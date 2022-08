Letní slevy PlayStation her vrcholí!

Máte doma zbrusu nový PlayStation 5 nebo chcete doplnit svoji sbírku herních PlayStation klasik? Letní slevy právě vrcholí a už jen tento týden máte příležitost pořídit si to nejlepší se slevou více než 50%.

Za skvělou cenu koupíte například dva letošní velké hity – nádherné akční dobrodružství Horizon: Forbidden West a pokračování legendární závodní hry Gran Turismo 7. Obě hry vyšly teprve na jaře s českými titulky a obě nyní zakoupíte za poloviční cenu – 899 Kč na PS4 a 999 Kč na PS5. To je mimochodem ještě výrazně levněji, než prostřednictvím digitálního obchodu přímo v konzoli.



Autor: Xzone.cz Videohra Horizon Forbidden West

Další velmi lákavou nabídkou jsou ovladače DualSense, které jsou zlevněny vůbec poprvé od své premiéry v roce 2020. Unikátní funkce ovladače s příchodem PS5 všechny naprosto ohromily, ať už jde o detailní haptickou odezvu nebo aktivní spouště s odporem. Ovladač je nyní ve všech barvách za lákavých 1299 korun, což vám ušetří šest set korun. DualSense navíc perfektně funguje také na PC nebo díky bluetooth i na mobilu, takže užitek najde i mimo hraní u televize.

Autor: Xzone.cz Ovladače DualSense v nových barvách

Pokud máte herní konzoli od Sony teprve čerstvě a chcete si doplnit “herní vzdělání”, tak by vás mohla zaujmout nabídka PlayStation Hits. Do této edice patří ty nejlepší tituly z generace PlayStation 4, které aktuálně stojí jen 199 korun. Za tuhle cenu najdete takové legendy jako The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Bloodborne nebo Ratchet & Clank. Řadu z nich navíc opět s českými titulky, aby si hru užil opravdu každý.

Autor: Xzone.cz Vybrané PlayStation Hits tituly

Všechny uvedené ceny platí pouze do 21. srpna nebo vyprodání zásob.