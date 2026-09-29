Kyberútoky v éře AI: Firmy čeká boj s rychlejšími hrozbami i novými pravidly

Umělá inteligence už není jen dravým motorem inovací, ale také novou zbraní útočníků a velkou výzvou pro compliance. Jak v roce 2026 držet krok s technologickým vývojem, chránit firemní know-how a zajistit, aby se cesta k AI inovacím nezměnila v právní nebo bezpečnostní problém?
Právě o tom, jak se v nové éře kybernetických hrozeb orientovat, bude 13. října 2026 v Praze diskutovat odborná konferenceCyber Security 2026. Na jednom místě se potkají experti z oblasti bezpečnosti, regulace i vývoje AI, aby ukázali, jak se připravit na hrozby, které přináší rychlý technologický vývoj.
Mezi hlavní témata letošního ročníku patří:
AI jako pomocník i spoluhráč útočníků
Umělá inteligence zrychluje nejen práci firem, ale také přípravu kybernetických útoků. Útočníci ji využívají pro sofistikovanější phishing, automatizaci průzkumu cílů nebo vytváření přesvědčivějších podvodných scénářů. Bezpečnostní týmy naopak hledají cesty, jak AI zapojit do detekce hrozeb, analýzy dat a rychlejší reakce na incidenty.
O praktické stránce využívání AI ve firmách bude mluvit Martin Haller z PATRON-IT, který ukáže tři klíčové bezpečnostní výzvy spojené se zaváděním umělé inteligence – od práce s daty přes řízení přístupů až po otázku odpovědnosti za využívání nových nástrojů.
Deepfake a digitální identita: Poznáme ještě, s kým mluvíme?
Kybernetické útoky už nemusí začínat prolomením hesla nebo technickou chybou v systému. Stále častěji míří přímo na člověka a jeho schopnost rozpoznat podvod.
Díky AI mohou útočníci vytvořit realistické deepfake video, napodobit hlas konkrétní osoby nebo připravit komunikaci, která působí jako legitimní požadavek kolegy či nadřízeného. Firmy proto hledají nové způsoby ochrany digitální identity – od vícefaktorového ověřování přes princip Zero Trust až po lepší detekci hrozeb spojených s identitou.
Vlastní AI ve firmě: Více kontroly, nebo více starostí?
Mnoho organizací dnes experimentuje s vlastními AI nástroji. S rostoucím využitím ale přicházejí otázky kolem bezpečnosti dat, přístupových práv a správy celého prostředí.
Vlastní AI řešení může firmám nabídnout větší kontrolu nad citlivými informacemi, zároveň ale přináší nové nároky na provoz, zabezpečení a správu.
Michal Roth z DesignDev ukáže zkušenosti s provozem vlastního LLM stacku v cloudu a otevře praktické otázky: kdy se vlastní řešení vyplatí, jaké přináší náklady a jaké problémy se objeví až při reálném provozu.
AI Act, NIS2 a compliance: Když inovace narazí na pravidla
Technologický rozvoj musí jít ruku v ruce s novými požadavky na bezpečnost, odpovědnost a řízení rizik. Firmy musí řešit nejen to, jak AI využít, ale také jak nastavit interní pravidla, chránit citlivá data a připravit se na dopady nové legislativy.
Praktickou stránku AI compliance představí Štěpánka Havlíková, která se zaměří na to, jak převést požadavky AI Actu do firemní reality. Propojení regulací a kybernetické bezpečnosti se bude věnovat také Jan Rudolf z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který představí průnik AI Actu, NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti.
Od obrany k odolnosti: Co když útok přece jen přijde?
Ani nejlepší technologie nezaručí, že firma nikdy nebude napadena. Moderní kyberbezpečnost proto neřeší jen prevenci, ale také schopnost rychle reagovat, obnovit provoz a minimalizovat škody.
Firmy dnes musí počítat s útoky typu ransomware, úniky dat nebo narušením dodavatelských řetězců. Klíčová proto není jen otázka „jak útok zastavit“, ale také „jak se z něj co nejrychleji vzpamatovat“.
Odolnost ale začíná už mnohem dříve – u technologií, které firmy každodenně používají. Koncová zařízení představují častý vstupní bod útoků, a proto se bezpečnost posouvá i na úroveň samotného hardwaru.
Když bezpečnost začíná už ve výrobě
Na vícevrstvý přístup HP k ochraně koncových zařízení se zaměří David Filgas z HP Inc Czech Republic. Ukáže, jak mohou firmy chránit zařízení od zabezpečení BIOSu přes obnovu systému až po ochranu uživatele, dat a samotného zařízení.
Téma připomíná, že kybernetická bezpečnost nezačíná až ve chvíli, kdy bezpečnostní tým řeší incident, ale už při návrhu, pořízení a správě pracovního prostředí.
Kyberbezpečnost se tak stává kombinací technologií, procesů a schopnosti správně rozhodovat. Právě propojení AI, regulací a praktické obrany bude hlavním tématem Cyber Security 2026. Její program si prohlédněte na stránkách konference, kde se můžete i zaregistrovat.
Stříbrní partneři akce jsou HP Inc Czech Republic a IS4 security, Produktovým partnerem je EasyEvent, mediálním partnerem pak Česká asociace umělé inteligence. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends.