Má vaše firma definovánu efektivní digitální strategii?

Rozvoj informačních technologií a stále častější používání digitálních zařízení razantně změnily způsob, jakým spotřebitelé komunikují s obchodníky a vytvořily nové příležitosti a výzvy pro moderní, dynamické společnosti, které chtějí oslovit a zaujmout své cílové publikum.

V tomto konkurenčním prostředí čelí firmy mnoha náročným výzvám, včetně měnícího se chování spotřebitelů, rostoucího využívání digitálních kanálů a nástupu nových technologií. Aby vaše firma dokázala tyto zvýšené nároky ustát, musí se umět přizpůsobit a být schopna využívat veškeré možnosti digitální technologie k oslovení cílové skupiny, budování povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků a v konečném důsledku k růstu svého podnikání.

Bez komplexní digitální strategie to dnes již nejde

Digitální strategie pomáhá firmám sladit jejich online aktivity s celkovými obchodními cíli a zajistit jejich efektivní realizaci. Pomáhá firmě udržet si konkurenceschopnost ve stále digitálnějším světě a oslovit a zaujmout zákazníky tam, kde tráví většinu svého času – to znamená v online prostředí. Digitální strategie také pomáhá firmám přijímat informovaná rozhodnutí o investicích do technologií, efektivně alokovat zdroje a měřit dopad online aktivit na výkonnost podniku.

Vytvořit úspěšnou digitální strategii však není snadné a vyžaduje to hluboké znalosti nejnovějších trendů, technologií a osvědčených postupů. Nezbytné je také pečlivé plánování a důsledné provádění. Bez dobře definované digitální strategie hrozí, že vaše firma propásne nové příležitosti a zaostane za svými konkurenty.

Z čeho se skládá digitální strategie?

Abyste pro váš podnik sestavili robustní a výkonnou digitální strategii, budete muset ze všeho nejdříve pochopit svou cílovou zákaznickou skupinu, její chování, potřeby a preference v digitálním prostoru. Kdo jsou lidé, které se snažíte oslovit a přesvědčit je, aby se stali vašimi zákazníky?

Měli byste si také ujasnit marketingové kanály a taktiky, s jejichž pomocí budete svou cílovou zákaznickou skupinu oslovovat. Ve vaší strategii by neměla chybět sociální média, e-mailový marketing, optimalizace pro vyhledávače (SEO), reklama s platbou za kliknutí (PPC) a optimalizace pro mobilní zařízení. Oslovení potenciálních zákazníků je však teprve první krok. Je důležité, aby se na vašem webu cítili dobře a rychle našli veškeré potřebné informace. Je proto důležité zaměřit se i na tvorbu kvalitního obsahu a zkvalitnění uživatelské zkušenosti (UX).

Jak důležité jsou SEO a PPC jako součást digitální strategie?

Úspěšná digitální strategie by měla být co nejvíce komplexní – to znamená, že by všechny její části měly synergicky působit, navzájem se doplňovat a posunovat marketing firmy kupředu. Online strategie získávání zákazníků, jako jsou SEO, PPC, e-mailing či obsahový marketing mají všechny své silné a slabé stránky a nejlepším řešením je používat je k dosažení výsledků společně.

SEO je důležité, protože pomáhá zlepšit organickou (neplacenou) viditelnost webu ve výsledcích vyhledávání, a tím přivádí na web nové návštěvníky, zlepšuje povědomí o značce a generuje nové zákazníky. SEO je dlouhodobá strategie, která vyžaduje soustavné úsilí, ale může přinést trvalé a nákladově efektivní výsledky.

PPC oproti tomu umožňuje firmám, jako je ta vaše, oslovit potenciální zákazníky v okamžiku, kdy hledají konkrétní produkty nebo služby z vaší nabídky. I přesto, že za každého získaného návštěvníka musíte zaplatit, jde o nákladově efektivní, rychlý a flexibilní způsob, jak zvýšit návštěvnost webových stránek a generovat potenciální zákazníky. Své výkony v PPC totiž můžete efektivně měřit a vyhodnocovat, takže vždy dostanete přesně to, za co zaplatíte. PPC lze také použít k testování a ověřování úspěchů v oblasti SEO a může doplňovat SEO tím, že vyplní mezery v organické viditelnosti.

