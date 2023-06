Miroslav Jombík: Náš CDESK dokáže automatizovat firemní procesy

Na trhu je mnoho podobných řešení, v čem jsou výhody CDESK?

Ano, z pohledu funkčnosti je několik řešení, která obvykle dobře fungují pro jeden typ agendy. helpdesk – tikety, maily, asset management nebo ekonomické výkazy, ale potřebnou související funkcionalitu buď nemají, nebo je slabě propracovaná.

Pro koho je CDESK určen, kdo je jeho typický uživatel?

CDESK je nejužitečnější pro ty, jejichž činnosti mají základ v požadavcích, v tiketech. Mohou využít i funkcionalitu mnoha doplňujících modulů samostatně, ale plné využití CDESKu spočívá právě v synergii mezi modulem požadavku a ostatními moduly.

Může CDESK použít efektivně malá firma, nebo i velký korporát?

CDESK ve třetí generaci má zvládnuté scénáře jak pro malé firmy, tak pro velké společnosti. CDESK byl ve 2.generaci produktem pro SMB (malé firmy), ale zájem o produkt nám ukázal, že se mu může dařit i ve velkých podnicích. K tomu bylo zapotřebí přepracování jádra a proto vznikla 3.generace. Výrazně stoupla flexibilita v konfiguraci, propracovala se oprávnění, přidaly se režimy fungování na oddělení. Stále však myslíme na jednoduchost nasazení a použití. Menší firma z pokročilých funkcí využije méně a jen ty, které potřebuje. Tato firma pak vnímá, že má jednoduchý produkt s dobrou funkcionalitou. Naopak ve velkých firmách se používá větší množství pokročilých funkcí.

Jde v CDESKu především o digitalizaci procesů a dostatečnou podporu pro klienty?

Základním cílem je zachytit rozdrobené informace v e-mailech, excelovských souborech, nebo papírech. Tyto informace pak vložit do jednotné evidence a nabídnout dostatečně pohodlné rozhraní tak, aby uživatel vnímal jednodušší a digitální zpracování, které je jednoznačně přínosem.

Na jakých platformách dokáže CDESK pracovat?

CDESK je primárně webová aplikace. Je ale dostupná také jako mobilní aplikace pro platformy IOS a Android pro vybrané činnosti. K tomu existuje pro platformu MS Windows CDESK Desktop klient s funkcemi zaměřenými na operativní řešení požadavků. S jeho pomocí umí řešitel lépe využít levnější licenci CDESK Silver. Má dokonce i pár funkcí, které na webovém rozhraní zatím nejsou. Například je zde editace přímo ze seznamů v tabulkové formě, kterou ocení klient zejména při asset managementu (Konfigurační databáze CMDB), na širokých obrazovkách zase detail záznamu na pravé straně, zobrazení všech diskusních příspěvků v jednotném zobrazení.

Říkali jste, že se CDESK dá přizpůsobit potřebám klienta?

Již v základu nabízí velké množství nastavení, kterými lze přizpůsobit funkce a prostředí CDESKu. Pokud jsou požadovány specifické funkcionality, doporučujeme zvážit realizaci přes externí aplikaci komunikující přes API a do CDESKu se integrují ovládací prvky ke spuštění této aplikace. V případě funkcionalit, které jsou využitelné pro širší okruh uživatelů, vždy zvažujeme, že je zapracujeme i přímo do CDESK produktu s návrhem ceny.

Jak byste definovali srovnání s konkurencí?

Konkurenční software, které již mají dobře rozvinutou funkcionalitu jsou výrazně dražší, protože se snaží prodat balíčky řešení. Z dražšího balíčku však obvykle potřebuje klient jen jednu funkcionalitu, ale musí ji platit pro všechny uživatele v řešení. V našem řešení účtujeme jen počty a moduly, které v daném měsíci využije.

Je tedy vaší výhodou i cena? Máte také přístup zdarma, resp. na zkoušku?

Myslíme si, že máme výhodnou cenu z několika důvodů. Funkcionalita, která je v základních licencích, je vůči jiným systémům velmi bohatá. Jako příklad uvedu SLA funkcionalitu. U nás je v základu, v mnoha jiných systémech je zpřístupněna často až za dvojnásobek ceny. Zpoplatněni jsou pouze uživatelé, kteří aktivně spravují údaje v systému, ale zákaznické účty, resp. účty pro koncové uživatele, jsou zdarma. Klient má možnost náš software testovat zdarma, nabídneme mu bezplatně úvodní konzultaci.

