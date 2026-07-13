Lupa.cz  »  Články

M Computers míří na NVIDIA GTC Berlin 2026 jako Silver partner. Českým firmám nabízí 20% slevu na vstupenku

Dnes
pr článek
M Computers
Autor: M Computers
Po březnové konferenci NVIDIA GTC v kalifornském San Jose se pozornost AI komunity přesouvá do Evropy. NVIDIA GTC Berlin 2026, která se uskuteční 20.–22. října, nabídne tři dny nabité novinkami z oblasti umělé inteligence, akcelerovaných výpočtů, moderních datových center i praktických zkušeností. Partnerem akce bude i česká společnost M Computers.

Sdílet

NVIDIA GTC Berlin 2026 je evropská zastávka technologické konference zaměřené na AI, která naváže na globální sérii GTC, kterou NVIDIA dlouhodobě využívá k představování novinek v oblasti hardwaru, softwaru i celého AI ekosystému.

Pro evropské publikum je berlínská GTC zajímavá i tím, že přináší tato témata blíž firmám, které nechtějí nebo nemohou kvůli podobné akci cestovat do USA nebo do Asie. 

Český zástupce v Berlíně

Konference se bude účastnit i česká firma M Computers, která akci podpoří jako Silver partner a na výstavišti bude mít svůj vlastní stánek. Tam se bude možné potkat s jejich obchodníky i techniky, kteří s vámi rádi proberou svoje zkušenosti z implementací NVIDIA technologií i možnosti jejich využití v praxi.

„Rádi bychom, aby se na akci dostalo co nejvíce zákazníků a partnerů z Česka, pro které mohou být aktuální novinky z oblasti AI a akcelerovaných výpočtů velmi přínosné. Proto jsme pro ně domluvili 20% slevu na vstupenku typu Conference & Exhibits Only,“ dodává Jitka Bláhová, marketingová manažerka společnosti M Computers.

Sleva platí po zadání slevového kódu a vztahuje se na standardní cenu i early-bird registraci dostupnou do 15. července 2026. 

Proč je dobré tam být?

GTC není jen produktová konference. Program cílí na vývojáře, výzkumníky, datové specialisty, architekty infrastruktury i manažery, kteří řeší strategii zavádění AI. NVIDIA u letošních konferencí zdůrazňuje především témata jako AI infrastruktura, AI factories, inference, agentní AI, fyzická AI, robotika, vývojářské nástroje, MLOps, edge computing a vysokorychlostní networking.

Jedním z hlavních důvodů, proč GTC sledovat, je rychlý vývoj kolem AI infrastruktury. V minulosti se pozornost často soustředila hlavně na samotné modely. V praxi se ale ukazuje, že stejně důležité je celé prostředí kolem nich: výpočetní výkon, datové pipeline, úložiště, síťová propustnost, chlazení, bezpečnost a správa provozu. Bez těchto vrstev se z AI snadno stane izolovaný experiment, který nejde rozumně škálovat.

Výrazným tématem bude také inference, tedy provoz hotových modelů v produkci. Právě zde firmy často narážejí na otázky ceny, odezvy, dostupnosti a optimalizace výkonu. S rostoucím počtem AI aplikací se inference stává jednou z klíčových částí celé ekonomiky umělé inteligence.

Zajímavý bude posun směrem k agentní AI a fyzické AI. Agentní systémy mají zvládat složitější úkoly, plánovat kroky a pracovat s nástroji. Fyzická AI zase propojuje modely s robotikou, autonomními systémy, simulacemi a průmyslovým prostředím. Nejde tedy jen o chatboty nebo generování textu, ale o technologie, které mohou měnit logistiku, výrobu, zdravotnictví, výzkum nebo energetiku.

Součástí GTC bývají také praktická školení a workshopy. Pro technické týmy může být právě tato část nejcennější, protože umožňuje jít pod povrch obecných prezentací a věnovat se konkrétním postupům, nástrojům a architektonickým rozhodnutím. Vedle přednášek je důležitý i networking – možnost potkat lidi, kteří řeší podobné projekty, a porovnat zkušenosti napříč obory.

Pro firmy, které dnes uvažují o vlastním AI projektu nebo rozšiřování výpočetní infrastruktury, bude GTC Berlin příležitostí získat přehled o tom, kam trh směřuje. Nejde jen o jednotlivé technologie, ale o celkový obraz: jak se mění datová centra, jak se staví AI infrastruktura a jaké nároky bude mít produkční nasazování umělé inteligence v příštích letech.

Zjistěte více a registrujte se

Podrobnosti o konferenci jsou dostupné na webu NVIDIA GTC. Informace k účasti M Computers, možnosti osobní schůzky s jejími zástupci na místě a unikátní registrační kód se slevou 20 % jsou k dispozici na webu M Computers.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).