Lupa.cz  »  Články  »  Malý, chytrý, dostupný a navíc v cloudu!

Malý, chytrý, dostupný a navíc v cloudu!

Asseco Solutions
Autor: Asseco Solutions
Jste majitelem malé firmy nebo jste živnostník? Pak právě pro vás je zcela ideální služba Helios EasyCloud.
Dnes
pr článek

Sdílet

Ještě relativně donedávna platilo, že jakožto živnostník nebo majitel malé, začínající firmy vlastně nepotřebujete žádný podnikový informační systém. Tužka, papír, mobil, excelovská tabulka a jedna šikovná paní účetní. To bylo vše, co jste, kromě svých vlastních schopností v daném oboru, potřeboval. Avšak, jak se říká, čas trhl oponou, a i živnostník potřebuje softwarového pomocníka, který ho podpoří v boji s konkurencí.

Asseco SolutionsAutor: Asseco Solutions

A právě takovým pomocníkem je Helios EasyCloud, informační systém určený právě pro malé firmy a živnostníky. Často je prezentován jako „startovací“ systém pro ty, kterým už nestačí tabulky v Excelu. Hlavní výhodou je, že jde o plnohodnotný, ale cenově dostupný systém, který lze v budoucnu snadno rozšířit na vyšší verzi ERP – Helios Inuvio.

Nechcete-li řešit údržbu systému, udržovat vlastní infrastrukturu, a hlavně si systém pořídit za jednorázovou platbu, je pro vás ideálním řešením informační systém v cloudovém prostředí. A právě takové řešení nově nabízí společnost Asseco Solutions, producent systémů Helios.

Můžete se pohodlně soustředit na své podnikání a zároveň využívat bezpečný, flexibilní a vždy dostupný informační systém formou služby,“ radí Daniel Štěrba, produktový manažer v Asseco Solutions.

Když budete potřebovat, poroste

Systém Helios EasyCloud je modulární a obsahuje všechny základní agendy potřebné pro chod firmy. Nabízí různé balíčky, jako je Helios EasyCloud Komplet, Helios EasyCloud Ekonomika a Helios EasyCloud Obchod, které se liší obsaženými moduly.

Mezi jeho hlavní funkce, které jsou pro většinu podnikatelů dnes již nepostradatelné, patří Účetnictví, Sklady a řízení zásob, Fakturace a bankovní operace, Mzdy (s možností rozšíření pro větší počet zaměstnanců), Majetek a kniha jízd a v neposlední řadě též Reporting a manažerské vyhodnocování.

Uživatelé systému oceňují zejména jeho přehlednost, funkčnost a možnost růstu se systémem.

(Nejen) bezpečné a rychlé spuštění

Helios EasyCloud je ideální pro začínající podnikatele, živnostníky, malé firmy, start-upy, pro všechny firmy hledající úsporné a bezpečné řešení s možností rychlého spuštění.

Asseco SolutionsAutor: Asseco Solutions

Cílem Helios EasyCloud je umožnit svým uživatelům rychle a snadno začít systém využívat a eliminovat vysoké počáteční investice,“ říká Daniel Štěrba a dodává: „Máte tak k dispozici vždy aktuální informační systém odpovídající platné legislativě. Současně můžete zapojit až pět spolupracovníků. V budoucnu pak můžete snadno přejít na vyšší verzi informačního systému Helios. A co je na tom nejlepší? Ušetřené finance můžete investovat do rozvoje svého podnikání!“

Služba je provozována na osvědčeném cloudovém řešení a rychlost jejího spuštění se počítá v řádu hodin.

Helios EasyCloud zahrnuje všechny potřebné licence pro běh systému a splňuje důležité licenční podmínky výrobců softwaru. Kromě samotné licence Heliosu Easy tak máte k dispozici i další licence, které by jinak bylo třeba řešit samostatné.

Aktualizace systému Helios EasyCloud řešíme my v Asseco Solutions. Vy prostě pracujte, kdykoliv a kdekoliv chcete,“ doplňuje Daniel Štěrba.

Data v bezpečí

A jako v současné době u všeho, co se jakkoli týká dat, prioritou systému Helios EasyCloud je bezpečnost. Spojení mezi uživatelem a datovým centrem je vždy šifrováno (VPN).

„Vaše data jsou denně automaticky zálohována. Využívaná datová centra jsou umístěna na území ČR a splňují všechny technologické a bezpečnostní požadavky, využíváme datová centra navržená podle normy TIER III,“ uzavírá Daniel Štěrba.

Dále u nás najdete

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).