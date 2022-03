Levné a jednoduché IoT? Novinka od Vodafonu je doslova „Easy“

Díky nové službě IoT Easy Connect od Vodafone Business je IoT dostupnější i pro malé podnikatele.

IoT řešení, které dnešní trh nabízí, jsou většinou vhodná pro velké projekty s tisíci připojenými zařízeními. Pokud vyvíjíte nové IoT zařízení a chcete ho otestovat třeba jen na desítkách či jednotkách kusů, je pro vás IoT Easy Connect ideální volbou.

Flexibilní řešení pro každý dobrý nápad

IoT Easy Connect už slaví úspěch v sousedním Německu a nyní ho Vodafone Business spouští i pro své české zákazníky jako jediný velký operátor v České republice. Jeho srdcem je předplacená SIM karta, která umožňuje komunikaci s různými typy zařízení i na tisíce kilometrů daleko. Nová IoT Easy Connect SIM karta je dobitá na 1 GB dat a 250 SMS na 10 let. Pokud si svůj tarif vyčerpáte dříve pro jeho dobití nebo objednání nové SIM karty ani nemusíte vytáhnout paty z kanceláře.

Velký přínos má především pro podnikatele, kteří se nemohou spoléhat pouze na lokální konektivitu. SIM karta se podle dostupnosti sítě v aktuální lokalitě připojí na síť 2G po celém světě, nebo LTE-M či NB-IoT, jejichž nejširší pokrytí je především v USA a Evropě. Samozřejmostí je zabezpečení prostřednictvím standardních protokolů jako OPEN VPN nebo MQTT.

„IoT Easy Connect je pro Vodafone velmi důležitým milníkem. Doplňuje totiž naši IoT konektivitu a je důležitým pilířem vedle lokální IoT konektivity a naší GDSP (Global data service platform). Umožňuje firmám vstoupit do IoT světa bez větších investic a závazků. Prostě si jednoduše koupíte SIM karty, zaktivujete je, vložíte do zařízení a to je vše. Firmy, které vyvíjí IoT hardware tak mají skvělou příležitost vyzkoušet naše sítě pro internet věcí,“ říká Viktoria Korabelnikova, obchodní ředitelka Vodafonu pro internet věcí v Česku.

Kromě SIM karty, která se vkládá přímo do zařízení, IoT Easy Connect nabízí také průmyslový čip SIM. Ten zabírá mnohem méně místa a odolá i extrémnímu prostředí. Zvládne téměř cokoli v teplotním rozsahu od -40 do +105 °C.

Jednoduše a bez závazků

Jasný přehled, konkrétní čísla, snadná správa. Portál IoT Easy Connect je intuitivní webová aplikace, která obsahuje všechny podstatné informace o každé zakoupené SIM kartě. Podnikatelé mají všechna data neustále po ruce, což jim umožňuje být flexibilní a vždy v obraze. V portálu najdou záznamy o tom, jak která SIM karta využívá data a SMS zprávy, dostanou upozornění o dosažení předplacených limitů, snadno a rychle si zde mohou doobjednat nový tarif nebo konkrétní SIM kartu jednoduše deaktivovat.

IoT firmám přináší nové možnosti a zajímavé příležitosti. I vy si tuto převratnou technologii můžete otestovat na vlastní kůži a zjistit, co všechno s ní dokážete, bez zbytečných nákladů. Posuňte svůj byznys na nový level a dejte šanci novým nápadům s IoT Easy Connect od Vodafonu Business.