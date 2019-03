 »   »  Malé firmy, velké věci: S umělou inteligencí to jde!

Změna klimatu stále zůstává možná největší nevyřešenou výzvou, ale situaci mohou změnit nové iniciativy využívající technologie založené na datech, jako je umělá inteligence. Řešení na bázi umělé inteligence, která pomáhají zlepšovat náš život, vznikají po celém světě. Například zrakově postiženým pomáhá s rozpoznáváním okolí bezplatná zvuková aplikace Seeing AI, farmářům umožňuje analýza dat zvýšit udržitelnou výrobu potravin a lékařům zase speciální algoritmus vymodeluje virtuální tvář, díky níž dokáží zdokonalit operace dětí.

Do svých priorit zahrnula využívání umělé inteligence pro start-upy a vědce například i Evropská komise. Jejím cílem je, aby AI fungovala pro dobro lidstva. A do podobných projektů se zapojují i velké technologické firmy.

Pomoc potřebným i oceánům

Společnost Microsoft na konci roku 2018 představila granty nazvané AI pro dobrou věc. I zde je cílem podpořit nápady kreativních firem i jednotlivců z celého světa na zlepšení života lidí se speciálními potřebami či pomoc s hospodařením s trvale udržitelnými zdroji. Už dnes firma spolupracuje na projektech, jež využívají umělou inteligenci při řešení důležitých výzev spojených s ekologií – dobře známý je například holandský projekt Čištění oceánů, který simuluje pohyb odpadu po vodní hladině a pomáhá ho tímto způsobem odstraňovat.

Slovenský „klimatický déšť“

Velice úspěšná je také spolupráce s týmem odborníků ze Slovenska. Jde o start-up Rain for Climate, který zatím jako jediná společnost v rámci Česka a Slovenska získala grant Microsoftu ve formě přístupu k nejnovějším technologiím. Vědecký tým start-upu zjistil, že za klimatickými změnami a globálním oteplováním nestojí pouze vysoká produkce CO2, ale i to, že planetu dlouhodobě vysušujeme. Start-up nyní vyvíjí vlastní unikátní systém, jak pomocí analýzy dat z dronů problém s odvodňováním řešit.

Tým z Velkého Záluží, které leží nedaleko Nitry, dokáže díky vyhodnocování velkých dat obnovit vodní cykly, a zamezit tak přehřívání a vysušování naší planety. Přestože startupová firma existuje oficiálně pouze rok, na vědeckém modelu pracuje její tým už tři desetiletí. Zakladatel Rain for Climate Michal Kravčík kolem sebe shromáždil vědce, ekology, hydrology, podnikatele i vládní agentury, aby společně vytvořili plán na obnovu stability klimatu. „Průzkum, na kterém jsme roky pracovali, ukázal, že za klimatickými změnami nestojí jen vysoká produkce skleníkových plynů, ale zejména desertifikace – vysušování planety člověkem. Podle analýz máme zhruba pět let na to, abychom začali jednat, jinak bude ekosystém nenávratně narušen,“ upřesňuje Vlado Zaujec, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Rain for Climate.

„Na zvrácení klimatické změny bude potřeba udělat úpravy území na celém světě. Je to běh na dlouhou trať, ale při rozsáhlejším sběru dat a následné revitalizaci ekosystémů můžeme stabilizovat globální klima. Každý metr čtvereční se počítá,“ upřesňuje Vlado Zaujec.

Nebát se začít

K iniciativě se postupně přidávají další vědci a univerzity z celého světa, kteří chtějí pomoci se zachováním našeho životního prostředí. Díky umělé inteligenci a její schopnosti rozumět, rozpoznávat i vyhodnocovat bude projektů na ochranu životního prostředí i řešení usnadňujících život lidem s hendikepem, jen přibývat. Převod řeči na text v reálném čase, schopnost počítačového vidění a funkce prediktivní textové nápovědy jsou jen některými příklady toho, jak umělá inteligence už dnes pomáhá znevýhodněným. A slovenský start-up Rain for Climate zase ukazuje, jak se malá firma z malého městečka na Slovensku dokáže díky velkému nápadu a cíli prosadit ve světě. A snad ho i pomůže zachránit.

Umělá inteligence pro dobrou věc – grantový program společnosti Microsoft, je určen pro všechny vývojáře, startupy, studenty a odborníky přes data, kteří používají umělou inteligenci k řešení největších problémů naší společnosti. Momentálně probíhá mimořádná výzva AI for Good Idea Challenge, kam mohou vývojáři, studenti i datoví odborníci přihlásit své nápady a myšlenky, jejichž cílem je zlepšit život kolem nás. Termín přihlášek je 24. dubna 2019. Hodnotící komise bude při hodnocení přihlížet z 50 % originalitě dopadu myšlenky, z 20 % proveditelnosti a z 30 % možnosti implementace nápadu. Microsoft přináší pro zájemce inspiraci, jaké možnosti nabízí platforma umělé inteligence.