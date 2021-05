Milujete abstrakci, ale nevíte, jak ji správně zařadit do interiéru? Máme pro vás skvělý tip

Také milujete návštěvy galerií se současným uměním a chtěli byste si stejnou atmosféru vytvořit i doma? Máte však dojem, že to jednoduše nebude kvůli všem těm křiklavým a geometrickým vzorům možné, aniž byste kompletně proměnili tvář svého bydlení?

Pak vám dnes prozradíme malé tajemství. Není totiž nutné začínat přímo od píky, když to můžete vzít jednoduše pěkně „od prostředka.“

Eklektický styl – seznamte se s výjimečným svě tem designu

Spojuje v sobě různá historická období i styly, a přitom je tak prostý ve své jednoduchosti, že si ho osvojí úplně každý. Ano, přesně takový je oblíbený eklektický styl. Na první pohled působí spíše abstraktně, jako malba od Dalího nebo Picassa, ovšem dáte-li mu řád, potěší vás svou nevšedností na každém kroku.

Díky němu se tak každý domov může proměnit v malou galerii. Šikovná fototapeta abstrakce do vašeho bytu pozve stejně nenásilně, jako kdybyste si totéž dopřáli třeba na textilním přehozu nebo dlažbě v koupelně. Ovšem pozvání je také třeba udržet v těch správných mezích, jinak se lehký večerní raut a koketování s neznámem snadno zvrhne v psychedelický mejdan. Doslova.Jak tomu tedy předejít?

Kolik období můžete beztrestně mísit mezi sebou?

Rádi bychom vám řekli, že eklektický styl nemá hranice. Že vedle sebe klidně můžete vystavit porcelánové rokoko, barokní zlato, industriální strohost a domáckou pohodu retro interiéru. A ve skutečných rukách profesionála by tomu tak opravdu být mohlo. Ovšem co je dovoleno pánovi, nebývá dovoleno kmánovi – to nás učili už ve škole.

Naše doporučení tedy ponese číslo 2. Alespoň pro začátek. Dva styly – ne více. Dvě různá historická období, dva odlišné důrazy na harmonii a ucelený vzhled. A jakmile se v eklektismu trochu rozkoukáte, můžete si klidně naložit na bedra o něco větší porci nevšednosti.

Začínáme s eklektismem krok za krokem

Podívejme se teď na návod pro začátečníky. Představte si, že vás v obchodě zaujala fototapeta abstrakce určená do ložnice. Její barvy uklidňují, nápadité spirály vás snadno unesou někam do zapomnění a ke krásným snům… Ale co dělat, když se k žádnému jinému vybavení v místnosti nehodí? Jednoduše to změňte.

Vyberte si jeden z jejích ústředních motivů (třeba právě vhodné spirály) a porozhlédněte se po současném vybavení vašeho domu či bytu. Hledejte stejný odstín modré nebo obdobný tvar. Tyto předměty pak přeneste do ložnice a vhodně je rozmístěte. Pokud doma nic podobného nenajdete, popusťte uzdu své kreativitě. Není problém vyšít na polštář podobný motiv například ze stuh nebo pořídit do ložnice konečně dlouho vyhlížené závěsy – ovšem v té správné barvě.

Shlédněte se ovšem spíše v jednoduchosti. Samotná fototapeta s abstrakcí by měla vyniknout na holé stěně – nejlépe bez jakýchkoliv dalších doprovodných prvků (poliček, vypínačů apod.). A samozřejmě jí vždy sluší jednobarevné pozadí, byť nemusí být nutně bílé.

S čím se nejl é pe propojuje abstrakce

S obdobnými motivy se nejlépe snoubí jistá „hrubost.“ Letmo omítnuté stěny nebo dokonce jen oškrábané cihly. Masivní nábytek z poctivého dřeva, elegantní linie jednoduchých přírodních motivů… Takže moderní abstraktní styl můžete bez uzardění snoubit s prvky industrialismu, Hygge, Japandi nebo klidně i s těmi rustikálními.

Ale jak jsme už řekli výše – vyberte si pouze jeden z nich a vzájemně je slaďte. Ale ne příliš., ústředním motivem eklektismu je totiž vždycky kontrast – historický, časový i materiálový. Zatímco některé prvky musí najít společnou notu, jiné se bez okolků rozejdou za zcela odlišnými cíli.

Vaše abstrakční fototapeta se tak může klidně skvět nad starožitnou komodou po babičce, veskrze moderním gaučem obléknutým do kůže nebo lavicí vyřezávanou ze severské borovice. Pokud jí dopřejte vhodné společníky v podobě odpovídajících doplňků a pečlivě vybraných dekorací, vynikne v jakékoliv kompozici. Však uvidíte sami.