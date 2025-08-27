Malý, chytrý, dostupný a navíc v cloudu!

Ještě relativně donedávna platilo, že jakožto živnostník nebo majitel malé, začínající firmy vlastně nepotřebujete žádný podnikový informační systém. Tužka, papír, mobil, excelovská tabulka a jedna šikovná paní účetní. To bylo vše, co jste, kromě svých vlastních schopností v daném oboru, potřeboval. Avšak, jak se říká, čas trhl oponou, a i živnostník potřebuje softwarového pomocníka, který ho podpoří v boji s konkurencí.
A právě takovým pomocníkem je Helios EasyCloud, informační systém určený právě pro malé firmy a živnostníky. Často je prezentován jako „startovací“ systém pro ty, kterým už nestačí tabulky v Excelu. Hlavní výhodou je, že jde o plnohodnotný, ale cenově dostupný systém, který lze v budoucnu snadno rozšířit na vyšší verzi ERP – Helios Inuvio.
Nechcete-li řešit údržbu systému, udržovat vlastní infrastrukturu, a hlavně si systém pořídit za jednorázovou platbu, je pro vás ideálním řešením informační systém v cloudovém prostředí. A právě takové řešení nově nabízí společnost Asseco Solutions, producent systémů Helios.
„Můžete se pohodlně soustředit na své podnikání a zároveň využívat bezpečný, flexibilní a vždy dostupný informační systém formou služby,“ radí Daniel Štěrba, produktový manažer v Asseco Solutions.
Když budete potřebovat, poroste
Systém Helios EasyCloud je modulární a obsahuje všechny základní agendy potřebné pro chod firmy. Nabízí různé balíčky, jako je Helios EasyCloud Komplet, Helios EasyCloud Ekonomika a Helios EasyCloud Obchod, které se liší obsaženými moduly.
Mezi jeho hlavní funkce, které jsou pro většinu podnikatelů dnes již nepostradatelné, patří Účetnictví, Sklady a řízení zásob, Fakturace a bankovní operace, Mzdy (s možností rozšíření pro větší počet zaměstnanců), Majetek a kniha jízd a v neposlední řadě též Reporting a manažerské vyhodnocování.
Uživatelé systému oceňují zejména jeho přehlednost, funkčnost a možnost růstu se systémem.
(Nejen) bezpečné a rychlé spuštění
Helios EasyCloud je ideální pro začínající podnikatele, živnostníky, malé firmy, start-upy, pro všechny firmy hledající úsporné a bezpečné řešení s možností rychlého spuštění.
„Cílem Helios EasyCloud je umožnit svým uživatelům rychle a snadno začít systém využívat a eliminovat vysoké počáteční investice,“ říká Daniel Štěrba a dodává: „Máte tak k dispozici vždy aktuální informační systém odpovídající platné legislativě. Současně můžete zapojit až pět spolupracovníků. V budoucnu pak můžete snadno přejít na vyšší verzi informačního systému Helios. A co je na tom nejlepší? Ušetřené finance můžete investovat do rozvoje svého podnikání!“
Služba je provozována na osvědčeném cloudovém řešení a rychlost jejího spuštění se počítá v řádu hodin.
Helios EasyCloud zahrnuje všechny potřebné licence pro běh systému a splňuje důležité licenční podmínky výrobců softwaru. Kromě samotné licence Heliosu Easy tak máte k dispozici i další licence, které by jinak bylo třeba řešit samostatné.
„Aktualizace systému Helios EasyCloud řešíme my v Asseco Solutions. Vy prostě pracujte, kdykoliv a kdekoliv chcete,“ doplňuje Daniel Štěrba.
Data v bezpečí
A jako v současné době u všeho, co se jakkoli týká dat, prioritou systému Helios EasyCloud je bezpečnost. Spojení mezi uživatelem a datovým centrem je vždy šifrováno (VPN).
„Vaše data jsou denně automaticky zálohována. Využívaná datová centra jsou umístěna na území ČR a splňují všechny technologické a bezpečnostní požadavky, využíváme datová centra navržená podle normy TIER III,“ uzavírá Daniel Štěrba.