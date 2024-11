Laboratoř, ve které fouká a prší, tak se testuje FRMCS

Deutsche Bahn (DB) Living Lab je situovaná v malebném a hornatém regionu Krušných hor, konkrétně na zkušební trati mezi Annaberg-Buchholz a Schwarzenbergem. Tato trať je dlouhá 25 km a je zcela vyčleněna pro testování železničních technologií. Díky různorodému terénu i měnícím se klimatickým podmínkám zde mohou inženýři simulovat řadu reálných provozních situací a provádět testy jak běžných, tak pokročilých železničních systémů.

Společnost COM PLUS z pozice partnera NOKIA iniciovala návštěvu Living Labu první říjnový den letošního roku. Společnosti z oblasti železniční dopravy vyslaly své specialisty, aby na místě mohli vidět, jak testy probíhají, a v jaké jsou fázi. Návštěva měla dvě části, delegaci se nejprve dostalo přivítání ve Smart Rail Connectivity kampusu ve městě Annaberg. Po prezentacích v novém pavilonu se skupina přesunula přímo do “terénu”, do obce Scheibenberg, kde si naživo prohlédla konkrétní používanou infrastrukturu k testování 5G/FRMCS.

Autor: COM PLUS s využitím AI

DB Living Lab je klíčovým místem pro testování evropského standardu ETCS (European Train Control System), zejména na úrovni ETCS Level 3. Na tomto zkušebním místě se také testují technologie pro FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), který má do budoucna nahradit stávající GSM-R. Living Lab poskytuje ideální prostředí pro výzkum a vývoj autonomního řízení vlaků a integraci s moderními komunikačními systémy.

Na testování v DB Living Labu se podílí široké spektrum partnerů, od předních technologických společností až po výzkumné instituce a univerzity. Spolupráce probíhá s technologickými giganty v oblasti telekomunikací jako je Nokia. Laboratoř je důležitým bodem na mapě evropských železničních inovací a umožňuje mezinárodní spolupráci na nových technologiích s důrazem na digitalizaci a zvýšení bezpečnosti železnice.

Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) je navrhovaná technologie, která má nahradit současný systém GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) v evropské železniční síti. Cílem je vytvořit spolehlivější, bezpečnější a efektivnější komunikační systém s vyšší šířkou pásma a schopností zvládat moderní technologické požadavky, jako je Internet věcí (IoT), autonomní vlaky a využití systémů velkých dat. FRMCS je plánovaný jako standardizovaný systém založený na 5G technologiích (a vyšších).

Využívá výhod 5G sítě, jako je nízká latence a vysoká rychlost přenosu dat, což umožňuje rychlejší a spolehlivější komunikaci. Systém je navržen tak, aby podporoval různé aplikace a technologie, od hlasové komunikace přes přenos videa až po autonomní systémy řízení vlaků. Díky moderním bezpečnostním prvkům a robustním šifrovacím technikám poskytuje FRMCS vyšší úroveň zabezpečení než GSM-R. Nový systém musí splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy, a proto jsou testovány scénáře týkající se ochrany dat a odolnosti proti kybernetickým útokům. V rámci testů se ověřuje přechod mezi GSM-R a FRMCS, což je klíčové pro bezproblémový přechod na nový komunikační standard v celé Evropě.

Podobné projekty, i když ne vždy tak komplexní jako v Německu, probíhají dále např. ve Francii (France Rail Lab podporovaný především francouzskou společností SNCF), v Pobaltí (Rail Baltica Lab) nebo ve Velké Británii (National Rail Lab).

FRMCS se má stát standardem pro evropskou železniční komunikaci do roku 2030, přičemž DB Living Lab bude hrát nadále zásadní roli v procesu testování a implementace.

Autor: Jaroslav Hercík