Další nezbytné součásti digitální strategie

Mezi další nezbytné součásti, které by ve vaší digitální strategii neměly chybět, patří i e-mailový marketing – v současné době poněkud neprávem opomíjený způsob získávání zákazníků. Poskytuje přímý a osobní způsob, jak oslovit lidi kteří mají zájem o vaše produkty a zajišťuje vysokou úroveň cílení a měření. E-mailový marketing lze využít k propagaci produktů a služeb, budování povědomí o značce i ke generování potenciálních zákazníků a prodejů.

Velice důležité je také uživatelská zkušenost (UX), tedy to, jak se lidé na vašem webu cítí. Uživatelská zkušenost je důležitá, protože ovlivňuje to, jak uživatelé vnímají webové stránky nebo aplikace a jak s nimi pracují. Pozitivní uživatelská zkušenost může vést ke zvýšení angažovanosti, loajality a množství konverzí, zatímco špatná uživatelská zkušenost může vést k frustraci a vysokému počtu odchodů. Návrh a výzkum UX jsou proto zásadními součástmi digitální strategie – jsou podkladem pro návrh a vývoj webových stránek a aplikací, které uživatelům poskytují bezproblémový a příjemný zážitek.

Při sestavování digitální strategie se obraťte na odborníky

Jak vidíte, sestavit úspěšnou digitální strategii není nic jednoduchého. Při jejím plánování a vytváření je proto nejlepší spolehnout se na profesionály, kteří vám pomohou se tohoto úkolu zhostit. Profesionální agentury mají týmy odborníků, kteří se specializují na digitální marketing a mají s vytvářením a realizací úspěšných digitálních strategií rozsáhlé zkušenosti. Disponují hlubokými znalostmi nejnovějších trendů, pokročilých technologií a osvědčených postupů, a mohou vám poskytnout cenné poznatky a doporučení k dosažení vašich obchodních cílů.

Dalším důvodem, proč nesestavovat digitální strategii sami, je objektivita a nezaujatost externího pohledu. Digitální agentury přinášejí pohled zvenčí, který může být velice cenný. Mohou pomoci identifikovat oblasti pro zlepšení, nové příležitosti k růstu a poskytnout doporučení, která jsou založena na datech, výzkumu a zkušenostech. Jednou z takových digitálních agentur je i brněnská agentura SEO Consult, která sdružuje špičkové odborníky z oborů SEO, placené PPC reklamy, copywritingu, e-mailového marketingu, PR, práce se zbožovými vyhledávači, tvorby webů, správy sociálních sítí a dalších oborů online marketingu. Pokud budete chtít, postará se vám i o vytvoření a publikaci obsahu na sociálních sítích.

Svěřit tvorbu digitální strategie profesionální agentuře je také prakticky vždy nákladově efektivnější. Agentury dosahují úspory díky rozsahu a mohou nabídnout účinnější a efektivnější řešení než interní tým, který může být navíc omezen časovými a rozpočtovými limity. Disponují také zdroji a nástroji, které jim umožňují efektivně zkoumat, analyzovat a realizovat digitální strategie. Dokážou poskytnout takovou úroveň odborných znalostí a podpory, která nemusí být možná přímo ve vaší firmě, a zajistí, aby vaše digitální strategie byla dobře propracovaná, komplexní a integrovaná s ostatními marketingovými a obchodními iniciativami vaší firmy.

Pokud vaše firma ještě nemá digitální strategii, je nejvyšší čas s ní začít

Digitální strategie je téma, které v současnosti řeší spousta firem. Nikdo se totiž nechce nechat předběhnout konkurencí, která se snaží získat vaše zákazníky pro sebe. V nesmlouvavém online prostředí totiž vítěz bere vše a na poražené se žádný ohled nebere. Vybudujte si proto robustní digitální strategii, která vám vytvoří pevný bod, o který se ve vašem byznysu budete moci opřít.