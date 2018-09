 »   »  Letošní PR Summit se zaměřuje na HR marketing.

Co si z konference PR Summit 2018 odnesete?

Jako nit se celou akcí prolíná téma správného nastavení procesu Employer building, tedy budování pověsti firmy. Aby si ti nejlepší lidé vybrali zrovna váš tým a zůstali v něm spokojeni.

Servírovat se budou nová média. Luboš Tejkl za České Radiokomunikace představí streamování jako nástroj, který zefektivní a obohatí interní komunikaci, například mezi pobočkami. Jan Klusoň z Proudly a Michal Hardyn z VimVic.cz nám v panelové diskuzi osvětlí, co se naučili při snaze nalézt a zachytit podstatu firem ve videoprezentacích a co si myslí o tvorbě Potěmkinových vesnic.

Zajímavý formát bude mít přednáška, kde se na jednom pódiu potkají zadavatel i realizační agentura. O fungování spolupráce Pábení a Adastra a správném cílení na potřeby uchazečů budou mluvit kreativní ředitelka Maru Kortanová a HR marketérka Šárka Bláhovcová.

Jan Kučmáš, Prezident Výkonné rady APRA, porovná český a zahraniční trh PR služeb.

Globální trendy, strategie v oboru a pojmy jako Employer value proposition představí zahraniční řečník Karl-Johan Hasselström z Universum Global.

Petr Michl z Marketing Journal se zase zamyslí nad motivací a taktikou při náboru lidí s méně než nadprůměrnou mzdou.

Jak loví a udržují zaměstnance ve velkých firmách?

Čeká vás nabitý program. Vystoupí zástupci globálních firem s různými přístupy k HR. Microsoft nebo McDonald´s začali na Employer building pracovat již dávno. Globální startup, společnost FlixBus, inovuje tradiční odvětví autobusové dopravy v době, kdy je na trhu nedostatek řidičů. Jaká musel překonat komunikační úskalí?

Nakouknete pod pokličku HR úspěšných českých firem, které vyrostly úplně z ničeho, jako Alza.cz nebo Rohlik.cz Dozvíte se například, proč dnes navoněný employer branding selhává.

Zaměstnanci Provident Financial jsou dle výzkumů spokojení. Lidé mimo firmu ale vnímají značku přes produkt a brand je tak spojen s negativními emocemi. Co s tím? To vám prozradí HR ředitel Lukáš Polc.

Změnu přístupu k HR představí i zástupce Policie České republiky Michal Bureš.

Jaderná energie je bez nadsázky výbušné téma a skýtá pro brandbuilding pořádnou výzvu. Jak Češi vnímají jaderné elektrárny Dukovany a Temelín? A jak se jejich vztah k nim formoval? Petr Šuleř, vedoucí Útvaru jaderné komunikace ČEZ, vás provede výjimečnými metodami jejich dlouhodobé komunikace.

Akci moderuje bývalý šéfredaktor Marketing & Media a Strategie Václav Sochor, aktuálně vedoucí komunikace Tipsport, za stranu zadavatele, spolu s Vladimírem Rejlkem z direct marketingové agentury Wunderman.

Neváhejte a zapište si do kalendáře: Středa 12. září 2018 od 9:00 – PR Summit 2018, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha.

Pro více informací o programu konference PR Summit navštivte internetové stránky, kde se můžete registrovat online.

Pořadatelem a odborným garantem konference je APRA. Hlavním partnerem akce je Provident Financial, dalšími partnery pak České Radiokomunikace, DDeM a Market Locator. Mediálně ji podporují servery Marketing Journal a MediaGuru.cz. Akci produkčně zajišťuje společnost Internet Info.