 »   »  Konference WebTop100 letos ukáže právní úskalí digitálního marketingu

Ať už vás zajímá legislativa v onlinu, zahraniční obchod, sociální sítě nebo e-mailing, dorazte 12. listopadu do Národního domu na Vinohradech. Konference WebTop dosáhne své plnoletosti.

A co 18. ročník přináší? Zde je malá ochutnávka:

Jak legislativa omezí používání cookies v budoucnosti? Nejen GDPR a připravované nařízení ePrivacy vymezují právní rámec pro cookies, důležitá jsou i stanoviska různých správních orgánů. Jak ven z této právní džungle ukáže právník Zdeněk Kučera z Kinstellar. Poskytne vám mapu, která vám pomůže rychle se zorientovat.

Podstatné informace přinese také Jan Eisenreich z advokátní kanceláře Ladislav Drha v příspěvku Právní hranice obsahového a influencer marketingu. Andrea Pavelcová z eLegal vám na praktických příkladech ukáže, jak moc se můžete navážet do konkurentů a co hrozí, když to přepísknete v přednášce Kampaně bez rukaviček.

Odborník na emailing za slovo vzatý,Petr Cikán z Sherpas Tech, zmapuje nejdůležitější technologické trendy, které nás v příštích letech v oblasti e-mailingu čekají. Buďme připraveni na příští rok, inovace jsou již za dveřmi.

Na online marketing pro B2B firmy se zaměří Daniel Musil z AITOM. Na případových studiích ukáže, jak si položit ty správné otázky, získat využitelná data a pomocí nich v digitálních kampaních dosáhnout většího úspěchu.

Jak mít dokonalý web dokonale pod kontrolou? Atributy dokonalých webových stránek jsou obsah, design, konzistence s firemní identitou, responsivita, SEO, rychlost, náklady a čas na vytvoření. Není to nic jednoduchého. Ale aby majitel nebo správce webu mohl vytvářet a upravovat stránky již existujícího webu jednoduché být může. Předvede Jan Bezděk ze SiteOne.

Odborník na AI David Vopelka poradí, jak docílit personalizovaného zážitku pomocí strojového učení s vaším brandem v digitálu. Otázkou, zda dokáže umělá inteligence konečně i správně předpovídat počasí, se bude zabývat Michal Najman z Meteopressu.

To zdaleka není všechno. Zabývat se budeme otázkou digitálního marketingu při zahraniční expanzi, viralitou profilu na Facebooku a Instagramu, využitím sociální sítě TikTok a agilitou projektů. V samostatném bloku se představí vítězné projekty v soutěži nejlepších digitálních řešení WebTop100. Více informací se dočtete v programu na stránkách akce.

