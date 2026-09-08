Média a značky bojují o pozornost. CIF ukáže, jak se mění publikum i role AI

Mladší publikum mění způsob konzumace médií, umělá inteligence zasahuje do vyhledávání i tvorby obsahu a hranice mezi televizí, digitálem a dalšími reklamními kanály se stále více stírají. Jak se v novém prostředí prosadit, získat pozornost uživatelů a investovat do médií tak, aby to dávalo smysl značce i byznysu?
Právě na tyto otázky se zaměří letošní Czech Internet Forum, které přivede na jedno místo zástupce velkých českých mediálních domů, marketingové odborníky, datové analytiky i novinářské osobnosti. 21. ročník konference se uskuteční 3. listopadu v pražském Hotelu Duo.
Do 30. září můžete pořídit vstupenky za zvýhodněnou cenu Early Birds.
Jak získat generaci Z a Alfa
Jedním z hlavních témat bude proměna konzumace médií mladé generace. Tomáš Hynčica z ResSOLUTION Group a Tereza Šimečková z Admosphere Time se zaměří na chování generací Z a Alfa.
Na jejich vystoupení naváže Velká mediální debata o tom, jak tvořit média a obsah budoucnosti. Petra Fonda z BurdaMedia Extra, Daniel Grunt z TV Nova, Matěj Hušek ze Seznam.cz a Lukáš Kubát z FTV Prima budou diskutovat o tom, jak mohou velká média oslovit publikum, které velkou část času tráví na sociálních sítích a očekává obsah přizpůsobený svým zájmům.
Řeč bude o krátkých videích, podcastech, Connected TV i „tiktokizaci“ obsahu, ale také o tom, jak využívat doporučovací algoritmy a AI, a přitom neztratit autenticitu. Debatu bude moderovat šéfredaktor DigiZone.cz Filip Rožánek.
Televize nekončí. Mění se způsob, jak ji využívat
Jakou roli dnes v mediálním mixu hraje klasická televize a kdy už dává větší smysl Connected TV? Vojtěch Lambert z LCG New Media ukáže, jak vypadá rozdělení českého trhu mezi lineární a Connected TV, kdy jednotlivé přístupy využít a kdy je naopak kombinovat. Přidá také zkušenosti z konkrétních kampaní LCG New Media a Spotera.
Na fragmentaci mediálního prostředí se z jiného úhlu podívají Marek Pohanka a David Sedliský z Adformu. Uživatel během jediného dne přechází mezi televizí, mobilem, desktopem, audiem a digitálními obrazovkami, značky však jednotlivé kanály často stále plánují a vyhodnocují odděleně. Jejich přednáška ukáže, jak pomocí omnichannel přístupu propojit mediální plánování, data a cíle do jedné komunikace.
A konkrétní pohled zadavatele přinese Kristýna Rakovská z Niceboy. Na případové studii kampaně „Ahoj, tady Niceboy“ ukáže cestu od insightu a kreativy přes mediální strategii až po obsah pro jednotlivé kanály. Součástí budou také první výsledky brandového výzkumu a data o tom, jak se kampaň propsala do obchodních výsledků značky.
Nestačí být vidět na Googlu. Co o vaší značce ví AI?
Umělá inteligence zasahuje nejen do produkce obsahu, ale také do toho, které firmy a značky se vůbec dostanou do odpovědí AI vyhledávačů.
Petr Princ ze společnosti SkupinaKlik.cz vysvětlí, proč kvalitní web a obsah samy o sobě nestačí. AI podle něj pracuje se značkami jinak než klasické vyhledávání – roli hrají entity, citace, autorita nebo sentiment. Ukáže proto konkrétní možnosti, jak autoritu značky budovat a zvýšit šanci, že ji budou AI nástroje ve svých odpovědích zohledňovat.
Ještě praktičtější pohled na AI nabídne Lucie Hrdinová z WPP Media, která představí zkušenosti s vlastním „AI content týmem“. Trend watcher, hlídač originality, generátor nápadů nebo kritický seniorní kolega – i tak mohou v praxi fungovat specializovaní AI asistenti a agenti.
Vedle toho, co už dnes zvládnou, ukáže také slepé uličky, do kterých její tým při práci s nimi narazil. A otevře otázku, jak se kvůli AI musí měnit schopnosti obsahových specialistů a manažerů, pokud nechtějí místo kvalitního obsahu produkovat jen další „AI slop“.
Výkon nestačí, pokud publikum médiu nevěří
Jinou stránku digitální reklamy otevře Tomáš Řehák z Kuráž Media. Reklamní trh umí optimalizovat cenu, zásah i výkon, podle něj však stále nedostatečně pracuje s jednou zásadní hodnotou – důvěrou.
Ukáže, proč se vedle brand safety začíná stále více mluvit také o brand trust, proč roste význam pozornosti coby reklamní metriky a jak může kvalita prostředí, ve kterém se značka objevuje, ovlivnit výsledný efekt kampaně.
Šest set českých médií pod datovým mikroskopem
Do samotné struktury českého online mediálního prostoru se ponoří Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Představí analýzu textů z více než šesti set online zdrojů, která zkoumá podobnosti a rozdíly mezi českými médii, polarizaci a mainstreamizaci témat, emoce i opakující se obsahové vzorce.
Pomocí dendrogramů, heatmap a síťové analýzy ukáže nejen vzájemné vzdálenosti médií, ale také automatizované redakční rutiny nebo naopak charakteristické autorské styly.
Václav Moravec o médiích i cestě k vlastnímu projektu
Samostatným bodem programu bude rozhovor s Václavem Moravcem, který po více než dvou desetiletích v České televizi rozjel vlastní placenou mediální platformu Moravec.cz.
Se šéfredaktorem Lupa.cz Davidem Slížkem bude mluvit o změnách v českých médiích včetně těch veřejnoprávních, o proměně role novináře i o zkušenostech s budováním vlastního mediálního projektu založeného na předplatném.
Czech Internet Forum tak letos propojí témata, která spolu stále těsněji souvisejí: boj o pozornost publika, proměnu mediálních formátů, nástup AI, efektivitu reklamních investic i důvěryhodnost médií. Vedle trendů nabídne konkrétní data, zkušenosti a případové studie firem, které už nové přístupy zkoušejí v praxi.
Program konference Czech Internet Forum a seznam řečníků najdete na jejím webu. Registrovat se za zvýhodněnou cenu Early Birds můžete do 30. září.
Partnery konference jsou Adform, LCG New Media a Teads. Mediálním partnerem je MediaGuru, produktovým partnerem pak EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.