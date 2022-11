Mapování firemních datových toků, jak je využít ve své firmě?

„Data mají v dnešní době hodnotu zlata a já se domnívám, že i vyšší. Ať už jde o firmu s 5 nebo 500 tisíci zaměstnanci – každá organizace je definovaná prostřednictvím byznys procesů. Žádné procesy ale nefungují bez dat. Data jsou jejich vstupem i výstupem. Jsou klíčovým artefaktem pro fungování každé společnosti a musíme se tak k nim chovat,“ říká zakladatel úspěšného česko-amerického start-upu Manta Tomáš Krátký.

Manta je tvůrcem unikátního systému pro mapování firemních datových toků, který již dávno překročil hranice kontinentů. Nabízí chytré řešení na jedno kliknutí a výsledky, které jsou jasné, přehledné a transparentní.

Inteligentní řešení, které vnáší do chaosu řád

Manažer nebo finanční analytik má před sebou velmi často report, ze kterého se snaží vyčíst potřebné informace. Je to spousta grafů a tabulek plných čísel a u každého je důležité vědět, jak se spočítalo, odkud data pro výpočet přitekla a jak jim lze věřit. Odpovědět na tyto otázky je v současnosti extrémně těžké právě proto, že infrastruktura, kterou společnosti budují pro zpracování dat, je velice složitá. Zodpovědět i jednoduchou otázku typu, jak se spočítalo určité číslo v reportu nebo jak může změna v jednom systému ovlivnit systémy ostatní, je záležitost na dny, ale spíše na týdny až měsíce. Manažer či analytik ale řeší podobné otázky stokrát za den, protože na základě dat dělá rozhodnutí. MANTA je nástroj, který staví práci s daty a jejich využití do zcela jiného světla.

MANTA je odpověď

Podíváte se do MANTY a vidíte políčko v reportu a všechny jeho detaily – jak do něj data přesně dotekla i jak se uvedené číslo spočítalo. Jednoduše, jasně a přehledně. To je obrovská přidaná hodnota, která hraje velkou roli pro compliance, regulatoriku, pro běžný management reporting, pro cokoliv, kde důvěra v data hraje klíčovou úlohu. MANTA vám dá odpověď jedním kliknutím i na otázku, jak se změna dat projeví napříč firmou. Kliknete a okamžitě vidíte všechny kauzality bez ztráty času a energie desítek dalších kolegů.