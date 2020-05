 »   »  Mají teď firmy, které fungují v cloudu, náskok před ostatními?

Zatímco „offline“ svět se v polovině března téměř zastavil, ten onlinový se točil dál. A v některých odvětvích i rychleji než dřív. Třeba online prodejci drogerie v Itálii hlásili v prvních dnech krize 158% nárůst nákupů, online obchody s farmaceutickými přípravky 112 % a 15% růst hlásili i online prodejci oblečení.

Posun ve vnímání kritičnosti aplikací

Z původně nekritických aplikací, jako jsou web nebo e-shop, se i v Česku doslova přes noc staly pro mnoho firem jediné prodejní kanály, a tedy klíčové aplikace. Náskok získaly firmy, které dokázaly okamžitě reagovat na změny. Často tedy ty, které mají firemní aplikace v cloudu.





Ani dnes ale není flexibilita jediným důvodem pro cloud. Výhodou je i vysoká dostupnost a spolehlivost služby, nadstandardní zabezpečení firemních dat a jejich rychlá obnova ze zálohy v případě potřeby. Proto do cloudu převádějí aplikace i firmy, které mají dost financí i lidských zdrojů na to, aby si řešili IT interně a na vysoké úrovni.

Firmy v cloudu jsou stabilní nejen z pohledu výpadků infrastruktury, ale i z pohledu lidských zdrojů. Což je v době „karanténní“ pro mnoho manažerů klíčové téma. Zatímco IT ve firmách často stojí a padá (někdy i doslova) s jediným člověkem, důvěryhodný poskytovatel má vyřešenou zastupitelnost lidí a zavedené procesy, které pamatují i na krizové scénáře.





Firmy v cloudu jsou stabilní nejen z pohledu výpadků infrastruktury, ale i z pohledu lidských zdrojů. Což je v době „karanténní" pro mnoho manažerů klíčové téma. Zatímco IT ve firmách často stojí a padá (někdy i doslova) s jediným člověkem, důvěryhodný poskytovatel má vyřešenou zastupitelnost lidí a zavedené procesy, které pamatují i na krizové scénáře.





Šetřit náklady je nutné více než kdykoliv dříve

V situaci, kdy nikdo neví, co se bude na trhu dít za měsíc nebo rok, firmy v cloudu nemusí dělat velká investiční rozhodnutí týkající se nákupu hardwaru a softwaru, zatěžující firemní účetnictví na několik let dopředu. I samotný provoz virtualizovaných serverů je pro mnoho firem výrazně levnější než on premise řešení. Podle analýz společnosti O2 můžou náklady klesnout až o 40 %, pokud firma „jenom“ přejde na cloud. V případě, že firma zároveň výpočetní výkon aktivně řídí a dimenzuje, může být úspora oproti vlastním serverům i více než 60 %.

Přechod na cloud s sebou nenese jen finanční benefity, ale i další výhody.

Které situace spouštějí úvahy o cloudu nejčastěji? Typickým spouštěčem je dosluhující hardware a software, některé firmy spojují přechod se stěhováním nebo fúzí. Cloud je často využívaný i jako testovací prostředí pro nové systémy a aplikace – a stejně často v něm firma aplikaci ponechá i pro ostrý provoz. A cloud je samozřejmě smysluplné řešení pro všechny firmy, které se pohybují na trzích s rychlým vývojem.

Cloud byl pro mnoho firem téma už dříve. A dá se předpokládat, že aktuální situace a zkušenosti, které firmy nasbírají, přechod některých z nich ještě urychlí. Ostatně se říká, že současná situace udělala pro digitalizaci firem během několika týdnů to, co nezvládly stovky najatých manažerů za posledních několik let.

