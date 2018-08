 »   »  Konference PR Summit se zaměří na employer branding

Chcete vědět, co udělat pro to, aby u vás lidé chtěli pracovat? Přijďte si pro rady od těch, co jsou o krok před vámi. Stavte se pro něco navíc na konferenci PR Summit. A o čem bude řeč? Dozvíte se, jak dlouhodobě budovat dobré jméno společnosti prostřednictvím PR a jak ho využít pro efektivnější získávání nových zaměstnanců a snadnější udržení těch stávajících. Nepropásněte příležitost poslechnout si konkrétní příklady z praxe, jak co nejefektivněji využít služeb PR pro HR.

A proč zrovna téma PR pro HR? „PR pro HR je asi nejdůležitější téma komunikace posledního roku… dvou. Je velmi nízká nezaměstnanost, všichni hledají lidi. Investují mnohem více peněz nejenom do platů a benefitů, ale i do hledání lidí, komunikace s lidmi a do komunikace při hledání lidí,“ říká Jan Kučmáš, prezident Výkonné rady APRA – Asociace public relations agentur, která je pořadatelem konference.

Jan Kučmáš, Prezident Výkonné rady APRA – Asociace public relations agentur, z programu konference PR Summit doporučuje:

Lenka Čábelová, Microsoft

Prostřednictvím příběhů mění to, jak lidé vnímají firmy. Lenka Čábelová zodpovídá za komunikaci a společenskou odpovědnost v Microsoftu. Dozvíte se, jak a v čem ovlivňuje pracovní prostředí pracovní kulturu. Protože když potkáváte pořád stejné lidi, tak máte pořád stejné nápady. Staré prostředí totiž posiluje staré návyky. Jak to změnit a na co si dát pozor uslyšíte v její přednášce.

Ivana Šedivá, McDonald's ČR

Employer branding a employer image. Buzzwordy skloňované personalisty i markeťáky. Jak se s nimi vypořádali v Mekáči? Nejen o náborových kampaních McDonald's ČR bude mluvit marketingová ředitelka Ivana Šedivá.

Marek Premus, Alza.cz

Žijeme v době, kdy si lidé mohou díky situaci na trhu práce vybírat z nepřeberného množství nabídek a díky tomu je někteří zaměstnavatelé rozmazlují různými nadstandardními benefity. Drahá školení, vyšší mzdy, lepší firemní auta… Pomáhají nadstandardní benefity k přilákání kvalitních uchazečů? V Alza.cz si to nemyslí. Jaké výhody lidem nabízí a proč jde proti proudu, vám prozradí Marek Premus.

Martin Svoboda, Rohlik.cz

Proč navoněný employer branding v dynamicky rostoucích firmách jako je Rohlik.cz selhává? Lidem musíme prodávat práci a firemní kulturu, kterou budou milovat. Jedině pak s námi zvládnou rychlost a náročnost prostředí, ve kterém se Rohlik.cz pohybuje a nezlomí to pouze dobrý výdělek, skvělé benefity a firemní grilovačky. Co udělat proto, aby měli zaměstnanci rohlík od ucha k uchu, uslyšíte od Martina Svobody.

Lukáš Polc, Provident Financial

Jak si na poli employer brandingu vede společnost, jejíž značka nebudí pozitivní emoce, a co všechno musí udělat, aby se její vnímání neustále zlepšovalo? Lukáš Polc vám prozradí, jaké kroky má Provident Financial už za sebou a před jakými výzvami stojí.

Mezi řečníky konference PR Summit se objeví také zahraniční osobnost. Karl-Johan Hasselström pracuje pro společnost Universum více než 10 let a možná to bude znít neuvěřitelně, ale v oblasti employer brandingu, výzkumu a strategií se pohybuje přes 15 let. Nejvíce se zajímá o employer value proposition (hodnoty v zaměstnání), což bude také předmětem jeho přednášky. Podívá se na globální trendy a strategie v employer brandingu a poradí vám, jak pracovat s employer value proposition a jak tuhle hodnotu rozvíjet.

