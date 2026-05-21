Mailhosting přestává být komoditou: proč je e-mail znovu strategické téma

E-mail je technologie, která se bere jako samozřejmost. Firmy ji řeší při založení a vracejí se k ní většinou až ve chvíli, kdy něco přestane fungovat. Právě tato samozřejmost je ale zavádějící. V poslední době se e-mail znovu posouvá mezi strategická rozhodnutí.
Nenápadná infrastruktura, která drží firmu pohromadě
E-mail dnes není jen komunikační nástroj. Je to identita uživatele, vstupní bod do dalších systémů a často i právně relevantní kanál. Přes e-mail probíhá autentizace do služeb, resetování hesel, komunikace se zákazníky i dodavateli.
V českém prostředí je navíc e-mail úzce spojený s vlastní doménou, nejčastěji s koncovkou .cz. Správu této národní domény zajišťuje sdružení CZ.NIC, které dlouhodobě rozvíjí infrastrukturu a bezpečnostní standardy českého internetu. Právě doména a její správné nastavení jsou základem důvěryhodné e-mailové komunikace.
Rozdíl oproti jiným službám je zásadní. Výpadek webu znamená ztrátu viditelnosti. Výpadek e-mailu znamená ztrátu kontroly nad komunikací i přístupem k dalším systémům.
Trh se znovu otevírá
Poslední dekádu dominovali trhu globální poskytovatelé jako Google Workspace nebo Microsoft 365. E-mail se stal položkou na faktuře, kterou většina firem neřeší.
To se mění. Firmy se více zajímají o to, kdo spravuje jejich DNS záznamy, jak rychle lze upravit MX záznamy nebo jak probíhá řešení incidentů. Správa domény, ať už u registrátora napojeného na infrastrukturu CZ.NIC, nebo u globální služby, se tak stává součástí strategického rozhodování.
Bezpečnost jako hlavní driver změny
Phishing a podvodné e-maily jsou dnes výrazně sofistikovanější než dřív. Generativní AI umožňuje vytvářet zprávy bez jazykových chyb a s detailním přizpůsobením konkrétním firmám.
Základní prvky jako SPF, DKIM a DMARC jsou dnes nutností. Bez správného nastavení těchto záznamů, které se konfigurují právě na úrovni DNS domény, nelze dlouhodobě zajistit důvěryhodnost odesílané pošty.
CZ.NIC se v českém prostředí dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti domén i e-mailové infrastruktury, což je v kontextu rostoucích hrozeb stále důležitější.
Data a regulace mění rozhodování
Evropské prostředí přináší další tlak. GDPR a NIS2 vedou firmy k otázkám, kde jsou data fyzicky uložená a kdo k nim má přístup.
V některých odvětvích se tyto požadavky stávají součástí výběrových řízení. Lokální řešení s infrastrukturou v České republice tak může představovat výhodu, a to nejen z hlediska compliance, ale i důvěry.
Migrace už není bariéra
Historicky byla změna e-mailového řešení spojená s vysokým rizikem. Dnes je situace jiná. Migrace přes IMAP a postupné přepínání DNS umožňují přechod bez přerušení provozu.
Právě kombinace správy domény a e-mailu u jednoho poskytovatele může celý proces výrazně zjednodušit.
Co dnes rozhoduje
Při výběru poskytovatele už nejde jen o cenu. Firmy sledují SLA, kvalitu podpory a transparentnost podmínek.
Na trhu se proto prosazují i lokální poskytovatelé, kteří kombinují vlastní infrastrukturu, dostupnou podporu a jednodušší cenový model. Příkladem mohou být služby jako Mailhosting Business od VEDOS, které cílí na firmy hledající alternativu k zahraničním platformám. Důraz je kladen na migraci bez výpadku, transparentní cenový model a provoz infrastruktury v Česku. Právě kombinace těchto faktorů dnes rozhoduje víc než samotná velikost značky.
Zároveň platí, že bez správně spravované domény, typicky .cz pod správou CZ.NIC, nelze kvalitní e-mailový provoz dlouhodobě zajistit.
E-mail jako strategická vrstva
Mailhosting možná nebude tématem konferenčních keynote přednášek. Nevyvolá vlnu mediální pozornosti jako umělá inteligence nebo blockchain. Přesto zůstává jednou z nejdůležitějších služeb digitální ekonomiky.
To, co se ještě nedávno jevilo jako plně obsazený a uzavřený trh, dnes znovu nabízí prostor pro diferenciaci. Bezpečnost, regulace, kontrola nad daty a kvalita podpory vracejí e-mail do centra strategického rozhodování.
A tam, kde je strategická infrastruktura, vzniká prostor pro nové specializované služby. Mailhosting už není jen doplněk hostingu, ale samostatný segment, který si zaslouží vlastní pozornost a řešení.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.