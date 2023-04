Kyberbezpečnost a blokování obsahu. Jaké jsou trendy v digitálním světě?

Svět internetu, digitálních sítí, telekomunikací a kybernetiky je živý organismus, který se vyvíjí neuvěřitelnou rychlostí a změny a novinky v něm lze jen těžko stíhat sledovat. Právě proto pořádáme dvakrát ročně jednu z největších oborových konferencí Kam kráčí digitální sítě. Na jednom místě se tam setkávají odborníci ze státní správy, zástupci největších firem z ICT průmyslu, právníci, vývojáři, kyberbezpečnostní experti a další. Pokud vás zajímá, co se děje v digitálním světě, dorazte na konferenci Kam kráčí digitální sítě Olomouc ve čtvrtek 4. 5. 2023 do NH Hotelu Olomouc, protože tam se to dozvíte.

Letos budou na prezentačních plátnech ve dvou sálech představena témata jako jsou svoboda internetu, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, klamavá reklama, NIS2 a další.

Na 1 000 m2 KKDS EXPA se vám představí 49 partnerů, mezi nimiž nechybí Vodafone, Sitel, Quantcom, CETIN, ČD-Telematika a další. Zajímáte se o bezpečnost sítí? Zastavte se u stánku Fortinet, který je Odborným garantem sekce kybernetická bezpečnost. Jste milovníci filmů a seriálů a nesnášíte reklamy? Pak zajděte na stánky Skylink, KUKI nebo 4NET.TV a prozkoumejte jejich novinky. Nebo vás zajímají více technologie? O nich si můžete povídat u stánků TP-Link, Tesla, NetX Networks nebo třeba FlowCutter. Všech 49 partnerů vám tady nepředstavíme, ale během 12 hodin, po kterých budou konference a doprovodný program probíhat, je poznáte sami.

Začínáme v 8 hodin a novinky můžete čerpat až do 18 hodin. Řečeno bude vše. A pokud na něco zapomeneme, nikde nenajdete na jednom místě tolik odborníků, kterých se můžete doptat na vše, co vás zajímá. Součástí je celodenní občerstvení, káva a oběd dle vašeho výběru.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a Výboru nezávislého ICT průmyslu.

Svá místa si nezapomeňte zarezervovat zde: REGISTRACE. My se těšíme na viděnou v Olomouci!