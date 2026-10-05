Konference Engaged Investments hledá odpovědi v obraně a fintechu

Fintech a obrana se mohou zdát jako vzdálené obory. Podle organizátorů ale oba souvisejí s tím, jak bude Evropa budovat vlastní technologie a posilovat svou odolnost. „Finanční technologie a obrana odpovídají na otázku, kdo bude vlastnit a tvořit strategickou infrastrukturu, na které stojí bezpečnost a nezávislost Evropy,„ říká Petr Šíma, partner DEPO Ventures a zakladatel konference Engaged Investments. „V obou sektorech vidíme obrovský talent, ale abychom mohli konkurovat globálně, potřebujeme propojit lokální inovační nápady s mezinárodním růstovým kapitálem. Proto letos oběma tématům dáváme silný prostor a vytváříme místo, kde se rodí skutečná technologická suverenita.“
Reálná obrana místo geopolitických úvah
Defence sekci připravují organizátoři společně s iniciativou Invest in Bravery, která je hluboko zapojená do ukrajinského ekosystému a s evropskými programy EUDIS Matchmaking pro obranu a Cassini Matchmaking pro vesmírné technologie.
Významným hostem bude nadporučík Mykyta Puz, styčný důstojník pro obranný průmysl Národní gardy Ukrajiny Azov. Ten dříve pracoval v byznysu a produktovém řízení umělé inteligence, než v roce 2024 dobrovolně narukoval na frontu. Účastníkům akce osvětlí, co moderní armáda skutečně a urgentně potřebuje od obranného průmyslu. Vedle něj vystoupí mimo jiné i partnerka NATO Inovačního fondu Erin Hallock, zástupce nejznámějšího ukrajinského fondu Brave1 a další.
„Na evropské úrovni pomáhá iniciativa EUDIS Matchmaking propojovat inovátory v oblasti obrany a produktů dvojího užití s investory, průmyslovými partnery a koncovými uživateli z obranného sektoru. Pro rychlý růst těchto společností je však nezbytný soukromý rizikový kapitál. Právě v propojování těchto světů může konference jako Engaged Investments skutečně něco změnit,“ dodává Maciej Nowak, Projektový manažer v CIVITTA pro EUDIS Matchmaking
Fintech, který řeší byznys, ne teorii
Fintechovou sekci UnBundled, která poběží po celý druhý den konference, připravují The FinTechers společně se společností Mastercard. Cílem je propojit tradiční bankovní sektor s technologickými firmami a investory. Program se zaměří na stablecoiny a tokenizaci, provozní odolnost bank, odpovědnost za podvodné platby i nasazování umělé inteligence ve finančních službách. Vedle nových technologií se bude věnovat také tomu, co evropské firmy potřebují, aby mohly vyrůst v globální hráče bez závislosti na americkém kapitálu a infrastruktuře.
„Roboti jsou rychlí, regulace pomalá a banky někde mezi. Fintech, který přežije, musí mluvit všemi třemi jazyky zároveň. Na UnBundled je posadíme k jednomu stolu a ukážeme, že globální firmu jde postavit i odsud,“ říká Michal Ciffra, partner DEPO Ventures a spoluzakladatel The FinTechers.
Mezi řečníky bude například Michal Vodrážka, ředitel odboru regulace platebního styku České národní banky. V debatě s technologickým ředitelem Partners Banky Jiřím Raškou otevře otázku, kdo nese ztrátu, když platba skončí v rukou podvodníka. Téma je aktuální i kvůli povinnému ověřování příjemce plateb od roku 2027.
Blok věnovaný stablecoinům a nové finanční infrastruktuře otevře Dorothea Ysenburg, viceprezidentka Mastercard pro globální partnerství v oblasti digitálních aktiv a blockchainu. Vystoupí také Maryna Muntian z J.P. Morgan s tématem, proč si středoevropské banky a investoři stále nedůvěřují u stejných obchodů.
Místo, kde startupy získávají reálné investory
Uzavírání investic je jednou ze stěžejních součástí konference, které se loni zúčastnili investoři z více než 20 zemí. Až 80 vybraných startupů od rané fáze po Sérii A bude mít možnost prezentovat svou firmu ve třech minutách před investory, kteří v daném segmentu aktivně investují. Letos nově budou věnované speciální bloky pro startupy z oblasti finančních technologií, obrany a vesmíru.
22. října se pak investorům představí i nejlepší fintechové projekty z dvoudenního hackathonu „Coding the Future of Finance“, který 19. a 20. října pořádá The FinTechers společně s Deloitte, AWS a dalšími partnery.
Další partneři konference, kterou organizuje česká investiční skupina DEPO Ventures, jsou Bird&Bird, Evropský Investiční fond EIF, Warsaw Equity Group, JIC Ventures, Tilia Impact Ventures, ICON Corporate Finance, Edison a Purple Ventures. Konference je také součástí nabitého Czech Startup Weeku, který z iniciativy agentury CzechInvest promění Prahu v dějiště řady dalších akcí věnovaných inovacím. Účastníci tak mohou využít celý týden naplno.