Milujete vytváření vlastních elektronických zařízení? Vsaďte na nestárnoucí Raspberry

Velká konkurence

Během promýšlení vašeho dalšího projektu se nejspíše rozhodujete mezi třemi nejčastějšími vývojovými platformami, mezi které patří Raspberry, Arduino a svou porci obdivovatelů má také Espressive. Každá ze zmíněných možností má samozřejmě své četné klady, stejně jako některé zápory. Nejzajímavějších vlastností se však dočkáte u první kategorie.

Právě Raspberry Pi a Raspberry Pi zero přichází se sedmi opravdu šikovnými počítači, které stojí za to zahrnout do svých prací. V čem tkví jejich benefity? Hlavním bodem zájmu je zajisté komplexnost operačního systému umožňující provádět složitější výpočetní operace, a tak není problém je použít pro namáhavé projekty. Určitě vás potěší i jednoduchá komunikace s internetem a poskytnutí velké spousty programovacích jazyků. Jak jsme již řekli, pro náročnější zařízení je Raspberry skvělou volbou.

Kde jej koupit?

Velmi oblíbeným dodavatelem se širokým výběrem jednotlivých produktů i sad je obchodník se stránkami laskakit.cz. Tento e-shop je veden milovníky bastlení, kteří díky svým znalostem dokáží přesně identifikovat ty nejzajímavější pomůcky a nabídnout je každému. Podívejte se do jejich obchodu, prohlédněte si inventář a přesvědčte se na vlastní oči. Pokud nenajdete vámi hledané zboží, určitě se nebojte ozvat a domluvit si jeho objednání. Po koupi se dočkáte velmi rychlé expedice, takže budete moci brzy začít pracovat.