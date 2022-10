Konference WebTop100 přinese to nejlepší z digitálního marketingu

Přijďte si na 21. ročník konference WebTop100 poslechnout ty největší odborníky na digitální marketing, kteří se pro vás zamyslí nad aktuálními trendy či směřováním oboru a předají vám inspirace plynoucí z posledních případových studií. Potkat se s nimi můžete 15. listopadu v Konferenčním centru City v Praze.

Uslyšíte odpovědi na řadu zajímavých otázek, např.: Co může umělá inteligence přinést světu a byznysu v nejbližší i trošku vzdálenější budoucnosti? Jak digitální technologie pomáhají firmám a uživatelům? Proč už dnes obsah atraktivní pro lidi není zárukou úspěchu ve vyhledávačích? Jak se vyvíjí intenzita spolupráce mezi jednotlivými videoformáty a sociálními platformami?

Konference WebTop100 opět přinese to nejlepší z digitálního marketingu. Tematické okruhy:

videomarketing

influencer marketing

sociální sítě

brand

výkonnostní marketing

obsahový marketing

SEO

firemní komunikace

uživatelský zážitek

Public relation

trendy v e-commerce

firemní web

Ochutnávka z přednášek:

Marketing v novém AI světě

Co může umělá inteligence přinést světu v nejbližší i trošku vzdálenější budoucnosti? A co znamená právě pro marketing jako jedné z oblastí, která má potenciál ovlivnit, jak ty naše budoucí životy s AI budou vypadat, ukáže Jan Romportl z O2 Czech Republic.

Obsah + SEO = VSL

To, že obsah webu má lví podíl na tom, jaké bude mít daný web výsledky ve vyhledávačích, to už samozřejmě víme. Ve své přednášce se odborník na SEO Pavel Ungr zaměří na to, jak konkrétně byste měli ke tvorbě obsahu přistupovat. Proč už dnes obsah atraktivní pro lidi není zárukou úspěchu ve vyhledávačích?

Trendy ve videomarketingu

Síla online videa jakožto marketingového kanálu měsíc od měsíce roste. V rámci své přednášky se Andrea Hurychová z WeDigital zaměří na trendy v oblasti videomarketingu s přesahem do influencingu a na to, jak se vyvíjí intenzita spolupráce mezi jednotlivými videoformáty a social platformami.

Udržitelný (digitální) svět?

Jak technologie pomáhají firmám i uživatelům? Jaké nejlepší transformace zažíváme? Je udržitelnost v rozporu s podnikáním a tvořením zisku? Navzdory filozofickým otázkám uslyšíme od Tomáše Jindříška z DARK SIDE konkrétní informace, inspiraci a případové studie o dnešním digitálním světě.

Soumrak textů aneb Když umím česky, umím i psát, ne?

Žádný rodilý mluvčí (ani v češtině) není automaticky copywriter. Textař zase nemusí rozumět rozdílu mezi produktovým copy a contentem. No a content writer ještě zdaleka není novinář. Proč má smysl zadávat práci odborníkům, když jsou to všechno jenom písmenka a do klávesnice umíme bušit všichni? To je téma Michala Schindlera, Head of Content z Creative Dock.

Program konference WebTop100 najdete na webu akce, kde se můžete i zaregistrovat. V průběhu konference také proběhne vyhlášení a představení nejinspirativnějších digitálních projektů soutěže WebTop100.