Které z balíčků bronze, silver a gold je klienty nejoblíbenější?

Nejoblíbenější placené licence jsou CDESK GOLD licence. Dávají volnost ve využívání produktu. Nejvíce licencí je CDESK BRONZE, což jsou přístupy zdarma pro zákazníky nebo koncové uživatele. Je to logické, jelikož několik pracovníků dokáže obsloužit velké množství koncových uživatelů. Není výjimečné, když je 300× více CDESK BRONZE než CDESK GOLD. Hlavně v prostředích, kde se zákaznické účty vytvářejí automaticky, například propojením s Active Directory.

Může mobilní aplikace pracovat i bez připojení k internetu?

CDESK je vyvíjen k poskytování servisních prací v terénu i pro místa, kde internet není nebo je velmi pomalý. Obzvlášť, pokud se pracuje v podzemních prostorách, nebo odlehlých lokalitách. Aplikace bez připojení, umožní technikovi nejen zapsat údaje, ale také převzít podpis od zákazníka, zapsat výdej materiálu. Výsledný servisní report se odesílá, když se aplikace připojí k internetu.

Cena není ovšem zásadní pro efektivnost a oblíbenost u klienta. Co jsou vaše další výhody?

CDESK je plně ovladatelný přes API. Tím je snadno propojitelný s dalšími systémy, lze rozšiřovat funkcionalitu bez potřeby zásahu do jádra. Někteří zákazníci si tvoří nástavby, kterými CDESK integrují do svého prostředí a doplňují specifické funkce. K tomu má CDESK vestavěné konektory, kterými se napojíte na vybrané programy a služby, jako například MS Exchange/Office365, FINSTAT, MoneyS4/S5, ABRA, JIRA, v krátké době přibude POHODA. Zajímavou funkcionalitu máme připravenou pro společnosti, jejichž protistrany využívají právě CDESK. Je možné je propojit, přenášet požadavky a každý řeší požadavek ve vlastním systému.

Některé firmy pracují s citlivými daty, máte pro ně řešení bez cloudového úložiště?

Jsou společnosti, instituce, které chtějí mít všechna data pod svou kontrolou a vylučují provoz na společných cloudových službách. Pro ně poskytujeme řešení s vlastním CDESK serverem, který si dokáží sami nainstalovat a připojí ho k repozitáři, odkud budou dostávat nové verze. Řešení máme postaveno na docker kontejnerech s Linux technologiemi, v jejichž rámci se aktualizují i systémové knihovny. Server je přitom bezpečně monitorován bez přístupu našich administrátorů k zákaznickému CDESK serveru.

Řešíte expanzi, na které země se soustřeďujete?

Produkt je téměř nezávislý na lokální legislativě, takže je předurčen k tomu, aby byl vhodný i pro další státy. Nejvíce zahraničních zákazníků máme právě v České republice. Aktuálně rozvíjíme aktivity i v dalších sousedních státech. Nabízíme komplexnější produkt, to znamená i dobrou úroveň služeb s osobními kontakty. Celkově již CDESK má rozhraní v 6 jazycích, kromě slovenštiny, češtiny a angličtiny, funguje v polském, maďarském a německém jazyce.

Ing. Miroslav Jombík zakladatel společností SEAL IT Services a Inova Logic, autor „českého“ Service Desk nástroje CDESK.

Autor: Ing. Miroslav Jombík

Už na střední škole se věnoval počítačům a IT službám spolu se svým bratrem. Po ukončení studia FEI STU Bratislava v roce 1999 se naplno rozjely jejich podnikatelské aktivity a založily společnost SEAL IT Services. O dva roky později začal s prvními zaměstnanci vyvíjet první generaci vlastního IT monitorovacího nástroje CUSTOMER MONITOR (CM) a jednoduchého helpdesku Customer Desk pro vlastní potřeby.

Postupně, jak se firma rozrůstala a zákazníci vnímali tyto nástroje pozitivně, chtěli je naplno využívat. To urychlilo vydání druhé generace Customer Desku, který se v roce 2014 přejmenoval na CDESK. Tehdy bratři založili společnost Inova Logic, kterou osamostatnili vývoj softwarů CDESK a CM.

Aktuálně je v provozu třetí generace CDESK 3, která je kompletně založena na požadavcích zákazníků. Toto umožnilo implementovat CDESK i pro klienty v SR: UNION, DATALAN, SEYFOR, Národní rada SR, PANTA RHEI, Železniční společnost Slovensko, v ČR: Česká akademie věd, COMGROUP, Ethanol Energy, WOLF a mnohé další společnosti.