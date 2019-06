 »   »  Konference PR Summit: Jak využít PR k budování značky a reputace

Jak získat pozornost a vliv ve stále se měnícím světě? Má-li být vaše firma úspěšná, musí se naučit využívat ke svému PR vše, co se jí nabízí. Nesmí chybět nápady, kreativita ani zábava. Přijďte na konferenci PR Summit a dozvíte se, jak to dokázali jiní.

Zacílíme na tyto čtyři tematické okruhy: Kreativita na prvním místě, budování značky a reputace, sponzoring sportovních událostí, PR ve státní správě.





Zde je malá ochutnávka programu:

Komunikace ve státní správě je velkým tématem. Známý marketér Jakub Horák, který například v parlamentních volbách Pirátům pomohl několikanásobně zvednout preference, poodhalí karty tajů efektivní politické propagace. Naváže Jan Osúch, který uvede problémy v komunikaci ve státní správě a ukáže konkrétní tipy, kde by se obce i úřady měly inspirovat.

Personalistka Petra Nulíčková ze společnosti Alza.cz začala pod hastagem #sharingiscaring sdílet profily skvělých kandidátů, kteří jsou proklepnutí, ale nehodí se aktuálně do týmu. Na konferenci prozradí, kolik lidí už díky nápadu „Kandidát zdarma“ našlo práci a co to přináší samotné Alze.

Sportovní sponzoring je na vzestupu. A není se čemu divit. V době, kdy jsme všichni přehlceni reklamními sděleními, nabízí sport něco mimořádně hodnotného– skutečné emoce. Jakým směrem se bude toto odvětví ubírat v následujících letech? Prozradí Nikola Mráčková. U sportu zůstanou i David Douša s tématem „Běhej lesy“ a Petr Lešek s „Jizerskou 50“.

Zvedla se velká zelená vlna. Bude tento trend pokračovat? A dá se vůbec na ekologii a udržitelnosti postavit celá značka? A jak je to vůbec s pojmy jako zero waste, green, sustainable, eco-friendly, upcycle? Nechte se inspirovat firmami jako IKEA, Bezobalu, Otoč kelímek nebo Steeblo v tom, jak se dá šikovně využít ekologické cítění lidí ve svůj obchodní prospěch.

Můžete se potkat i s „PR osobností roku 2018“ Patrikem Schoberem, zakladatelem agentury PRAM Consulting. Jeho úvodní přednáška dá význam všem komunikačním kanálům, které lze v Public Relations využít.

Na konferenci PR Summit se můžete pohodlně zaregistrovat online a do 30. 6. využít zvýhodněnou cenu za včasnou registraci.

Celý program PR Summitu najdete na stránkách společnosti Internet Info, která akci produkčně zajišťuje. Pořadatelem a garantem konference je Asociace Public Relations Agentur. Mediálně akci podporují servery Marketing Journal a MediaGuru.cz, produktovým partnerem je EasyEvent.