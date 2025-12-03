Kryptoměny dospěly, podvodníci s nimi ale drží krok

Kryptoměny už dávno nejsou takový divoký západ, jako ještě před pár lety. Většina vyspělých zemí přijímá novou krypto regulaci, z bitcoinu se postupně stalo běžné investiční aktivum a krypto je miláčkem bank i největších fintechových firem.
Spolu s vývojem kryptoměn jsou ale čím dál sofistikovanější i podvodníci. Nejedná se již o nahodilé či amatérské útoky, ale o sofistikovaný a vysoce organizovaný průmysl, který systematicky zneužívá komplexitu a rychlost decentralizovaného prostředí.
Jasně to vyplývá i z dat analytické společnosti Chainalysis: prostřednictvím podvodů bylo dle jejích statistik v roce 2024 ukradeno něco mezi 9,9 miliardami a 12,5 miliardami dolarů. To bylo opět nejvíc v historii.
V rámci Binance Academy pro vás přinášíme přehled pěti nejčastějších typů podvodů i způsob, jak jim nenaletět.
1. Investice s nereálnými zisky
Jedná se o typické ponzi schéma, kdy falešné platformy slibují nereálné zisky, často desítky procent měsíčně. Argumentují „sofistikovanými“ algoritmy či roboty, reálně ale generují zisk jen z peněz nových investorů. Problém většinou nastane, když se pokusíte peníze vybrat anebo jakmile příliv nových peněz na platformu ustane.
Obrana:
- Pamatujte si, že zaručené zisky neexistují, hlavně ty nereálné v řádu desítek procent měsíčně.
- Zjistěte, zda je platforma registrovaná u regulátorů a zkontrolujte si recenze a reakce sociálních sítích.
- Pokud už se na platformu rozhodnete poslat prostředky, zkuste vybrat malou částku ihned po vložení. Platformy, které vám výběr omezují či podmiňují, jsou téměř jistě podvodné.
2. Romantické podvody
Nejvíce na vzestupu je v posledních letech tzv. pig butchering scam. Jedná se o zákeřný a dlouhotrvající psychologický útok, kdy scammer svoji oběť kontaktuje většinou na sociálních sítích či přes seznamky jako je Tinder apod. Postupně si u oběti buduje emocionální důvěru a až po několik týdnech či měsících přijde nabídka skvělé investice či žádost o pomoc v tíživé životní situaci. Nárůst těchto případů byl mezi lety 2023 a 2024 o 210 procent.
Obrana:
- Základní pravidlo je nikdy nekombinovat osobní vztahy s investicemi. Pokud vám někdo, koho jste potkali online, nabízí investiční radu, buďte extrémně obezřetní.
- Pokud vás kontakt přesměruje na neznámou, neregulovanou platformu s vysokými zisky, okamžitě ukončete komunikaci.
- Hlavně buďte skeptičtí. Nikdy neposílejte peníze nikomu, koho jste nepotkali v reálném životě.
3. Vysátí kryptopenženky
Jedná se o technický útok zneužívající chytré kontrakty na blockchainu. Scammer své oběti láká na falešnou událost, mintování NFT nebo airdrop tokenů zdarma. Podvod spočívá v tom, že podpisem transakce autorizujete škodlivý chytrý kontrakt, který útočníkovi umožní vysát vaší peněženku.
Obrana:
- Ověřujte si pravost projektu.
- Před potvrzením transakce pečlivě zkontrolujte, zda pouze autorizujete jeden konkrétní úkon, nikoli neomezený přístup k peněžence.
- Pravidelně používejte nástroje pro rušení přístupu k chytrým kontraktům.
4. Address Poisoning
Tento podvod zneužívá nedbalost uživatelů. Podvodník pošle mikrotransakci z adresy, která je vizuálně velmi podobná vaší často používané adrese (např. depozitní adrese na burze). Když příště potřebujete odeslat krypto a zkopírujete adresu z historie, můžete omylem zkopírovat podvodníkovu adresu.
Obrana:
- Kontrolujte celou adresu, nejen její první a poslední znaky.
- Pro často používané adresy používejte výhradně adresář ve vaší peněžence.
- Při posílání velkých objemů odešlete nejprve testovací transakci.
5. Falešné nabídky zaměstnání
Podvodník oběti nabídne jednoduchou práci, například hodnocení produktů či optimalizace aplikací, a to za vysoký plat. Po úvodních placených úkolech podvodníci sdělí, že pro odemčení „VIP“ úkolů nebo pro vyplacení peněz musíte vložit vlastní kryptoměnu jako zálohu.
Obrana:
- Žádný seriózní zaměstnavatel vás nebude žádat, abyste mu před zahájením práce platili.
- Extrémně vysoký plat za minimální kvalifikaci a snadnou práci je vždy červenou vlajkou.
Více o podvodech a jak se jim bránit najdete na Binance Academy.