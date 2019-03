 »   »  Kybernetický útok vyjde draho, prevence se vyplatí

Řadí-li se váš podnik do takzvaného SMB sektoru, možná se uklidňujete tím, že kyberzločinci na vás nezaútočí, protože jim to nestojí za to. Ale v dnešním digitálním prostředí čelí potenciálnímu riziku každá organizace bez ohledu na velikost. Jen minulý rok zažila narušení svých IT systémů každá druhá společnost s méně než 500 zaměstnanci. Jsme svědky rostoucího zájmu hackerů právě o malé a střední firmy, neboť je vnímají jako snadné cíle s méně sofistikovanou bezpečnostní infrastrukturou a nedostatečným počtem vyškoleného personálu, který by mohl hrozbu rozpoznat a adekvátně na ni reagovat.

Z nedávného zjištění organizace CSO například vyplývá, že hackeři využívají „plošné“ automatické útoky na tisíce až miliony firem najednou, aniž by se zajímali o předvýběr svých cílů. Takto vedené masivní útoky mají bohužel vysokou úspěšnost a dokazují, že spíše než velikost nebo zaměření společnosti hraje zásadní roli míra zabezpečení sítě. Když uvážíme, že mnoho malých a středních podniků nedisponuje dostatečnou ochranou, nepřekvapí, že útoky na IT jsou u jedné firmy do pěti set zaměstnanců detekovány průměrně každých 101 dnů.

Ochrana je levnější než náprava

Majitelé malých a středních firem si postupně začínají připouštět, jak lákavým cílem pro kyberzločince mohou jejich podniky být. Často si to však uvědomí, až když je pozdě: po útoku. Náprava pak bývá náročná a nákladná, někdy i nemožná. Záleží na povaze a rozsahu daného útoku.

Z tohoto pohledu může být podnikání vysoce stresující záležitostí. To mimo jiné prokázal i loňský průzkum Konica Minolta mezi malými a středními podniky. Konkrétně třetina vedoucích pracovníků například uvedla, že jim starosti o bezpečnost firemních dat a IT systémů mnohdy narušují i soukromý život a klid. Řeší, jak se vybavit účinnými nástroji pro ochranu vlastní společnosti i svých zákazníků, a kolik je to bude stát.

Na detailní popis možných finančních dopadů hackerských útoků na malé a střední firmy se v nedávné době zaměřila organizace Better Business Bureau (BBB). Ve své studii se BBB ptala vlastníků firem v Severní Americe, jak dlouho by jejich podnikání bylo rentabilní, pokud by trvale ztratili přístup k důležitým datům. Pouze třetina (35 %) odpověděla, že déle než tři měsíce. Více než polovina se vyjádřila, že by firma přestala být rentabilní během necelých třiceti dnů.

Komplexní řešení, minimalizace nákladů

Kybernetické útoky vyjdou draho, nákladná je i prevence. Vyhodnocení všech IT a komunikačních systémů podniku a stanovení optimálních bezpečnostních řešení vyžaduje také spoustu času. Jednou z cest, jak snížit hrozbu kybernetických útoků, je snižovat počet jejich potenciálních cílů. To v praxi znamená, nevyužívat zbytečné množství různých technologií, které je třeba individuálně spravovat a chránit.

Velké korporace disponují dostatkem času i financí, aby se vybavily nejlepší možnou ochranou. Ale malé a střední firmy nemají čas zjišťovat, co je pro ně nejlepší, ani finance, aby si vhodné systémy pořídily a ještě zajistily jejich každodenní správu. Pokud má ale podnik jediný integrovaný systém, je snadnější odhalit, co je skutečná hrozba a co ne.

Právě takovou „all-in-one“ technologií, navíc s nastavitelnými parametry, je platforma Workplace Hub. Nabízí robustní a spolehlivou infrastrukturu, díky níž dokáže malým a středním firmám poskytnout sofistikovanou úroveň IT bezpečnosti, kterou si dosud mohli dopřát pouze velcí hráči. S vědomím, že základem pro maximální ochranu dat je bezpečná infrastruktura, spolupracuje Konica Minolta s nejlepšími partnery v oboru, a svým zákazníkům je tak schopna zajistit zabezpečení na špičkové světové úrovni.

Technologie s nejbezpečnějšími servery

Platforma Workplace Hub, ať už jako řešení spojené s A3 tiskárnou s názvem Hub či varianta Edge určená do serverovny, využívá servery HPE Gen10, které byly v nezávislých testech označeny za „globálně nejbezpečnější servery odpovídající průmyslovým normám”. Důvodem takového ohodnocení je využitá technologie silicon root of trust, která je integrována přímo do hardwaru.

Jedinečná bezpečnostní technologie poskytuje důvěryhodná ověření mezi komunikujícími zařízeními (tzv. trusted handshakes) od nejnižší úrovně firmware až po BIOS a software, a zajišťuje tak důvěryhodný status. HPE implementace ukotvuje nezbytný firmware serveru v čipech iLO 5 silicon formou nezměnitelného „otisku“, který ověřuje, že celý kód firmwaru je platný a nezkompromitovaný. Tato vazba zaručuje, že bude spuštěn pouze platný kód firmwaru.

Monitorování nové genereca

Úroveň bezpečnosti je v rámci podpory a služeb řešení Workplace Hub neustále monitorována a aktualizována. Pokud by přeci jen došlo k útoku přes robustní server Workplace Hubu, zasáhne firewall Sophos XG, který poskytuje ochranu nové generace. Automaticky blokuje hrozby a reaguje na ně, odkrývá skrytá rizika a sleduje, co se děje v síti. To vše v reálném čase.

Workplace Hub od Konica Minolta je plně vybaven k tomu, aby zvládal komplexní úkol zabezpečení firemních dat a systémů před kybernetickými útoky. Pod jeho ochranou se tak můžete soustředit na další rozvoj svého podnikání bez starostí o bezpečnost IT a s jistotou silné ochrany i do budoucna.