce pohybu.
Vyhledávání v kamerových záznamech pomocí AI
Jednou z nejzajímavějších funkcí technologie ReoNeura je AI Video Search. Místo ručního procházení záznamů stačí zadat, co hledáte, a systém vyhledá odpovídající události.
Potřebujete najít okamžik, kdy kurýr doručil balík? Nebo zjistit, kdy před domem zastavilo konkrétní vozidlo? Chytrý kamerový systém dokáže během několika sekund vyhledat relevantní záběry a výrazně zkrátit čas potřebný pro práci se záznamy.
Pro majitele rodinných domů, firem i správce objektů jde o praktickou funkci, která usnadňuje každodenní používání kamerového systému.
Přehled událostí bez sledování hodin videa
Další užitečnou funkcí je automatické vytváření textových shrnutí zaznamenaných událostí. Kamera dokáže stručně popsat, co se v monitorovaném prostoru odehrálo.
Uživatel tak získá rychlý přehled o důležitých událostech bez nutnosti přehrávat celý videozáznam. Bezpečnostní kamera se tak stává aktivním pomocníkem, který pomáhá orientovat se v zaznamenaných datech.
Méně falešných poplachů, více důležitých upozornění
Častým problémem běžných kamer bývá velké množství zbytečných notifikací. ReoNeura využívá pokročilé rozpoznávání objektů a dokáže rozlišovat mezi osobami, vozidly, zvířaty nebo jinými objekty.
Výsledkem je výrazně vyšší přesnost detekce a méně falešných alarmů. Uživatel dostává upozornění pouze na události, které jsou skutečně důležité.
Inteligentní ochrana perimetru
Součástí technologie je také pokročilá ochrana perimetru. Kamery dokážou sledovat předem definované zóny a upozornit například na překročení virtuální čáry, vstup do vymezeného prostoru nebo pohyb v zakázané oblasti.
Tato funkce nachází využití nejen u rodinných domů, ale také ve skladech, kancelářských areálech, výrobních provozech nebo na parkovištích.
Důraz na soukromí a lokální zpracování dat
S rostoucím využíváním umělé inteligence se stále více diskutuje také otázka ochrany soukromí. Reolink proto klade důraz na lokální zpracování dat přímo v zařízení nebo v rámci lokální infrastruktury.
Výhodou je rychlejší odezva systému, vyšší bezpečnost a menší závislost na cloudových službách. Uživatel má zároveň větší kontrolu nad svými daty a způsobem jejich ukládání.
Kamery Reolink s technologií ReoNeura
Technologie ReoNeura je dostupná v nové generaci profesionálních kamer Reolink RP (neboli Reolink Profesional). Tyto modely nabízejí vysoké rozlišení obrazu, pokročilé AI funkce, inteligentní detekci objektů a možnosti profesionální ochrany objektů pro domácí i firemní využití.
Bezpečnostní kamera, která šetří čas
Technologie Reolink ReoNeura ukazuje, jakým směrem se vyvíjejí moderní bezpečnostní kamery. Nejde pouze o pořizování záznamu, ale především o schopnost rychle najít důležité informace a efektivně s nimi pracovat.
Díky AI vyhledávání, inteligentní detekci objektů, ochraně perimetru a automatickému shrnutí událostí získávají uživatelé větší přehled o dění kolem svého domu nebo firmy a zároveň šetří čas, který by jinak strávili procházením záznamů.
Kompletní nabídku bezpečnostních kamer a řešení Reolink najdete na oficiálním českém webu Reolink.cz.